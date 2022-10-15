Автомобиль взорвался в Мангистауской области

Фото: кадр из видео/lada.kz
Актау. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобиль загорелся и взорвался в селе Бейнеу Мангистауской области, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.
Инцидент произошел на автодороге в селе Бейнеу. Момент взрыва попал на видео.
Пострадавших в результате взрыва нет, сообщает Lada.
Сообщение о возгорании автомобиля Audi 1993 года выпуска поступило в пожарную часть 13 октября в 14.38.
Пострадавших в результате ЧП нет. Возгорание ликвидировано в 14.58. В тушении огня участвовали одна единица техники и шесть человек личного состава", - сообщили в ДЧС.