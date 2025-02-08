04.02.2025, 16:31 15121
Трехслойные трубы для энергетики будут выпускать в Усть-Каменогорске
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Предприятие ТОО "УКа Трубтех" начало свою работу в октябре прошлого года и продолжает расширяться. Сегодня на производственной площадке, специализирующейся на выпуске полиэтиленовых труб, запущен еще один цех, рассказали в областном акимате.
Изначально предприятие планировало выпускать только трубы для водоснабжения и отопления. Однако со временем руководство пришло к выводу, что можно освоить производство продукции и для других сфер.
Как сообщили на заводе, в новом цехе будут выпускать трехслойные трубы для защиты кабельных систем в энергетической отрасли.
Мы производим трубы диаметром до 400 миллиметров. Например, если говорить о водопроводных трубах, то наша мощность позволяет изготавливать до 3 500 метров продукции в сутки. Сегодня мы запускаем еще одно направление - производство труб для энергетики. Их главное преимущество - огнестойкость. Такие трубы не горят, поскольку изготовлены из специальных материалов. Кроме того, их внешний слой устойчив к физическим воздействиям и выдерживает высокое давление. В день мы можем выпускать до 1100 метров таких труб", - рассказал заместитель генерального директора ТОО "УКа Трубтех" Турсынбек Мусаханов.
Также, по его словам, завод способен удовлетворить спрос не только в Восточном Казахстане, но и в соседних регионах. На производстве используются современные технологии, а продукция отличается высоким качеством.
Стоит отметить, что в области почти нет других предприятий, работающих в данном направлении. Более того, во всей республике заводов, выпускающих полиэтиленовые трубы, считанное количество.
На новом предприятии ежегодно планируют выпускать около 3600 тонн продукции, а в будущем этот показатель намерены увеличить до 5000 тонн.
У нас достаточно мощностей, чтобы полностью обеспечить область необходимой продукцией. В перспективе мы планируем выходить на рынки других регионов страны. Для этого потребуется расширение производства, и мы к этому готовы. В дальнейшем намерены открывать дополнительные цеха и увеличивать количество рабочих мест", - добавил Турсынбек Мусаханов.
В настоящее время на предприятии работают 25 человек, добавили в акимате.
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08.02.2025, 10:49 1746
Цифровая трансформация ВКО: умные города, инновации и креативная экономика
В регионе реализуются масштабные проекты по развитию "умных" городов, автоматизации государственных процессов, поддержке IT-стартапов и обеспечению широкополосного доступа к интернету
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Усть-Каменогорск. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Восточно-Казахстанская область уверенно движется по пути цифровизации, внедряя современные технологии в различные сферы жизни, сообщает акимат региона.
В регионе реализуются масштабные проекты по развитию "умных" городов, автоматизации государственных процессов, поддержке IT-стартапов и обеспечению широкополосного доступа к Интернету.
Развитие цифровых решений в городском управлении - один из ключевых приоритетов. В рамках проекта "умных" городов уже внедрено 26 инициатив, три из которых используют технологии искусственного интеллекта. В сфере здравоохранения работает интеллектуальная система "PACS", позволяющая на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания. Она подключена к 20 медицинским учреждениям и уже обработала более 13 тысяч снимков с применением искусственного интеллекта. Также автоматизированы бизнес-процессы госорганов: созданы цифровые реестры данных, систематизирована отчетность, оцифрованы ключевые документы", - сообщает ведомство.
В 2025 году аналогичная работа будет проведена в шести управлениях, включая сферы образования, культуры и энергетики
Еще один шаг к безопасности региона - система интеллектуального видеонаблюдения "O.P.E.R". В области установлено свыше 5000 камер, 300 из которых используют видеоаналитику. Это позволяет оперативно реагировать на происшествия и повышает уровень общественной безопасности. Благодаря этим и другим проектам Восточно-Казахстанская область вошла в тройку лидеров среди "умных" регионов Казахстана, набрав 77 баллов в соответствующем рейтинге", - отметил руководитель отдела развития цифровизации и информатизации Арнур Тураров.
