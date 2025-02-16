15.02.2025, 10:29 6251
В ВКО в 2024 году реализовано 12 проектов водоснабжения
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По исполнению поручения главы государства по 100% охвату населения чистой питьевой водой, в ВКО в 2024 году было завершено 12 проектов, сообщает пресс-служба акимата региона.
Из них 6 объектов строительства (Риддер - 1 (село Бутаково); район Алтай - 2 (село Путинцево, село Малеевск); Глубоковский район - 1 (село Малоубинка), Курчумский район - 1 (село Барак Батыр); Шемонаихинский район - 1 (село Убинка);
Два объекта реконструкции водоснабжения в Усть-Каменогорске (улица Др. Народов (+ 102 чел.); улица Рабочая);
Два объекта реконструкции водоснабжения в селах Самар района Самар и Степное Глубоковского района.
Еще два объекта водоотведения в Риддере (3 жилой район Ботаника) и в селе Акжар Тарбагатайского района.
В результате доступ к питьевой воде дополнительно получили почти три с половиной тысяч человек.
По итогам года построено и реконструировано 213,8 км сетей водоснабжения и 14,5 км сетей водоотведения, что позволило снизить показатель износа сетей водоснабжения до 49,1%, и сетей водоотведения до 69,7%. Доступ жителей области к услугам водоснабжения составил 99,4%",- сообщил заместитель акима Восточно-Казахстанской области Бахытжан Байахметов.
По его словам, в текущем году реализуется 29 проектов общей стоимостью 65,2 млрд тенге.
По 28 проектам определены подрядные организации. А по проекту реконструкции водоснабжения в Серебрянске ведутся конкурсные процедуры.
Для исполнения задачи, поставленной главой государства по стопроцентному обеспечению населения качественной питьевой водой, необходимо дополнительное финансирование 8 проектов (4060 человек) в сумме 9 991,7 млн тенге.
Это четыре проекта строительства водоснабжения в СНП (село Большая речка, село Березовка Шемонаихинского района; село Отрадное, поселок Асубулак Уланского района), с общим охватом 2613 человек; три проекта по реконструкции в СНП (села Катон-Карагай, Улкен Нарын, Бозанбай) с дополнительным охватом 999 человек, и один проект по реконструкции в Усть-Каменогорске, с охватом 448 человек.
Полное финансирование проектов позволит решить поставленную главой государства задачу по обеспечению всего населения области качественной питьевой водой.
Также в планах руководства области реконструкция 531,6 км сетей водоснабжения, что позволит добиться снижения износа сетей на 1,8% (до запланированных 47,3%).
новости по теме
14.02.2025, 16:27 9026
СПК "Ертіс" реализует программу стабилизации цен на овощи в Восточно-Казахстанской области
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде СМИ и социальных сетей продолжаются публикации на тему стоимости картофеля, где активно комментируются наличие или отсутствие, цена или качество продукта. Однако официальные данные свидетельствуют: никаких проблем с запасами нет. Ажиотаж вызван исключительно разницей в цене между рыночной стоимостью и ценой в рамках стабилизационной программы, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.
По информации ведомства, АО "СПК "Ертіс" гарантированно реализует в регионе программу стабилизации цен, обеспечивая снабжение социально значимой плодоовощной продукцией торговые павильоны, в том числе и картофелем. На сегодня стоимость плодоовощной продукции из числа социально значимых стабильна: картофель, морковь и капуста - по 125 тенге за килограмм, лук - по 130 тенге за килограмм.
В рамках действующего контракта с ТОО ОРЦ "Алтай" с 1 ноября 2024 года по 1 мая 2025 года законтрактовано 5500 тонн картофеля. На сегодняшний день остаток составляет 2544 тонны - более чем достаточно до завершения контракта. На межсезонье (июнь, июль) традиционно заключается новый контракт на раннюю плодоовощную продукцию.
