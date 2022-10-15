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Автомобиль взорвался в Мангистауской области

14.10.2022, 14:46 12386
Автомобиль взорвался в Мангистауской области
Фото: кадр из видео/lada.kz
Актау. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобиль загорелся и взорвался в селе Бейнеу Мангистауской области, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.
 
Инцидент произошел на автодороге в селе Бейнеу. Момент взрыва попал на видео.
 

Пострадавших в результате взрыва нет, сообщает Lada.
 
Сообщение о возгорании автомобиля Audi 1993 года выпуска поступило в пожарную часть 13 октября в 14.38.
 

Пострадавших в результате ЧП нет. Возгорание ликвидировано в 14.58. В тушении огня участвовали одна единица техники и шесть человек личного состава", - сообщили в ДЧС.

 

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Два школьника попали в больницу с резаными ранами в Павлодаре

15.10.2022, 13:49 1651
Два школьника попали в больницу с резаными ранами в Павлодаре
Павлодар. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Два школьника получили ножевые ранения в результате потасовки в одной из школ Павлодара, сообщает Polisia.kz.

14 октября в 17.26 в полицию города Павлодара поступило сообщение по факту конфликта между учащимися в школе, расположенной на улице Ткачева. Сотрудниками полиции установлено, что в 16.35 во время перемены на лестничной площадке произошел конфликт между двумя учащимися 7-го и 8-го классов (2008 и 2009 годов рождения). Один из несовершеннолетних нанес второму телесные повреждения канцелярским ножом в область щеки и затылка, а также поранил себе пальцы правой кисти", - сообщила старший инспектор управления местной полицейской службы Арай Тулемисова.

Несовершеннолетние доставлены в больницу, где после осмотра оба отпущены домой. Родители потерпевшего от заявления отказались.
В отношении родителей подростка, нанесшего телесные повреждения, возбуждено административное производство по статье 127 КРКоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего). Им грозит штраф в размере 10 МРП (30 тысяч 630 тенге).
 

Взрыв на шахте в Турции: погибли 25 человек

15.10.2022, 10:52 4006
Взрыв на шахте в Турции: погибли 25 человек
Фото: 1news.az
Анкара. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате взрыва в угольной шахте на севере Турции погибли по меньшей мере 25 человек, сообщает агентство AP.
 
По его данным, взрыв произошел вчера в 18.45 на государственном руднике TTK Amasra Muessese Mudurlugu в городе Амасра в прибрежной черноморской провинции Бартин.
 

Спасатели, работавшие всю ночь, пытались вывести на поверхность десятки других людей, оказавшихся в ловушке. Предварительная оценка показала, что взрыв произошел из-за утечки газа", - сообщает агентство.

 
На момент взрыва в шахте находились 110 человек, сообщил журналистам министр внутренних дел Сулейман Сойлу, который отправился в Амасру для координации спасательной операции.
 
По словам министра, большинству рабочих удалось эвакуироваться после взрыва, но десятки человек оказались в ловушке. По словам Сойлу, некоторые из 49 человек, оставшихся в шахте, были подняты на поверхность.
 
 

В Костанайской области расследуют гибель шестилетних братьев

14.10.2022, 16:02 11386
В Костанайской области расследуют гибель шестилетних братьев
Рудный. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Шестилетние братья погибли при невыясненных обстоятельствах в Костанайской области. Причина смерти выясняется.
 
По информации пресс-секретаря областного управления здравоохранения Костанайской области Ксении Жилкибаевой, двое братьев поступили в рудненскую больницу по линии скорой помощи 12 октября около 8 часов, сообщает Alau.kz.
 

При поступлении у детей 2016 года рождения были жалобы на слабость в нижних конечностях, пошатывание, сонливость, эмоциональную нестабильность. Размещены в отделение. Проведена инфузионная терапия. Выписаны с улучшением по настоянию мамы. При выписке дети находились в удовлетворительном состоянии, играли. Выписаны утром. Смерть наступила в тот же день спустя 12 часов после выписки. Мертвыми детей обнаружила мама. Прибывшая на место вызова бригада скорой в 21.20 констатировала биологическую смерть у обоих детей", - сообщила Ксения Жилкибаева.