Регион активно развивает IT-сектор, создавая условия для роста талантливых разработчиков. В 2024 году в области проведено 96 мероприятий для стартаперов: хакатоны, мастер-классы, бизнес-встречи и тренинги, в которых приняли участие 3107 IT-специалистов. Лучшие 95 проектов получили поддержку.
В начале 2025 года на международном форуме Digital Almaty 2025 команда DOGS из ВКО стала победителем в номинации Best AI Startup Idea. Ее проект LIFT - образовательная платформа для быстрого освоения технологий, включая блокчейн. Успех восточно-казахстанской молодежи подтверждает высокий уровень региональных IT-инициатив", - рассказали в акимате
Для эффективного управления региональными инициативами в области внедрена система "Битрикс24". Она позволяет мониторить ход выполнения цифровых проектов, автоматизировать управление задачами и координировать работу ответственных ведомств.
На первом этапе в систему внесены ключевые объекты: Центр гематологии в Усть-Каменогорске и школа на 600 мест в Риддере. Центр гематологии, строительство которого идет с 2020 года, готов на 80% и будет завершен к концу 2025 года. В Риддере уже заключены все необходимые договоры, и начато возведение нового образовательного учреждения. Еще один приоритет - доступность интернета. Сегодня в 219 населенных пунктах области (96,7% населения) обеспечено подключение к Сети. Оставшиеся 138 населенных пунктов получат доступ к Интернету до конца 2027 года, однако местные власти намерены ускорить этот процесс и завершить его к 2026 году", - сообщает источник.
Дополнительно, для улучшения интернет-покрытия:
- 160 школ обеспечены спутниковым интернетом Starlink;
- реализуется строительство 25 антенно-мачтовых сооружений вдоль республиканских трасс;
- ведется работа по устранению "белых пятен" в Усть-Каменогорске за счет оптоволоконных линий связи.
Восточно-Казахстанская область показывает впечатляющие результаты в цифровизации, делая ставку на передовые технологии, безопасность и комфорт граждан. Внедрение искусственного интеллекта, автоматизация госуслуг, поддержка IT-стартапов и развитие высокоскоростного интернета - это шаги, которые делают регион не просто современным, а технологически передовым. ВКО уверенно движется в будущее, где цифровые технологии улучшают качество жизни каждого жителя", - резюмировали в акимате.
06.02.2025, 19:06 6881
Современные технологии в отечественное производство внедряют в ВКО
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким ВКО ознакомился с деятельностью компании SP Jet, которая занимается выпуском гидравлического и пневматического оборудования в Усть-Каменогорске, сообщает пресс-служба акимата.
Глава региона отметил технологический процесс и высокий уровень локализации производства. Здесь активно внедряются современные технологии, расширяется линейка выпускаемой продукции, наращивается экспорт.
Развитие промышленного сектора - один из ключевых приоритетов для области. Поддержка таких предприятий, как SP Jet, позволяет создавать новые рабочие места, развивать инженерную мысль и укреплять позиции местного производства на внутреннем и внешнем рынках", - отметил Ермек Кошербаев.
Отметим, компания производит резинотехнические, пластмассовые, металлические изделия, детали и узлы, разрабатывает и собирает специализированное оборудование.
За 10 лет работы нашу продукцию используют промышленные предприятия не только Восточного Казахстана, но и других регионов страны. Наши изделия успешно заменяют импортные аналоги, которые раньше приходилось закупать за границей, что влекло за собой дополнительные расходы на доставку. Мы же предлагаем свою продукцию по более выгодным ценам", - пояснил директор предприятия Александр Строкатов.
Региональные власти продолжают оказывать содействие отечественным компаниям, ориентированным на выпуск конкурентоспособной продукции и внедрение инновационных решений. Ведь это дает мультипликативный эффект: рынок пополняется отечественной продукцией, а жители области обеспечены постоянной занятостью.
05.02.2025, 19:18 10021
Аким ВКО встретился с жителями самого отдаленного приграничного села Шанагатты
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 5 февраля, в ходе рабочей поездки в район Маркаколь глава региона Ермек Кошербаев посетил самый отдавленный приграничный населенный пункт - село Шанагатты. Примечательно, что до этого здесь ни разу не был ни один аким области или руководитель управления, сообщает пресс-служба акимата региона.
