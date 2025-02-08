Трехслойные трубы для энергетики будут выпускать в Усть-Каменогорске

На новом предприятии ежегодно планируют выпускать около 3600 тонн продукции, а в будущем этот показатель намерены увеличить до 5000 тонн

Фото: Акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Предприятие ТОО "УКа Трубтех" начало свою работу в октябре прошлого года и продолжает расширяться. Сегодня на производственной площадке, специализирующейся на выпуске полиэтиленовых труб, запущен еще один цех, рассказали в областном акимате.





Изначально предприятие планировало выпускать только трубы для водоснабжения и отопления. Однако со временем руководство пришло к выводу, что можно освоить производство продукции и для других сфер.





Как сообщили на заводе, в новом цехе будут выпускать трехслойные трубы для защиты кабельных систем в энергетической отрасли.





Мы производим трубы диаметром до 400 миллиметров. Например, если говорить о водопроводных трубах, то наша мощность позволяет изготавливать до 3 500 метров продукции в сутки. Сегодня мы запускаем еще одно направление - производство труб для энергетики. Их главное преимущество - огнестойкость. Такие трубы не горят, поскольку изготовлены из специальных материалов. Кроме того, их внешний слой устойчив к физическим воздействиям и выдерживает высокое давление. В день мы можем выпускать до 1100 метров таких труб", - рассказал заместитель генерального директора ТОО "УКа Трубтех" Турсынбек Мусаханов.





Также, по его словам, завод способен удовлетворить спрос не только в Восточном Казахстане, но и в соседних регионах. На производстве используются современные технологии, а продукция отличается высоким качеством.





Стоит отметить, что в области почти нет других предприятий, работающих в данном направлении. Более того, во всей республике заводов, выпускающих полиэтиленовые трубы, считанное количество.





На новом предприятии ежегодно планируют выпускать около 3600 тонн продукции, а в будущем этот показатель намерены увеличить до 5000 тонн.





У нас достаточно мощностей, чтобы полностью обеспечить область необходимой продукцией. В перспективе мы планируем выходить на рынки других регионов страны. Для этого потребуется расширение производства, и мы к этому готовы. В дальнейшем намерены открывать дополнительные цеха и увеличивать количество рабочих мест", - добавил Турсынбек Мусаханов.





В настоящее время на предприятии работают 25 человек, добавили в акимате.