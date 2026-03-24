От родников до рек: как ВКО провел "Тазару күні" в формате большого экодвижения

Фото: Акимат ВКО

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске прошла городская молодежная акция "Қала көркін сақтайық", организованная в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан". Волонтеры и активная молодежь вышли на улицы города, чтобы очистить общественные пространства от незаконно размещенных рекламных объявлений и листовок, сообщили в областном акимате.





Участниками акции стали волонтеры "Фронт-офиса городских волонтеров". Молодые люди провели работы по очистке остановочных комплексов, стен зданий, столбов и других общественных объектов, на которых часто появляются несанкционированные объявления.





Как отмечают организаторы, подобные листовки не только нарушают правила благоустройства, но и значительно ухудшают внешний облик городской инфраструктуры. Со временем хаотично размещенная реклама формирует визуальный шум и создает ощущение неухоженности городской среды.





В акимате рассказали, что целью акции является объединение жителей вокруг общей идеи: сделать Усть-Каменогорск чистым, комфортным и привлекательным для жизни городом.





По словам представителей молодежи, участие в подобных мероприятиях формирует у молодых людей чувство ответственности за окружающую среду и городское пространство.





Мы хотим показать, что забота о городе начинается с каждого из нас. Чистые улицы, аккуратные остановки и ухоженные общественные пространства - это показатель культуры жителей. Сегодняшняя акция направлена не только на очистку города от незаконной рекламы, но и на формирование экологического сознания и активной гражданской позиции среди молодежи", - отметил один из участников акции.





По мнению экспертов в сфере урбанистики и благоустройства, проблема незаконной рекламы остается актуальной для многих городов. Объявления о продаже товаров и услугах часто размещаются на остановках, фасадах зданий и опорах освещения без разрешения. В результате городская среда постепенно теряет эстетический вид, а общественные пространства превращаются в хаотичное информационное поле.





Организаторы отмечают, что подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем, а участие молодежи станет важным вкладом в формирование современной и комфортной городской среды.