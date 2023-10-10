09.10.2023, 11:22 8791

Более двух тысяч человек погибли в результате мощного землетрясения в Афганистане

Более двух тысяч человек погибли в результате мощного землетрясения в Афганистане
Фото: Кадр с видео
В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений магнитудой 6,4 на западе Афганистана. Эпицентр находился в 40 километрах от города Герата, очаг залегал на глубине 10 километров.


По последним данным, из-за землетрясения в Афганистане погибли более двух тысяч человек.


В результате разрушительного землетрясения и его афтершоков погибли 2053 человека, пострадали 9240 человек. Оказались разрушены 1329 домов, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

 
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09.10.2023, 11:09 9031

Израиль официально перешел в состояние войны

Израиль официально перешел в состояние войны
Фото: скрин с видео
После начала боевых действий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной, а не военной операцией, теперь это объявлено официально. Радикальная палестинская организация ХАМАС заявляла, что ведет военную операцию под названием "Буря Аль-Аксы".


Кабинет безопасности Израиля накануне, 7 октября, проголосовал за официальное объявление войны в стране", - пишет издание РБК со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.


Так было соблюдено требование Конституции страны, согласно которому Израиль не может вступить в войну без решения правительства.

 
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08.10.2023, 11:02 9386

Карагандинские врачи спасли маленькому мальчику руку, которую затянуло в эскалатор

Карагандинские врачи спасли маленькому мальчику руку, которую затянуло в эскалатор
Фото: Depositphotos
Карагандинские врачи поделились хорошей новостью: им удалось спасти руку двухлетнему мальчику, который сегодня пострадал в одном из торговых домов Караганды.


Карагандинские врачи поделились хорошей новостью: им удалось спасти руку двухлетнему мальчику, который сегодня пострадал в одном из торговых домов Караганды. Как сообщили спасатели, все произошло, когда он спускался по эскалатору, оступился и упал. Правая кисть малыша попала между стенкой и движущейся частью эскалатора. Мать ребенка все это время была рядом.  Чтобы высвободить ребенка, пришлось обращаться за помощью спасателей.

Прибывшие на место спасатели освободители руку ребенка. Стал также известен точный возраст малыша - ему не 3, а 2,5 года.

На скорой мальчика доставили в Областную детскую клиническую больницу.  Его сразу же увезли в операционную. И вот несколько часов спустя карагандинские медики сообщили, что им удалось спасти малышу руку.

 
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06.10.2023, 15:38 19806

Так встречали призеров Азиатских игр в аэропорту Алматы

Так встречали призеров Азиатских игр в аэропорту Алматы
 
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03.10.2023, 17:18 27776

Здание акимата Алматы восстановлено с сохранением архитектурного облика

Здание акимата Алматы восстановлено с сохранением архитектурного облика

Исторический облик здания акимата Алматы сохранен, и оно было модернизировано с учетом современных технологий и стандартов строительства. На фасаде вместо звезд изображен шанырак, являющийся национальным символом целостности мира, первоосновы государства и семьи", - рассказали в пресс-службе ведомства.


 
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02.10.2023, 18:36 31726

Азиатские игры в Ханчжоу. Совместный информационный блок CGTN с телеканалом "Казахстан сегодня"

Азиатские игры в Ханчжоу. Совместный информационный блок CGTN с телеканалом "Казахстан сегодня"
Фото: olympic.kz
В эфире совместный спецблок CGTN с телеканалом "Казахстан сегодня" на тему Азиатских игр.


Внимание китайских болельщиков на Азиаде привлекло выступление сборной Казахстана. Эту крупнейшую по площади страну Центральной Азии, граничащую с Китаем, представляют в Ханчжоу 527 (пятьсот двадцать семь) атлетов, выступающих в 45 (сорока пяти) видах спорта. Команда Казахстана особенно сильна в боксе, легкой и тяжелой атлетике, велоспорте на шоссе, брейкдансе и многих других видах спорта.

Первое золото казахстанская сборная выиграла в командных соревнованиях среди женщин в ските.
 
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30.09.2023, 09:37 44711

Улицы Стамбула затопило после сильного ливня

Улицы Стамбула затопило после сильного ливня
Фото: Скрин с видео
 
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29.09.2023, 18:08 50021

Праздник середины осени и лунных пряников в Китае

Праздник середины осени и лунных пряников в Китае
Фото: Depositphotos
Праздник середины осени, праздник луны (中秋节, Middle Autumn Day) - один из важнейших праздников в китайской культуре, известный как "фестиваль лунных пряников". Это один из самых любимых и ожидаемых праздников в Сингапуре, Гонконге, Филиппинах, Японии, Малайзии и других странах Азии, где проживает много этнических китайцев.

В 2023 году празднование фестиваля середины осени в Китае выпадает на 29 сентября.

 
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28.09.2023, 20:32 54976

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов на Азиаде победил призера ЧМ

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов на Азиаде победил призера ЧМ
Фото: кадр с видео
По итогам трех раундов судьи выставили счет 3:2 в пользу 25-летнего казахстанца.

В 1/8 финала соперником Зейнуллинова станет Баатарсухийн Чинзоринг из Монголии.

 
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