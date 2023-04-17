Фото: МЧС РК

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В Жанаозене в жилом доме произошел взрыв газового баллона, пострадали более 10 человек.









Спасателями из-под завалов живыми извлечены еще три человека - мужчина, женщина и ребенок.





Всего по состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших.





Всего госпитализировано 8 человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью.



