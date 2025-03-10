09.03.2025, 13:51 12651
В ВКО открылась школа поэзии имени Актана Нурбаева
Основная цель открытия школы поэтов - популяризация национального искусства
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - К 90-летию классика казахской литературы Калихана Искака и 75-летию мастера слова Дидахмета Ашимханулы в Восточно-Казахстанской области проводятся различные культурные мероприятия. Одним из них стало открытие областной школы поэтов имени Актана Нурбаева - известного айтыскера и талантливого уроженца Катон-Карагайского района, сообщает пресс-служба акимата региона.
Школа, открывшаяся в Усть-Каменогорске, объединит талантливую молодежь, увлеченную искусством айтыса, и будет способствовать развитию новых дарований. Актан Нурбаев был одним из ведущих поэтов, активно развивавших айтыс в регионе", - отметили в акимате.
Уточняется, что школа расположена в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени Пушкина. Финансовую поддержку в ее создании оказали потомки Актана Нурбаева.
По данным акимата, школа поэтов, созданная по инициативе областного управления культуры, нацелена на обучение молодежи основам импровизационного искусства, развитие поэтического мастерства и выразительного чтения, а также оказание творческой поддержки юным талантам.
Основная цель открытия школы поэтов - популяризация национального искусства, привлечение молодежи к айтысу и воспитание нового поколения казахской поэзии", - отметил в своей речи писатель и публицист Алибек Кантарбаев.
Открытие школы стало частью культурной программы, которая продолжилась республиканским айтысом "Қара сөздің қарагері - Қалихан", - заявили в пресс-службе.
Сообщается, что церемонию открытия посетили поэт и общественный деятель Журсин Ерман, депутат мажилиса парламента, айтыскер Аманжол Алтай, лауреат государственной премии, поэт Улыкбек Есдаулет, известный публицист Алибек Кантарбаев, а также признанные мастера айтыса Серикзат Дуйсенгазы, Жанарбек Ашимжан, Даулет Сметов, Абаш Какенов.
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10.03.2025, 12:03 3336
В ВКО завершился республиканский айтыс, посвященный 90-летию Калихана Ыскакова
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области завершился республиканский айтыс акынов, посвященный 90-летию мастера прозы Калихана Ыскакова. В поэтическом состязании приняли участие двенадцать талантливых импровизаторов из разных регионов страны, сообщили в акимате ВКО.
По итогам первого тура во второй этап прошли шесть сильнейших участников: Серик Куанган, Аспанбек Шугатаев, Рустем Кайыртаев, Жансая Мусина, Биржан Байтуов и Ирангайып Кузембаев. В течение полутора часов акыны демонстрировали мастерство слова, поднимая актуальные темы и соревнуясь в остроумии.
Айтыс, организованный в областном центре впервые за десять лет, вызвал большой интерес у зрителей. Состязания сопровождались яркими шутками, глубокими размышлениями по важным для страны вопросам", - рассказали в акимате.
По решению жюри Гран-при завоевал Серик Куанган, который недавно стал победителем другого престижного айтыса в Таразе. Первое место занял акын Рустем Кайыртаев из Семея, второе место поделили Ирангайып Кузембаев (Кызылорда) и Аспанбек Шугатаев (Павлодар), а третье досталось Жансае Мусиной (Уральск) и Биржану Байтуову (Туркестанская область).
Награды победителям вручил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов. Он отметил высокий уровень выступлений и поблагодарил организаторов, жюри, почетных гостей - известного знатока айтыса Журсина Ермана и депутата Аманжола Алтаева, а также всех акынов, внесших вклад в развитие этого национального искусства.
Сегодня в нашем регионе состоялся прекрасный вечер, наполненный духом айтыса. Благодарю всех преданных поклонников этого искусства, а также талантливых акынов, проявивших мастерство и остроумие", - сказал глава региона.
Летом в Катон-Карагайском районе на республиканском уровне продолжатся мероприятия, посвященные памяти Калихана Ыскакова.
09.03.2025, 13:48 13236
Советник премьер-министра: Восточный Казахстан на правильном курсе по реализации программы "Ауыл аманаты"
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Советник премьер-министра Ералы Тугжанов в ходе рабочего визита в Восточно-Казахстанскую области ознакомился с ходом региональной реализации программы "Ауыл Аманаты" за 2024 год, сообщает пресс-служба акимата региона.