Кроме картофеля, по программе стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) были заложены морковь, лук, капуста. Законтрактованные объемы: морковь - 1300 тонн, лук - 900 тонн, капуста - 1350 тонн", - отметили в пресс-службе.
Программа стабилизации цен продолжает работать в штатном режиме. Продукция ежедневно поступает во все 17 торговых павильонов СПК в соответствии с заявками продавцов.
Однако важно понимать, что данные точки розничной торговли изначально не рассчитаны на оптовые объемы. Картофель продается в розницу, чтобы избежать спекуляций - мешками его не отпускают. В каждый павильон ежедневно поступает заявленный продавцами объем картофели. Кроме того, около 30 магазинов по городу, в рамках меморандума, заключенного с АО "СПК "Ертіс", продают данные четыре наименования социально значимой плодоовощной продукции по такой же стоимости, как и в павильонах корпорации. Во избежание спекуляции в торговых павильонах и в магазинах-партнерах продукция не отпускается мешками в одни руки", - пояснили в акимате.
Как отмечают специалисты, основная причина ажиотажа именно на Востоке страны - не дефицит картофеля, а большой ценовой разрыв. В торговых павильонах СПК стоимость значительно ниже рыночной - 125 тенге за килограмм, тогда как на оптовых рынках цена варьируется от 250 до 350 тенге за килограмм, что и вызывает повышенный спрос. Однако, подчеркнули в акимате, как показывает практика, это временное явление, связанное с сезонными колебаниями цен на рынке. Подобные ситуации уже наблюдались в разные годы с сахаром, гречкой, яйцами и другими товарами.
Отмечается, что при заключении контракта специалисты ориентировались на опыт прошлых лет, и решением "Восточно-Казахстанской областной комиссии по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары" был оставлен тот же объем и стоимость продукции, что и в предыдущие годы, несмотря на рост цен и инфляцию. Сегодня разрыв в цене между социальным картофелем и рыночным порождает ажиотаж. Картофель по 125 тенге за килограмм - самая привлекательная цена в регионе, в связи с чем поставляемый объем распродается быстрее обычного. Когда закупочная цена и себестоимость картофеля возросли во всех регионах, продукт по социальной цене понадобился всем, вплоть до крупных оптовых коммерческих рынков.
АО "СПК "Ертіс" по решению комиссии запрещает делать большую наценку на социально значимые продовольственные товары. Для магазинов, сотрудничающих в рамках меморандума, картофель служит не источником прибыли, а элементом ассортимента, привлекающим покупателей. Специалисты СПК подчеркивают, что "миссия программы стабилизации цен - не создавать конкуренцию действующим предпринимателям, не монополизировать рынок, а стабилизировать цены в периоды колебаний и обеспечивать наличие социально значимых продуктов в собственных торговых павильонах".
В акимате отметили важность обеспечения доступности картофеля для простых жителей и донесения информации о стабильности цен в рамках программы реализуемой госкорпорацией. Доставка осуществляется на основе договоров СПК с ОРЦ "Алтай". В свою очередь, ОРЦ заключил на 2024-2025 годы договор с ТОО "Агрофирма "Приречное". Таким образом, картофель доставляется из Абайской области. Учитывая расстояние и погодные условия, во избежание перемерзания в зимний период доставка большегрузным открытым транспортом не производится. В город Усть-Каменогорск ежедневно прибывают 1-2 компактные грузовые машины с терморегуляцией и вентиляцией, вместимостью 5-10 тонн. Павильоны площадью 18 м², где помимо картофеля представлены и другие наименования продукции, не позволяют "набить" их только картофелем. Гарантированная составляющая программы стабилизации цен - наличие картофеля на весь сезон контрактации (до середины мая текущего года) и стабильность фиксированной стоимости, что и обеспечивается ответственным ведомством.
