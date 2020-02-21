CMG и Радио Metro создали хит на русском языке "Держись, Ухань!"

«Нити судьбы» – так называется совместное музыкальное детище Медиакорпорация Китая и Радио Metro в Санкт-Петербурге, вещающее на частоте 102,4 FM. Композиция была написана в поддержку жителей Уханя, чтобы они знали о том, что всегда есть люди готовые протянуть руку помощи в сложной ситуации и совместно преодолеть временные трудности.

«Нити судьбы» была написана молодыми талантливыми российскими музыкантами. Премьера песни в поддержку жителей Уханя прошла в России 17 февраля, а уже 18 февраля она выйдет в ротацию на новых медиа-платформах Медиакорпорации Китая и основных СМИ русскоязычных стран, а также на социальных медиа-платформах двух стран, таких как Weibo и VK.

Своевременные действия Китая по нераспространению коронавируса высоко оценили и в других странах. Правительство и народ России как никто другой понимают и поддерживают усилия Китая, искренне желая, чтобы китайский народ как можно скорее одержал победу в этой нелегкой борьбе: «В самом сложном испытании, друг к другу руки протяните. Нас свяжут помощь и спасение – судьбы невидимые нити»,– поется в песне.

Совместный хит о мужестве многих людей создан для того, чтобы мы не забывали о том, что победу можно одержать только всем вместе единым фронтом, «единой судьбой».

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