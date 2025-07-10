Глава ВКО пригласил международных инвесторов на форум Altai Invest - 2025

Форум пройдет в сентябре и станет открытой и эффективной диалоговой площадкой

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках форума инвестиционного потенциала, который проходит сегодня в Усть-Каменогорске, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов пригласил всех участников принять участие в Международном инвестиционном форуме Altai Invest - 2025, который состоится в сентябре, сообщает пресс-служба ВКО.





Будущий форум станет открытой и эффективной диалоговой площадкой, где будут обсуждаться ключевые проекты, выстраиваться прямые переговоры и заключаться новые соглашения о сотрудничестве. Участие в нем подтвердили представители международных организаций, дипломатических миссий и деловых кругов.





Как отметил глава региона, Восточный Казахстан располагает всем необходимым для долгосрочного и устойчивого сотрудничества. ВКО обладает мощным аграрным, промышленным и природным потенциалом. Особый интерес представляют такие направления, как гидроэнергетика, атомная промышленность, а также высокотехнологичная переработка с высокой добавленной стоимостью.





акимат ВКО





Аким подчеркнул, что регион делает ставку на развитие глубокой переработки, экспортно ориентированных производств и экологичных технологий. Уже сегодня в ВКО реализуются крупные инфраструктурные и агропромышленные проекты, строятся туристические объекты, налаживается переработка сырья и вторичных ресурсов.





Для системной работы с инвесторами создан региональный инвестиционный штаб, задачей которого станет оперативная поддержка проектов и помощь инвесторам на всех этапах - от подачи заявки до запуска предприятия.





акимат ВКО





Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Восточный Казахстан открыт к партнерству в любых сферах, и в регионе готовы обеспечить каждому инвестору индивидуальный подход и необходимую инфраструктуру", - отметил Нурымбет Сактаганов.





Форум Altai Invest - 2025 состоится в третьей декаде сентября в Усть-Каменогорске.