ЦРУ рассекретило отчет 1991 года о советских врачах-экстрасенсах. Советские врачи якобы научились передавать мысли на расстоянии. В документе описывается метод советского ученого Бутейко, передает телеканал «Известия». Специалисты передавали биоэнергию пациентам. Способ Бутейко позволил бы лечить хронические заболевания. В 1980-х он проводил исследования в лабораториях Новосибирска. В успешных экспериментах участвовали и агенты ЦРУ.

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