Ермек Кошербаев встретился с жителями села и обсудил важнейшие темы.
Первоочередными вопросами были, конечно, обеспечение водой, интернетом и ремонт дорог. Проблему водоснабжения глава региона поручил решить до середины лета, около двух месяцев понадобится на процедуры по подготовке документов. Что касается дороги, то на ремонт 25 километров трассы между Маркаколем и Шанагатты необходимо выделить 300 миллионов, этот вопрос рассмотрят в управлениях пассажирского транспорта и автомобильных дорог и экономики и бюджетного планирования.
Помимо этого, аким поручил построить в селе медицинский пункт, а жители в свою очередь поставили вопрос о приобретении машины скорой помощи.
Для развития села сегодня, по словам акима области, нужно выделять людям земельные участки. В 2025 году в районе Маркаколь планируется вернуть в госсобственность 12 тысяч гектаров земель, и жителям необходимо объяснить перспективы их освоения, проектов, которые можно реализовать. В трудодефицитный регион можно привлекать переселенцев с юга.
Для того, чтобы предотвратить отток населения, глава региона поручил создать в Шанагатты комьюнити-центр, чтобы обеспечить досуг разным поколениям.
03.02.2025, 16:59 18531
Психологическая поддержка школьников ВКО: новые шаги для безопасности детей
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев провел встречу с представителями управления образования, ювенальной полиции, психологами, уполномоченным по правам детей по ВКО, сообщает пресс-служба акимата региона.
В ходе встречи поднимались вопросы, как уберечь детей от буллинга, научить выходить из конфликтных ситуаций и фильтровать контент, который сегодня предлагают социальные сети.
Как отметил глава региона, важно пересмотреть работу школьных психологов, усилить их роль в нравственном воспитании молодого поколения. Также необходимо выработать инструменты для родителей, с помощью которых они смогут вовремя обнаружить, что с ребенком что-то происходит, и обратиться за помощью. Кроме того, важно информировать школьников о доступности психологической поддержки и помогать им формировать позитивный взгляд на жизнь.
Также в ходе встречи было отмечено, что сегодня в регионе много примеров того, как молодежь добивается успехов в различных сферах, такие победы должны стать источником вдохновения и мотивации для школьников. Что же касается конфликтных ситуации, участники отметили, что из любого подобного случая есть выход, важно дать детям алгоритмы решения конфликтов и научить применять их в жизни.
30.01.2025, 20:13 27341
Сельское хозяйство ВКО занимает лидирующие позиции
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году сфера сельского хозяйства ВКО продемонстрировала высокую динамику развития. Регион занимает первое место в стране по производству растительного масла, колбасных изделий, кумыса и меда, второе место - по производству мяса птицы, плавленого сыра и жирного творога и третье место - по производству рыбных продуктов, гречневой крупы и консервов, сообщает пресс-служба акимата области.
По урожайности сельскохозяйственных культур область также находится на передовых позициях, в частности по урожайности ячменя, рапса, подсолнечника и пшеницы.
Особое внимание уделяется орошаемому земледелию. ТОО "ЕRTIS BEREKE OSKEMEN" начало производство отечественных дождевальных установок.
А обновленные правила позволили впервые возместить хозяйствам области 80% затрат на приобретение дождевальных машин.
В Зайсанском районе на 522 гектарах впервые было введено капельное орошение, урожайность подсолнечника достигла 20 центнеров с гектара", - сказал первый заместитель акима ВКО Нурымбет Сактаганов.
Хорошие результаты достигнуты и в экспорте продукции АПК. Благодаря развитию перерабатывающих мощностей доля экспорта переработанной продукции выросла до 65,2%.
Фермерские хозяйства области активно выходят и на международный рынок. На выставках и форумах в Китае и Узбекистане были заключены крупные контракты по поставкам растительного масла.
По итогам 2024 года валовой выпуск продукции сельского хозяйства составил 458,5 млрд тенге. Рост в натуральном выражении составил 108,7%, в том числе растениеводства - 112%, животноводства - 105%", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Инвестиции в основной капитал АПК составили 48,8 млрд тенге, в том числе в сельское хозяйство- 37,1 млрд тенге, в производство продуктов питания - 11,7 млрд тенге.
