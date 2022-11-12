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Токаев встретился с Орбаном на полях саммита в Самарканде

11.11.2022, 14:29 3631
Токаев встретился с Орбаном на полях саммита в Самарканде
Фото: telegram/БОРТ№1
 

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В районе барахолки Алматы произошел пожар

11.11.2022, 14:22 3936
В районе барахолки Алматы произошел пожар
Фото: ДЧС

 

В Алматы столкнулись два автобуса

08.11.2022, 16:55 10091
В Алматы столкнулись два автобуса
Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.


 

Работу котельной в Риддере могут восстановить к 9 ноября

08.11.2022, 13:25 11051
Работу котельной в Риддере могут восстановить к 9 ноября
Фото: кадр из видео
 

Огромную стаю фламинго сняли на видео в Актау

07.11.2022, 13:51 18231
Огромную стаю фламинго сняли на видео в Актау
Фото: Кадр с видео
 

В Дубае полыхает небоскреб

07.11.2022, 10:48 18476
В Дубае полыхает небоскреб
Фото: Кадр с видео
Загорелся небоскреб компании-девелопера Emaar.
 
 

Горячий источник "Горельник" открыли в Алматы после реконструкции

05.11.2022, 14:49 28036
Горячий источник "Горельник" открыли в Алматы после реконструкции
Фото: Almaty.tv
В Алматы после реконструкции открылся любимый горожанами горячий источник "Горельник", расположенный выше Медео.
 
Для комфорта горожан площадь спортивной площадки увеличили в 3 раза, добавлены новые снаряды стойка с канатом, брусья, гиперэкстензия. Зона террас для отдыха увеличена в два с половиной раза, плюс добавили искусственное травяное покрытие, а объем купели с горячей водой увеличили в 6 раз, сообщает телеканал Almaty.tv.

 

Китай завершил сборку орбитальной станции

05.11.2022, 14:37 28231
Китай завершил сборку орбитальной станции
Фото: globaltimes.cn
Космическая станция Китая в четверг приняла свою окончательную Т-образную форму после сборочных работ. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

В 09.32 по пекинскому времени (04.32 мск) экспериментальный модуль «Мэнтянь» успешно завершил свое перемещение и состыковался с боковым портом основного модуля «Тяньхэ», информирует телеканал "Большая Азия".

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа).

 

Пожар в клубе «Полигон» в Костроме

05.11.2022, 14:25 27396
Пожар в клубе «Полигон» в Костроме
Фото: telegram/rt_russian
Число погибших в ходе пожара в костромском кафе «Полигон», по последним данным, увеличилось до 15 человек. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются обстоятельства трагедии.

 

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