В ВКО поздравили в новогоднюю ночь врачей скорой помощи, полицейских, сотрудников ЧС и теплоэнергетиков

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аким ВКО Ермек Кошербаев и его заместители в новогоднюю ночь посетили учреждения, которые в праздники работают в особых условиях, и поздравили специалистов ключевых рабочих отраслей, сообщает пресс-служба акимата.





В ходе поездки были посещены Левобережный отдел полиции Усть-Каменогорска, специализированный отряд службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО, областную больницу Скорой медицинской помощи, Центр Матери и Ребенка, "УКа ТЭЦ" и Левобережный РЭС АО "ОЭСК".





В новогоднюю ночь, когда все встречают праздник, врачи и фельдшеры продолжают оказывать помощь и спасать жизни. Уже привыкли не первый год. 27 лет работаю. Случаи бывают разные. В основном это ушибы, травмы. Для операторов скорой помощи в новогодняя ночь - это бесконечный поток звонков. Они не выезжают на вызовы, но именно их спокойный и уверенный голос, становится первым шагом к спасению. Словом, для медиков - новый год - этот не праздничный стол и ёлочные огни. Иногда этот тяжёлый труд , облегчение и благодарные улыбки пациентов", - сказала старший врач смены скорой помощи Лунара Карабалина.





Так, в новогоднюю ночь в регионе работали 25 бригад скорой помощи. В усиленном режиме находился весь гарнизон ДЧС Восточно-Казахстанской области, при этом более 300 человек находятся непосредственно на службе. На страже порядка в областном центре более 300 полицейских.





Желаю всем восточноказахстанцам мирного и радостного праздника. Своим коллегам и сотрудникам всех служб, находящихся на дежурстве в новогоднюю ночь, желаю спокойной работы. В 12 часов меня пришли поздравить супруга и сын. Вот так встретили праздник на службе", - отметил заместитель начальника Левобережного ОП Даурен Балыкшынов.





Первыми поздравить полицейских и сотрудников ДЧС пришли их жены с детьми. Праздники, особенно новогодняя ночь, для этих служб - наиболее сложное время. Множество людей встречает Новый год на улице или за праздничным столом. И редко, но бывает, что в такие времена возможны неожиданные неприятности, предотвратить которые или помочь людям как раз и призваны круглосуточно работающие оперативные службы. От их работы зависит не только спасение жизней, но и спокойствие, и порядок в городе.





Энергетиков Левобережного РЭС АО "ОЭСК" с праздником поздравил первый заместитель акима ВКО Нурымбет Сактаганов. Он отметил, что комфорт в домах на предпритиях и в соц объектах не только в эти праздничные дни, но и каждый день - это заслуга энергетиков. Также заместители акима области и акимы городов и районов посетили работников, которые трудились в новогоднюю ночь, и поздравили их с Новым годом. В любой нештатной ситуации их профессионализм и четкость действий позволяет предотвратить серьезные ЧС и аварии. Именно поэтому власти региона особое внимание обращают на работу и поддержку сотрудников экстренных и жизненно важных служб, чья смена пришлась на праздничную ночь.





В Центре матери и ребенка отметили, что по Восточно-Казахстанской области в новогоднюю ночь родились 14 детей, из них 12 малышей в Усть-Каменогорске, 2 в районе Алтай и городе Риддер.