Специалисты АО "СПК "Ертіс" заверили, что срыва исполнения обязательств по срокам контрактов в рамках реализации программы стабилизации цен не будет, так как поставки осуществляются ежедневно, а запасы по текущим контрактам достаточны.
11.02.2025, 15:39 13406
Поддержку кандасам в трудоустройстве, аренде и приобретении жилья оказывают в Риддере
Рассказать друзьям
Риддер. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере активно продолжаются мероприятия по социальной поддержке кандасов и граждан, прибывших с южных регионов Казахстана. Заместитель акима города Ерболат Ошакбаев рассказал о мерах, направленных на улучшение условий жизни и адаптации переселенцев.
По словам Ерболата Ошакбаева, в последние 10-15 лет город принял немало граждан, переехавших на постоянное место жительства. Важной задачей остается их трудоустройство и обеспечение достойных условий для жизни. Для этого через управление социальными программами создаются соответствующие условия.
В последние десять лет в Риддере не зафиксировано прибытие новых кандасов, однако все граждане, переселившиеся сюда ранее, при своем прибытии получили все положенные по закону услуги. В настоящее время их статус обновляется в соответствии с новым законодательством и продлевается на пять лет", - отметил заместитель акима города.
На данный момент город принимает семью из Монголии, которая подала документы на оформление в Центр занятости. Для таких семей предусмотрены финансовые выплаты: 275 тысяч тенге на переселение, а также 118 тысяч тенге на аренду жилья в первые 6 месяцев пребывания. Эти средства помогут семье адаптироваться, найти работу или начать обучение, рассказали в акимате.
Отмечается, что если семья решит приобрести жилье в Риддере, то на эти цели она получит помощь в размере 4,5 млн тенге (1160 МРП). Эта мера поможет ускорить процесс интеграции и создать стабильные условия для жизни переселенцев, подчеркнули в ведомстве.
Все вопросы, связанные с государственной поддержкой, можно решить через карьерный центр, куда соотечественники могут подавать заявления или жалобы. Меры социальной помощи, принятые в Риддере, значительно облегчают процесс адаптации переселенцев и помогают им лучше интегрироваться в местное сообщество", - добавили в пресс-службе ведомства.
08.02.2025, 10:49 20831
Цифровая трансформация ВКО: "умные" города, инновации и креативная экономика
В регионе реализуются масштабные проекты по развитию "умных" городов, автоматизации государственных процессов, поддержке IT-стартапов и обеспечению широкополосного доступа к интернету
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Восточно-Казахстанская область уверенно движется по пути цифровизации, внедряя современные технологии в различные сферы жизни, сообщает акимат региона.
В регионе реализуются масштабные проекты по развитию "умных" городов, автоматизации государственных процессов, поддержке IT-стартапов и обеспечению широкополосного доступа к Интернету.
Развитие цифровых решений в городском управлении - один из ключевых приоритетов. В рамках проекта "умных" городов уже внедрено 26 инициатив, три из которых используют технологии искусственного интеллекта. В сфере здравоохранения работает интеллектуальная система "PACS", позволяющая на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания. Она подключена к 20 медицинским учреждениям и уже обработала более 13 тысяч снимков с применением искусственного интеллекта. Также автоматизированы бизнес-процессы госорганов: созданы цифровые реестры данных, систематизирована отчетность, оцифрованы ключевые документы", - сообщает ведомство.
В 2025 году аналогичная работа будет проведена в шести управлениях, включая сферы образования, культуры и энергетики
Еще один шаг к безопасности региона - система интеллектуального видеонаблюдения "O.P.E.R". В области установлено свыше 5000 камер, 300 из которых используют видеоаналитику. Это позволяет оперативно реагировать на происшествия и повышает уровень общественной безопасности. Благодаря этим и другим проектам Восточно-Казахстанская область вошла в тройку лидеров среди "умных" регионов Казахстана, набрав 77 баллов в соответствующем рейтинге", - отметил руководитель отдела развития цифровизации и информатизации Арнур Тураров.
