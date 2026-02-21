Принцип "Закон и порядок" - в центре молодежной политики ВКО

Фото: Акимат ВКО

Усть-Каменогорск. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 16 по 18 февраля в Усть-Каменогорске прошла Республиканская школа молодежного актива, объединившая молодежь из разных регионов страны вокруг общенациональных ценностей, развития лидерства и проектного мышления, сообщает акимат Восточно-Казахстанской области.





Акимат ВКО

В работе приняли участие председатель РОО "Ассамблея Жастары" Тимур Джумурбаев, руководитель управления внутренней политики ВКО Айдар Серказынович Садырбаев, а также эксперты в сфере финансов, публичных выступлений, туризма и искусственного интеллекта.





Программа включала TED-сессию по молодежным и межэтническим проектам, тренинги Smart Finance и Public Speaking, экскурсию в IT Hub с практической работой по AI-инструментам, а также диалоговые встречи по вопросам студенческого самоуправления. Завершилась школа Leadership Talk с Дэниелом Бэлластом и торжественным вручением сертификатов.





Особое внимание было уделено формированию правовой культуры и продвижению принципа "Закон и порядок" как основы устойчивого развития общества, ответственности и осознанного гражданства. В рамках популяризации концепции "Закон и порядок" участникам был представлен спектакль молодежного театра "Ассамблея Жастары" - Qutqar meni. Социально-драматическая постановка, посвященная проблемам наркомании и лудомании, заставила зрителей задуматься о последствиях зависимостей и личной ответственности за выбор жизненного пути. По итогам просмотра представители молодого поколения единогласно отметили приверженность принципам здорового образа жизни и законопослушного поведения.





Школа стала важной площадкой для укрепления межрегионального сотрудничества и формирования поколения ответственных и инициативных лидеров.