 

Свыше миллиарда тенге составил ущерб от пожаров в ВКО

14.10.2022, 08:58 16106
Свыше миллиарда тенге составил ущерб от пожаров в ВКО
Фото: instagram/shygysqaz_tjd
Усть-Каменогорск. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше одного миллиарда тенге составил ущерб от пожаров на востоке страны. Об этом сообщили в инспекции лесного хозяйства и животного мира.
 
В регионе уже неделю ведут борьбу с масштабными возгораниями в степи и лесах. Пламя охватило 140 гектаров. Но огню не дали подойти к близлежащим населенным пунктам и перекинуться через границу с Китаем, сообщает телеканал "Астана".
 

Общий ущерб составил 1 миллиард 63 миллиона 500 тысяч тенге. Выявлено, что основной причиной возгорания явились неблагоприятные погодные условия - сухая жаркая погода с резким порывистым ветром, а основными причинами распространения огня - труднодоступная горная местность", - сообщили в инспекции лесного хозяйства и животного мира ВКО.

 
Все материалы специалисты передали в правоохранительные органы. А независимые экологи считают, что стоит рассмотреть и факты умышленных поджогов.
 

Не исключаем версию поджогов, особенно если посмотреть на ситуацию в Каменном Карьере, когда пожар начался в три часа ночи на горе. Да тут даже солнечный фактор не может сработать, человеческий фактор играет главенствующую роль", - сказала руководитель проекта "Экологический патруль" Елена Полянцева.


Напомним, 10 сентября в Костанайской области ликвидировали лесной пожар, длившийся 8 дней. Загорание началось 2 сентября в Аулиекольском районе. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тысячи гектаров.
 

В результате ДТП в Алматинской области погибли 6 человек

14.10.2022, 08:52 16276
В результате ДТП в Алматинской области погибли 6 человек
Фото: Telegram/Polisia.kz
Конаев. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера около 17.30 в Енбекшиказахском районе Алматинской области произошло ДТП с участием автомашин Mercedes и Subaru, в котором 6 человек погибли и 4 травмированы.
 

По предварительным данным, 28-летний водитель Mercedes на 69-м км трассы Алматы - Кокпек - Коктал, выехав на полосу встречного движения, допустил касательное столкновение с транспортным средством Subaru, далее, потеряв управление, врезался в дерево на обочине дороги", - сообщает Polisia.kz.

 
По данным полиции, на месте происшествия погибли 6 человек, находившихся в автомашине Mercedes, 4 из которых несовершеннолетние. Ещe 4 пострадавших с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. Отметим, что в автомашине Mercedes 1992 года выпуска находились 10 человек, 7 из которых несовершеннолетние.
 
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.
 

В Риддере спасатели вытащили корову из ямы

13.10.2022, 21:01 19966
Риддер. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере хозяева не могли найти пропавшую корову два дня.
 
Животное нашли соседи, после чего хозяева обратились к спасателям за помощью, сообщает "Новости ВКО - 16 регион".
 
Корова по дороге с выпаса упала в яму глубиной около 2,5 метра. Прибыв на место происшествия, спасатели при помощи веревки аккуратно извлекли животное.
 
По словам сотрудников ЧС, принимавших участие в спасательной операции, корова по кличке Матруш послушно вела себя, поэтому ее удалось вытащить легко и оперативно.

 
Ранее в Риддере сотрудники пожарной службы спасли собаку, которая убежала от хозяина и провалилась в колодец.
 

Смертельное ДТП с участием автобуса и "Газели" произошло в Туркестане

13.10.2022, 12:45 23016
Смертельное ДТП с участием автобуса и "Газели" произошло в Туркестане
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане 13 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и "Газели", сообщает Polisia.kz.
 

Примерно 08.00 на трассе Самара - Шымкент столкнулись автомашина "Газель" и пассажирский автобус Yutong. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался один из пассажиров автобуса. Еще пятеро доставлены в больницу с различными травмами", - проинформировали в полиции.

 
Данный факт зарегистрировали по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
 
Назначены экспертизы. Водитель "Газели", выехавший на встречную полосу, задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

 
Ранее сообщалось, что в Алматы водитель пассажирского автобуса врезался в жилой дом, есть пострадавшие.
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая

13.10.2022, 09:09 24046
Алматы. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи утром 13 октября зарегистрировали землетрясение на территории Китая магнитудой 3,9.
 
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 13 октября 2022 года в 07.08 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 358 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс землетрясения составил 9,2, магнитуда MPV 3,9, глубина 15 км.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

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