Фото: Libyan government

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10 сентября на восточные районы Ливии обрушился мощный циклон "Даниэль", который привел к выпадению невиданного за последние 40 лет количества осадков. Больше всего пострадал город Дерна, где проживают 100 тысяч человек. Там под напором воды были разрушены две плотины и четыре моста.







По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 300 человек, пропали без вести около 20 тысяч, без жилья осталось более 68 тысяч человек.