В ходе изучения реализации программы "Ауыл Аманаты" в Восточно-Казахстанской области специалисты выявили, что требуется диверсификация сельского бизнеса, поиск новых направлений и ниш. В связи с этим социально-предпринимательская корпорация "Ертіс" совместно с профильными специалистами разработала пул из более чем 70 бизнес-идей, чтобы расширить взгляды населения на возможности предпринимательства. Кроме того, для недопущения коррупционных рисков создана база данных в Google Cloud, позволяющая предпринимателям зарегистрироваться через QR-код и получать всю необходимую информацию в онлайн-режиме", - заявили в акимате.
Советник премьер-министра Ералы Тугжанов в ходе поездки встретился с предпринимателями, получившими кредиты по программе, и лично убедился в целевом и эффективном использовании выделенных средств в сферах туризма, переработки сельхозпродукции и других приоритетных направлений.
В этом году мы видим значительные изменения. Все поручения, данные в прошлом году, выполняются. Для каждого района и села разработаны экономические программы. В области уже реализованы проекты на сумму 2,535 млрд тенге и выделены еще 1,5 млрд тенге. Сегодня мы посетили пять объектов малого и среднего бизнеса. Везде ведется масштабная работа, что говорит о системном подходе руководства области к развитию региона, - отметил Ералы Тугжанов.
Говоря о направлениях кредитования, Тугжанов высказал категоричную позицию.
Одним из ключевых изменений текущего года стало прекращение выдачи кредитов на животноводство. В отдельных случаях, при особых запросах, можно направить до 10% выделенных на область средств на эту сферу, но в целом весь акцент сделан на развитие малого и среднего бизнеса, туризма и переработки сельхозпродукции", - заявил он.
Руководитель управления сельского хозяйства ВКО Ажар Каджибекова остановилась на показателях прошлых лет, разъясняя, по каким направлениям осуществляется кредитование в текущем году.
Если в 2023 году 80% средств были направлены на поддержку животноводства, то в 2024 году мы сосредоточились на трех приоритетных направлениях: переработке сельхозпродукции, туризме и приобретении сельхозтехники. Это должно оказать более ощутимое влияние на экономическое положение жителей сельской местности", - отметила она.
На реализацию программы в ВКО в 2024 году было запланировано выделение 7,039 млрд тенге из республиканского бюджета, однако на данный момент поступило только 2,5 млрд тенге, из которых 1 млрд тенге уже освоен, а по эффективному освоению оставшихся средств проведена масштабная разъяснительная работа по всем районам области.
По данным СПК "Ертіс", являющейся поверенным агентом по реализации программы, в прошлом году было рассмотрено 135 проектов на сумму 1 млрд тенге, из которых 72 проекта одобрены. В том числе на развитие туризма - 27 проектов, переработку сельхозпродукции - 26 проектов, приобретение сельхозтехники - 6 проектов, прочие направления несельскохозяйственной деятельности - 13 проектов. Главным результатом программы за 2024 год стало создание 163 новых рабочих мест.
Что касается конкретных результатов и успешных проектов, делегация во главе с Ералы Тугжановым уделила особое внимание объектам в сферах туризма и переработки сельхозпродукции.
Мы посетили несколько районов, встретились с предпринимателями, получившими кредиты. Рассмотрели проекты в сфере туризма и переработки. Например, в Глубоковском районе выделены средства на приобретение оборудования для производства чая и конфет. В селе Зимовье построен новый туристический объект. Стоит отметить, что заемщик, получивший кредит в 2023 году, уже практически полностью погасил долг, что демонстрирует эффективность данной программы", - сообщил директор палаты предпринимателей ВКО Қайрат Мамырбаев.
В конце 2024 года на реализацию программы дополнительно выделено 1,5 млрд тенге, которые также направлены на развитие туризма, переработку сельхозпродукции и приобретение сельхозтехники.
Отмечается, что акимат ВКО планирует дальнейшее развитие программы и запуск пилотных проектов. В частности, в сфере туризма за счет местного бюджета будет построено 10 гостевых домов, которые будут предоставлены предпринимателям в кредит. Эти дома станут залоговым обеспечением, что поможет частично решить одну из ключевых проблем программы - отсутствие ликвидного залога у сельских предпринимателей.
Также в районе Улкен Нарын будет создан кооператив по развитию молочного животноводства, рассчитанный на 100-120 голов крупного рогатого скота. В проекте примут участие 10 частных подворий и фермерских хозяйств, что обеспечит устойчивую кооперацию и развитие молочного производства.
Еще одно важное направление работы в ВКО - минимизация административных барьеров. Заместитель председателя правления АО "СПК "Ертіс" Исатай Ансат рассказал об изменениях в процессе отбора проектов и взаимодействия с предпринимателями.
