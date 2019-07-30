Жетысуский район Алматы возглавил бывший руководитель городского управления туризма

Алматы. 29 июля. Kazakhstan Today - В Алматы сменился аким Жетысуского района. На эту должность назначен бывший руководитель городского управления туризма, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима Алматы, по согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом города акимом Жетысуского района назначен Максат Кикимов, сообщается на сайте акимата города.

Кикимов родился в 1986 году. Окончил Академию экономики и статистики и университет "Туран". Трудовую деятельность начал в 2005 году. В разные годы работал в банковской сфере и на госслужбе.

В 2012-2015 годах - заместитель руководителя управления финансов Алматы, в 2015-2017 годах - и.о. руководителя, затем руководитель управления экономики и бюджетного планирования Алматы.

В 2017-2018 годах Кикимов был руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы, в 2018-2019 годах - руководителем управления туризма и внешних связей мегаполиса.

С февраля 2019 года он занимал пост руководителя управления туризма Алматы.

Как отмечается в сообщении, по вопросам деятельности акимата Жетысуского района можно обратиться через официальную страницу акима в социальной сети Instagram.

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