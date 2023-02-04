В Алматы проходит V Международный форум по цифровизации Digital Almaty
Участники форума обсуждают развитие человеческого капитала и креативных индустрий в век цифровых технологий, роботизированные технологии и их применение в различных сферах деятельности. А также цифровую трансформацию промышленности, здравоохранения, образования и других сфер.
На форуме организованы выставки страновых технопарков, аллея стартапов, где представлены новые проекты. Также организован технологический марафон, воркшоп с участием ведущих представителей IT-сферы, ярмарки вузов и вакансий.