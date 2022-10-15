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Автомобиль взорвался в Мангистауской области

14.10.2022, 19:21 2371
Автомобиль взорвался в Мангистауской области
Фото: Кадр с видео
Автомобиль загорелся и взорвался в селе Бейнеу Мангистауской области, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.
 
Инцидент произошел на автодороге в селе Бейнеу. Момент взрыва попал на видео.

 

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Своей популярностью озеро обязано истории происхождения. В 1910 году из-за землетрясения оползни перекрыли ущелье, которое затем заполнилось водой, оставив под собой хвойный лес. Но высокие деревья не ушли полностью по воду, и их макушки остались над поверхностью. Так и образовался подводный хвойный лес озера Каинды. А на поверхности воды возвышаются сухие стволы деревьев, словно мачты затонувшего корабля. Здесь их называют Стражами, сообщает telegram-канал Подводный мир.

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