Произведено 161,4 тыс. тонн мяса домашнего скота и птицы, производство молока достигло 239 тыс. тонн с ростом на 5,8%.
Своевременно обновляется техника фермеров, в 2024 году крестьяне получили 545 единиц новой техники на 11 миллиардов тенге.
Реализовано 14 крупных инвестиционных проектов на сумму 20,6 млрд тенге.
Завершается строительство маслоэкстракционного завода в Усть-Каменогорске, за счет которого экспорт продукции за пределы региона возрастет в разы.
По сравнению с прошлым годом средняя урожайность зерновых культур выросла на 47%, масличных - на 2%. Это результат системной работы в сфере сельского хозяйства области", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
В этом году в сфере сельского хозяйства будут реализованы и другие значимые проекты, которые помимо насыщения собственного рынка, откроют дополнительные возможности для экспорта продукции.
Увеличится площадь орошаемых земель, а крестьяне смогут обновить технику, в том числе и за счет лизинга.
30.01.2025, 11:52 31306
Жидкий лецитин начали производить в Восточном Казахстане
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жидкий лецитин начали производить на маслозаводе "Алтын Шыгыс" в селе Предгорное Глубоковского района Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
Эту биологическую добавку производят из растительного сырья - подсолнечника и сои. Глубокая переработка семян подсолнечника на первоначальном этапе позволит производить лецитин объемом четыре тысячи тонн в год. Лецитин представляет собой комплекс фосфолипидов, имеет широкие показания для применения. Это топливо для организма, строительный материал для клеточных оболочек, помощник в работе печени, головного мозга и нервной системы. Лецитин и фосфолипиды, которые образуются из него в организме, входят в состав структурной единицы печени. Из этих веществ она может образовывать новые здоровые клетки", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что специалисты советуют употреблять эту биологическую добавку, если вы живете в условиях плохой экологии, ваша деятельность связана с напряженной умственной работой или физическим трудом.
Предприятие активно развивает внешнюю торговлю. В рамках IV Межрегионального форума "Узбекистан - Казахстан" в Самарканде компания "Алтын Шыгыс" заключила контракт о поставках подсолнечного масла между казахстанскими маслозаводами и узбекскими компаниями. Общая сумма контрактов составила 12 млн долларов. Это позволит увеличить мощность перерабатывающих заводов области примерно до одного миллиона тонн сырья в год", - добавили в акимате.
07.01.2025, 12:44 44856
В 2025 году в ВКО усилят меры социальной поддержки
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - В целях обеспечения социального благополучия жителей Восточно-Казахстанской области в регионе оказываются различные виды государственной поддержки. Они направлены на повышение уровня доходов, обеспечение занятости и реализацию социальных гарантий, сообщает перс-служба акимата региона.
Одной из ключевых мер поддержки граждан с низким доходом является государственная адресная социальная помощь. Она предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход ниже черты бедности.
В ВКО проживают свыше 300 тысяч граждан, которые относятся к социально уязвимым категориям. Это 140 тысяч пенсионеров, 6 тысяч ветеранов, 27 тысяч лиц с инвалидностью, 13 тысяч многодетных семей и другие группы населения.
В интервью газете "Ана тілі" наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев особо подчеркнул, что Казахстан - это социальное государство, поэтому увеличились социальные выплаты, пенсии и пособия. В 2024 году в нашей области адресная социальная помощь была предоставлена 1804 семьям (8560 человек), включая 5396 детей. На эти цели выделено 1 миллиард тенге. Для повышения доходов получателей адресной социальной помощи применяются различные инструменты социальных программ. Было создано 32,4 тысячи рабочих мест, что позволило сократить число обращений за адресной социальной помощью на 30% по сравнению с 2023 годом", - пояснил первый заместитель акима области Нурымбет Сактаганов.
Для поддержки граждан, находящихся в зоне риска, дополнительно выделено 4,1 миллиарда тенге, из которых 2,2 миллиарда тенге поступили из республиканского бюджета, а 1,9 миллиарда тенге - из областного бюджета.