Анализируя ход реализации программы, мы заметили повторяемость проектов. В связи с этим создали пул из более чем 70 бизнес-идей, чтобы расширить круг предпринимательских инициатив. Кроме того, поступали жалобы на то, что в некоторых районах акимы отказываются выдавать рекомендательные письма или направляют заявки выборочно. Для обеспечения транспарентности и прозрачности в реализации программы "Ауыл Аманаты" мы разработали систему в Google Cloud, где предприниматели могут зарегистрироваться через QR-код и получить всю необходимую информацию", - отметил Исатай Ансат.
В рамках работы с предпринимателями также была проведена детальная оценка потенциала районов ВКО. Для каждого района разработаны отраслевые специализации. К примеру, в Зайсанском районе доступ к природному газу позволяет развивать тепличное хозяйство. Водоемы ВКО способствуют развитию рыбоводства, включая разведение форели и карповых пород. В Зайсанском районе уже действует рыбоперерабатывающий завод "Зайсан Балык" мощностью 10 тонн переработки в сутки.
Также Алтайский и Маркакольский районы обладают старыми яблоневыми садами, которые можно восстановить и использовать для расширения производства плодовых культур. Также молочная промышленность - вокруг молокозаводов создаются небольшие молочно-товарные фермы, что повысит рентабельность отрасли.
Восточный Казахстан движется в правильном направлении. Все ключевые вопросы решены. Министерство сельского хозяйства утвердило новые правила, и область работает в их рамках", - добавил Ералы Тугжанов.
08.03.2025, 13:43 19076
В паводковый период нужно учитывать опыт населения и многолетние наблюдения - аким ВКО
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов провел совещание с акимами городов и районов по вопросам прохождения паводкового периода, сообщили в областном акимате.
В ведомстве напомнили, что с 1 февраля в Восточном Казахстане работает оперативный штаб, куда стекается информация из всех населенных пунктов. На особом контроле находятся Глубоковский, Шемонаихинский районы, район Алтай и город Риддер, поскольку именно здесь выпало больше всего снега.
Глава региона напомнил собравшимся о недавнем случае в Усть-Каменогорске, когда сошедшая с крыши наледь повредила несколько автомобилей. Как выяснилось, у 1200 домов в областном центре нет формы правления - они не прикреплены к КСК, не образовали ОСИ или простое товарищество.
Это большая недоработка управления энергетики и ЖКХ, потому что работа по переходу на новые формы правления началась еще несколько лет назад. До первого мая необходимо решить вопрос с каждым домом. А сейчас в недельный срок нужно помочь жителям с уборкой наледи с крыш и снега с дворовых территорий", - сказал аким области.
По информации ведомства, на сегодняшний день в регионе провели проверку всех гидротехнических сооружений, за их состоянием ведется круглосуточный мониторинг. Акцент был сделан на составление графика дежурств с указанием фамилий и контактов ответственных лиц, чтобы и население, и акиматы знали, куда обращаться. Уже начались взрывные работы на реках Восточного Казахстана, определено 19 точек. В связи с осадками и резким потеплением в дневное время отмечена необходимость еще раз проверить все ГТС, а при проведении противопаводковых мероприятий учитывать дополнительно и опыт населения, и результаты многолетних наблюдений.
В сельских населенных пунктах уже сейчас важно позаботиться о подготовке обводных каналов, чтобы вода с полей не зашла в дома и на придомовые территории. Как подчеркнул Нурымбет Сактаганов, вся техника и группировки сил находятся в состоянии готовности, пункты временного размещения могут принять до 21 тысячи человек. Важный, по его словам, момент - это проведение аудита подъездных путей к важным социальным объектам и ревизия, а при необходимости замена ограждений на мостах.
Акимы должны активно вести информационно-разъяснительную работу с населением, еще раз проверить все оборудование и технику, заключить договоры с местными крестьянскими хозяйствами и предприятиями на предоставление тяжелой техники в случае ЧС", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Он также подчеркнул, что паводковая ситуация находится на его постоянном контроле и сформирован четкий алгоритм действий по каждому населенному пункту.
07.03.2025, 16:42 23841
Женщины Восточного Казахстана успешны во всех сферах - аким области
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов встретился с представительницами прекрасного пола, которые добились больших успехов в самых различных отраслях, сообщает пресс-служба акимата региона.
Накануне 8 Марта Нурымбет Сактаганов отметил, что все, за что берутся женщины Восточного Казахстана, они делают с полной самоотдачей, привнося в это гармонию и красоту.
Вы - воплощение красоты и женственности, ваша внутренняя энергия вдохновляет. У каждой из вас свой путь к успеху, но вас объединяет уверенность, ответственность и преданность своему делу. Я благодарен вам за тот пример, который вы подаете молодому поколению, за мудрое наставничество и бесценный опыт", - заявил Нурымбет Сактаганов.
