"Жасыл даму" возглавил Ержан Сарсенбай

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О назначении сообщило Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. До февраля 2022 года Сарсенбай работал председателем правления АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства".
С ноября 2001 по июль 2006 года Сарсенбай работал в Министерстве финансов РК на различных должностях - от ведущего специалиста до руководителя управления.
С июля 2006 по апрель 2007 года являлся заведующим сектором науки и инновационной деятельности отдела социально-культурного развития канцелярии премьер-министра РК.
С мая 2007 по ноябрь 2010 года - начальник управления агентского обслуживания проектов АО "Банк развития Казахстана"
С мая 2011 по февраль 2014 года работал директором департамента кредитования и кредитного администрирования АО "НК Продкорпорация".
С января 2015 по февраль 2017 года - заместитель директора департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК.
С февраля 2017 по февраль 2021 года Сарсенбай являлся директором департамента управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства национальной экономики РК.
Ранее сообщалось, что Жанат Самат ушла с поста руководителя "Жасыл даму".