20.03.2024, 19:56 4871

Минфин о стоимости нового герба, мобильных переводах, налоге на газировки и госдолге Казахстана

Минфин о стоимости нового герба, мобильных переводах, налоге на газировки и госдолге Казахстана

В кулуарах правительства министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев сообщил о введении дополнительного критерия при проверке мобильных переводов индивидуальных предпринимателей.

На начало 2024 года государственный долг Республики Казахстана составил 27 триллионов тенге.

Будут ли облагаться налогом сахаросодержащие напитки, сообщил министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев.

В кулуарах правительства министра финансов Республики Казахстан Мади Такиева спросили, во сколько бюджету страны обойдется смена государственного герба.
 
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20.03.2024, 21:04 4426

Нарядные поезда курсируют в Казахстане в предверии Наурыза

Нарядные поезда курсируют в Казахстане в предверии Наурыза
К празднику Наурыз украсили составы, которые будут ездить из Астаны в Алматы, Шымкент и Павлодар.

 
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15.03.2024, 21:59 11256

В Алматинском зоопарке родились два медвежонка

В Алматинском зоопарке родились два медвежонка
Фото: Depositphotos
У пары тянь-шаньских белокоготных медведей Герды и Курманбека 29 декабря 2023 года родились два медвежонка. Мама и медвежата чувствуют себя хорошо. Герда очень заботливая, ответственная и опытная мама, сообщает пресс-служба Алматинского зоопарка.


До полугода медвежата будут кормиться молоком матери. А у мамы усиленное питание, в ее рационе каша, овощи, фрукты, рыба, мясо, хлеб, крупы, витамины и минералы. Пока осторожная Герда лежит с малышами в своем домике-берлоге, скрывая медвежат даже от сотрудников. Как потеплеет, малыши окрепнут, она выведет их в уличный вольер.
 
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08.03.2024, 19:16 25311

Тюльпаны — цветы весны и женского праздника

Тюльпаны — цветы весны и женского праздника
 
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07.03.2024, 21:41 28791

Тюльпановые поля в Нидерландах

Тюльпановые поля в Нидерландах
Фото: Depositphotos
В 2024 году весна в Нидерландах ранняя - во второй половине февраля на улицах уже вовсю цветут крокусы. Считается, что сезон цветения полей в Нидерландах приходится на период с середины марта по середину мая. Однако на самом деле цветам просто не свойственно цвести каждый год по одному и тому же расписанию. Все зависит от температуры. Поэтому если зима выдалась относительно теплая, активное цветение на большинстве полей можно наблюдать уже в начале марта.

В Голландии поля тюльпанов можно встретить в самых разных частях страны, но наиболее густо они сосредоточены вокруг цветочных аукционов и парка Кёкенхоф (Keukenhof).

 
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04.03.2024, 17:32 38231

В Алматы произошло землетрясение силой пять баллов

В Алматы произошло землетрясение силой пять баллов
Фото: Фото из социальных сетей
Землетрясение силой пять баллов произошло в Алматы, его эпицентр находился на территории Казахстана.

Землетрясение произошло в 11.22. Его эпицентр расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана, проинформировали в центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК. В Алматы сила подземных толчков составила пять баллов.


Жители Алматинской области также почувствовали землетрясения силой пять баллов, жители области Жетысу - два балла.

 
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03.03.2024, 09:55 41376

В Техасе бушуют лесные пожары

В Техасе бушуют лесные пожары
Фото: Depositphotos
Мощные природные пожары бушуют в американском штате Техас. Огонь охватил более тысячи квадратных километров в нескольких округах. Губернатор штата Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах.


Спутниковые данные Национального межведомственного пожарного центра свидетельствуют о том, что пожар уже стал крупнейшим из когда-либо наблюдавшихся в штате.


 
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28.02.2024, 10:48 49121

Видео мелеющего Каспия появилось в Сети

Видео мелеющего Каспия появилось в Сети
Фото: скриншоты из видео
Блогер и общественник Нуркен Тажибай поделился в Instagram видео обмелевшего берега Каспийского моря.

Наше море ушло дальше, чем в прошлом году. Каспий стремительно мелеет", - написал он.


Пользователи Instagram оставили комментарии под постом:

Это уже попахивает катастрофой";


Очень страшно и больно смотреть, как наш Каспий уходит... Особенно нам, кто тут родился...";


Это действительно ЭКОКАТАСТРОФА! ВОТ ЧТО МЫ ОСТАВЛЯЕМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ!!!".

 
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17.02.2024, 18:15 64831

Шоу дронов, бумажные драконы и ананасовые пироги: как в мире встретили китайский Новый год

Шоу дронов, бумажные драконы и ананасовые пироги: как в мире встретили китайский Новый год
Фото: bigasia.ru
Один из самых любимых праздников в Поднебесной - китайский Новый год, также известный как Чуньцзе, праздник Весны.

Big Asia в своем сюжете рассказывает, как его отмечают не только в КНР, но и в других странах.

 

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