Отмечается, что "в регионе прекрасный пол представлен во всех отраслях: от образования и здравоохранения до крупного бизнеса и промышленности. Женщины добиваются огромных успехов и вносят свой неоценимый вклад в социально-экономическое развитие области. При этом иногда "железные леди" остаются добрыми и заботливыми мамами и бабушками, прекрасными женами, отличными друзьями и соратниками".
По данным акимата, на встрече присутствовали представительницы из сфер образования, здравоохранения, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, промышленности и неправительственных организаций.
Все помнят подвиг главного акушера-гинеколога ЦМиР ВКО Ирины Носаковой, которая своими профессиональными навыками спасла ребенка, едва не утонувшего в бассейне. Участницы встречи с удовольствием пообщались с 88-летней трактористкой Казией Мусиной, которая большую часть жизни посвятила любимому делу. Своими впечатлениями от встречи поделились ветеран труда отрасли образования Сабира Карыбаева, предприниматель Оксана Кучерина, внештатный советники акима области Зарина Камасова и Ольга Кузовлева и другие. Они обменялись опытом и советами, как сделать жизнь в Восточном Казахстане лучше. Особое внимание глава региона уделил представительницам рабочих профессий, их труд зачастую незаметен, но они вносят огромный вклад в экономику региона. Именно поэтому и для повышения престижности президент РК объявил 2025 год Годом рабочих профессий", - сообщили в пресс-службе.
Также прозвучали вопросы дальнейшего развития иппотерапии, в том числе и для взрослых, о реконструкции роддома и другие важные для населения региона темы.
Это еще раз доказывает, что женщины всегда переживают, беспокоятся и хотят изменений к лучшему. В завершение встречи глава региона вручил прекрасным, как сама весна, женщинам цветы и благодарственные письма и пожелал успехов, здоровья и любви", - добавили в акимате.
07.03.2025, 16:20 24491
Глава ВКО поздравил с Международным женским днем труженицу тыла
Нурымбет Сактаганов пожелал ей и ее семье крепкого здоровья, счастья и благополучия
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поздравил с Международным женским днем труженицу тыла Шагилу Шалгумбаеву, которой в июне исполнится 104 года, сообщает пресс-служба акимата региона.
Такие женщины - это пример силы духа, самоотверженной работы, вне зависимости от эпохи", - заявил аким области.
Подчеркивается, что за свои заслуги Шагила Шалгумбаева удостоена двух юбилейных медалей к 70 и 75-летию Великой Победы. Глава региона пожелал ей и ее семье крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Жизненный путь этой женщины - яркий пример верности своему делу, ответственности, любви к родине и профессии. Шагила всегда отличалась активной жизненной позицией, неравнодушием. Первая запись в ее трудовой книжке появилась еще в далеком 1939 году, когда Шагила Шалгумбаева работала учителем в одной из школ Уланского района. Она занимала должность заведующей детским садом, была воспитателем в школе-интернате. Связав свою жизнь с детьми, Шагила стала для них образцом истинного патриотизма, заботы, она помогала в разных жизненных ситуациях, в том числе и с выбором профессии, и воспитала не одно поколение восточноказахстанцев", - добавили в акимате.
04.03.2025, 14:25 31061
Workshop-площадку в рамках Года рабочих профессий организовали в Усть-Каменогорске
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Workshop-площадку "Мамандығым - Мақтанышым" в рамках Года рабочих профессий организовали в Усть-Каменогорске, сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.
Workshop площадка "Мамандығым - Мақтанышым" в Усть-Каменогорске стала уникальным мероприятием, собравшим школьников, студентов, представителей колледжей и вузов и предприятий региона. В формате конструктивного диалога происходило знакомство с деятельностью крупных компаний и образовательными программами по подготовке рабочих кадров. На сегодняшний день система технического и профессионального образования региона включает 38 колледжей, которые готовят специалистов по 101 специальности", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что именно в Восточном Казахстане в пилотном режиме реализуют программу дуального обучения, в которой принимают участие 27 колледжей и более 400 предприятий области. Ключевое отличие программы от обычного образовательного процесса - это возможность непосредственно в процессе обучения применять полученные теоретические знания на практике и, более того, получать заработную плату в размере от 100 до 250 тысяч тенге.
Как отметил аким области Нурымбет Сактаганов, список рабочих специальностей, которые можно получить в Восточном Казахстане, будет расширяться в соответствии с потребностями в кадрах. В частности, в ближайшее время в колледжах региона начнут подготовку по специальностям "Сметное дело в строительстве", "Логистика", "Дистанционно пилотируемая авиационная система", "Возобновляемая энергетика", "Организация воздушных перевозок" и другие.
