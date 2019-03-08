Московский казачий хор в Алматы

В Алматинской Государственной филармонии имени Жамбыла при полном аншлаге состоялся концерт Московского Казачьего Хора. Это событие стало подарком Правительства Москвы соотечественникам, проживающим в Южном Казахстане. Перед концертом гостей приветствовали Генеральный консул Российской Федерации в Алматы Евгений Бобров и заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева.

Московский Казачий Хор - это уникальный коллектив, который на протяжении 5 лет позволяет зрителю окунуться в глубину казачьих традиций. За годы творчества хор снискал славу своим исполнением и стал лауреатом международных и всероссийских конкурсов. Все выступления проходят, как в сопровождении живых музыкальных инструментов, так и акапелла.

Слушатели с восторгом приветствовали исполнение песен и припевок терских, донских, кубанских, семиреченских казаков. В концертную программу вошли как редкие произведения XIX-XX веков, рассказывающие о боевых подвигах российского казачества, так и современные композиции.

Собравшиеся в зале алматинцы от мала до велика подпевали знакомым многим с детства песням «Не для меня придёт весна», «Когда мы были на войне», «А я чернява…». Прозвучала и самая старинная песня в репертуаре хора, повествующая о зарождении кубанского казачьего войска в 1791 году. Особым подарком стала песня о есауле Серове и его сотне и их подвиге в Иканском сражении, прогремевшем на всю Среднюю Азию.

Бурными аплодисментами и криками «Любо!» были встречены сабельная фланкировка, показ элементов боя и танцевальные номера в лучших традициях казачьих гуляний.

В постановку, посвящённую казачьим праздничным гуляниям, артисты вовлекли публику, пригласив наиболее смелых принять участие в танце.

Триумфальным выступлением Московского Казачьего Хора были продолжены традиционные Декабрьские встречи, организуемые с 2012 года представительством Россотрудничества в Республике Казахстан совместно с Генеральным консульством Российской Федерации в Алма-Ате. Впереди в программе Декабрьских встреч – литературная гостиная, художественная

выставка и музыкальный салон.

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