В 2024 году в регионе были выплачены пенсии и пособия на общую сумму 302 миллиарда тенге. В эту сумму входят базовые пенсионные выплаты, солидарная пенсия, государственные социальные пособия по инвалидности, выплаты по случаю потери кормильца, а также пособия многодетным семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей.
С 1 января 2025 года размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет увеличены на 8,5%, это касается более 140 тысяч получателей. Максимальный доход, учитываемый для расчёта вновь назначенных пенсионных выплат, увеличен до 216260 тенге (55 МРП).
Увеличились размеры социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, ежемесячных государственных пособий для многодетных семей. Как отметил первый заместитель акима области Нурымбет Сактаганов, все повышенные размеры пенсионных и социальных выплат учтены в бюджете 2025 года и будут выплачиваться уже с начала января в новых размерах, согласно графику финансирования.
01.01.2025, 16:07 51906
В ВКО поздравили в новогоднюю ночь врачей скорой помощи, полицейских, сотрудников ЧС и теплоэнергетиков
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аким ВКО Ермек Кошербаев и его заместители в новогоднюю ночь посетили учреждения, которые в праздники работают в особых условиях, и поздравили специалистов ключевых рабочих отраслей, сообщает пресс-служба акимата.
В ходе поездки были посещены Левобережный отдел полиции Усть-Каменогорска, специализированный отряд службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО, областную больницу Скорой медицинской помощи, Центр Матери и Ребенка, "УКа ТЭЦ" и Левобережный РЭС АО "ОЭСК".
В новогоднюю ночь, когда все встречают праздник, врачи и фельдшеры продолжают оказывать помощь и спасать жизни. Уже привыкли не первый год. 27 лет работаю. Случаи бывают разные. В основном это ушибы, травмы. Для операторов скорой помощи в новогодняя ночь - это бесконечный поток звонков. Они не выезжают на вызовы, но именно их спокойный и уверенный голос, становится первым шагом к спасению. Словом, для медиков - новый год - этот не праздничный стол и ёлочные огни. Иногда этот тяжёлый труд , облегчение и благодарные улыбки пациентов", - сказала старший врач смены скорой помощи Лунара Карабалина.
Так, в новогоднюю ночь в регионе работали 25 бригад скорой помощи. В усиленном режиме находился весь гарнизон ДЧС Восточно-Казахстанской области, при этом более 300 человек находятся непосредственно на службе. На страже порядка в областном центре более 300 полицейских.
Желаю всем восточноказахстанцам мирного и радостного праздника. Своим коллегам и сотрудникам всех служб, находящихся на дежурстве в новогоднюю ночь, желаю спокойной работы. В 12 часов меня пришли поздравить супруга и сын. Вот так встретили праздник на службе", - отметил заместитель начальника Левобережного ОП Даурен Балыкшынов.
Первыми поздравить полицейских и сотрудников ДЧС пришли их жены с детьми. Праздники, особенно новогодняя ночь, для этих служб - наиболее сложное время. Множество людей встречает Новый год на улице или за праздничным столом. И редко, но бывает, что в такие времена возможны неожиданные неприятности, предотвратить которые или помочь людям как раз и призваны круглосуточно работающие оперативные службы. От их работы зависит не только спасение жизней, но и спокойствие, и порядок в городе.
Энергетиков Левобережного РЭС АО "ОЭСК" с праздником поздравил первый заместитель акима ВКО Нурымбет Сактаганов. Он отметил, что комфорт в домах на предпритиях и в соц объектах не только в эти праздничные дни, но и каждый день - это заслуга энергетиков. Также заместители акима области и акимы городов и районов посетили работников, которые трудились в новогоднюю ночь, и поздравили их с Новым годом. В любой нештатной ситуации их профессионализм и четкость действий позволяет предотвратить серьезные ЧС и аварии. Именно поэтому власти региона особое внимание обращают на работу и поддержку сотрудников экстренных и жизненно важных служб, чья смена пришлась на праздничную ночь.
В Центре матери и ребенка отметили, что по Восточно-Казахстанской области в новогоднюю ночь родились 14 детей, из них 12 малышей в Усть-Каменогорске, 2 в районе Алтай и городе Риддер.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?