В ходе workshop-площадки школьники и абитуриенты могли познакомиться с условиями обучения и перспективами трудоустройства, что очень способствует тому, чтобы определиться с будущей профессией.
До конца учебного года осталось совсем немного, и уже сейчас нужно хорошо подумать о том, какую специальность выбрать, чтобы стать востребованным. Рабочие профессии сегодня - это престижно и важно, они - фундамент развития экономики, и я желаю всем успехов в самореализации и дальнейшей учебе", - заявил Нурымбет Сактаганов.
Подчеркивается, что то в районах Восточного Казахстана откроются курсы по подготовке и переподготовке кадров, и особенное внимание обратят на безработных.
Поскольку в регионе активно используют господдержку и создают новые предприятия, открывающие рабочие места, такие курсы будут незаменимы для того, чтобы обеспечить занятость на селе", - отметили в акимате.
Также в сельской местности продолжит работу Мобильный учебный центр, который предоставляет возможность получения профессий в таких областях, как "Организация питания", "Сварочное дело", "Электрооборудование" и "Учет и аудит".
Кроме того, по словам акима области Нурымбета Сактаганова, в ВКО реализуются меры поддержки и для действующих специалистов. В частности, для решения кадровых проблем региона и привлечения квалифицированных специалистов в сферу теплоэнергетики и повышения ее привлекательности в 2024 году впервые в области в пилотном режиме запустили льготную ипотечную программу "Шығыс маманы" совместно с "Отбасы банком".
03.03.2025, 15:46 36106
Молодежь будут привлекать к экологическим инициативам в рамках программы "Таза Қазақстан"
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на базе Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева состоялась интерактивная дискуссия, посвященная вовлечению молодежи в экологические инициативы по программе "Таза Қазақстан", сообщает акимат ВКО.
В мероприятии приняли участие представители государственных органов, экологических организаций и экспертного сообщества.
Одним из ключевых спикеров стала руководитель проектного офиса Бюро экологической защиты "Өскемен Тынысы" Елена Березинская-Абилова, которая поделилась опытом и предложениями по активизации молодежи в решении экологических проблем региона.
В обсуждении также приняли участие заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Еламан Мухтарханов, председатель регионального экологического совета ECOJER, член Бюро "Өскемен Тынысы" Виталий Чернецкий и эколог филиала ECOJER, член Бюро "Өскемен Тынысы" Вадим Кушнарев.
Участники затронули актуальные вопросы экологии Восточно-Казахстанской области, обсудили роль молодежи в развитии устойчивых экологических практик и возможные меры по повышению их вовлеченности в природоохранные инициативы", - отметили в ведомстве.
03.03.2025, 11:00 37481
В поселке Касыма Кайсенова в Восточно-Казахстанской области строится новая поликлиника
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Касыма Кайсенова Восточно-Казахстанской области полным ходом идет строительство современной поликлиники: объект сегодня готов на 70%. По информации управления строительства области, предварительная дата завершения строительства - ноябрь 2025 года.
Как проинформировали в ведомстве, это будет медицинское учреждение высотой в три этажа с проектной мощностью до 150 посещений в день и консультативно-диагностическим и профилактическим отделениями, а также палатами дневного стационара.
Отмечается, что после ввода в эксплуатацию здания районной поликлиники в поселке Касыма Кайсенова планируется оказание медицинской помощи населению всего Уланского района. На сегодняшний день численность прикрепленного населения составляет 29 498 человек.
В настоящее время строительные работы идут полным ходом. Они должны быть завершены по плану в 2025 году. Мы понимаем свою ответственность и важность этого социального объекта, а также необходимость выполнения работ качественно и с соблюдением сроков. На данный момент также проведено отопление, водоснабжение. Окна установлены, продолжается установка дверей, проводятся отделочные работы по укладке напольных и стеновых покрытий кафелем. Весной будут начаты работы по благоустройству территории медучреждения", - отмечают в подрядной организации.
В пресс-службе добавили, что в новом, современном здании поликлиники предусмотрены кабинеты флюорографии, рентгенографии, маммографии, эндоскопии, кабинеты узких специалистов: оториноларинголога, офтальмолога, дерматолога, невропатолога, кардиолога, онколога, акушера-гинеколога, хирурга, травматолога, фтизиатра, кабинеты врачей общей практики, отделение лабораторной диагностики, где будут проводить микробиологические, серологические и общеклинические исследования, и отделение дневного стационара.
Новое медицинские учреждение сделает медицинские услуги более доступными для населения Уланского района.
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