Регион активно развивает IT-сектор, создавая условия для роста талантливых разработчиков. В 2024 году в области проведено 96 мероприятий для стартаперов: хакатоны, мастер-классы, бизнес-встречи и тренинги, в которых приняли участие 3107 IT-специалистов. Лучшие 95 проектов получили поддержку.
В начале 2025 года на международном форуме Digital Almaty 2025 команда DOGS из ВКО стала победителем в номинации Best AI Startup Idea. Ее проект LIFT - образовательная платформа для быстрого освоения технологий, включая блокчейн. Успех восточно-казахстанской молодежи подтверждает высокий уровень региональных IT-инициатив", - рассказали в акимате
Для эффективного управления региональными инициативами в области внедрена система "Битрикс24". Она позволяет мониторить ход выполнения цифровых проектов, автоматизировать управление задачами и координировать работу ответственных ведомств.
На первом этапе в систему внесены ключевые объекты: Центр гематологии в Усть-Каменогорске и школа на 600 мест в Риддере. Центр гематологии, строительство которого идет с 2020 года, готов на 80% и будет завершен к концу 2025 года. В Риддере уже заключены все необходимые договоры, и начато возведение нового образовательного учреждения. Еще один приоритет - доступность интернета. Сегодня в 219 населенных пунктах области (96,7% населения) обеспечено подключение к Сети. Оставшиеся 138 населенных пунктов получат доступ к Интернету до конца 2027 года, однако местные власти намерены ускорить этот процесс и завершить его к 2026 году", - сообщает источник.
Дополнительно, для улучшения интернет-покрытия:
- 160 школ обеспечены спутниковым интернетом Starlink;
- реализуется строительство 25 антенно-мачтовых сооружений вдоль республиканских трасс;
- ведется работа по устранению "белых пятен" в Усть-Каменогорске за счет оптоволоконных линий связи.
Восточно-Казахстанская область показывает впечатляющие результаты в цифровизации, делая ставку на передовые технологии, безопасность и комфорт граждан. Внедрение искусственного интеллекта, автоматизация госуслуг, поддержка IT-стартапов и развитие высокоскоростного интернета - это шаги, которые делают регион не просто современным, а технологически передовым. ВКО уверенно движется в будущее, где цифровые технологии улучшают качество жизни каждого жителя", - резюмировали в акимате.
06.02.2025, 19:06 25966
Современные технологии в отечественное производство внедряют в ВКО
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким ВКО ознакомился с деятельностью компании SP Jet, которая занимается выпуском гидравлического и пневматического оборудования в Усть-Каменогорске, сообщает пресс-служба акимата.
Глава региона отметил технологический процесс и высокий уровень локализации производства. Здесь активно внедряются современные технологии, расширяется линейка выпускаемой продукции, наращивается экспорт.
Развитие промышленного сектора - один из ключевых приоритетов для области. Поддержка таких предприятий, как SP Jet, позволяет создавать новые рабочие места, развивать инженерную мысль и укреплять позиции местного производства на внутреннем и внешнем рынках", - отметил Ермек Кошербаев.
Отметим, компания производит резинотехнические, пластмассовые, металлические изделия, детали и узлы, разрабатывает и собирает специализированное оборудование.
За 10 лет работы нашу продукцию используют промышленные предприятия не только Восточного Казахстана, но и других регионов страны. Наши изделия успешно заменяют импортные аналоги, которые раньше приходилось закупать за границей, что влекло за собой дополнительные расходы на доставку. Мы же предлагаем свою продукцию по более выгодным ценам", - пояснил директор предприятия Александр Строкатов.
Региональные власти продолжают оказывать содействие отечественным компаниям, ориентированным на выпуск конкурентоспособной продукции и внедрение инновационных решений. Ведь это дает мультипликативный эффект: рынок пополняется отечественной продукцией, а жители области обеспечены постоянной занятостью.
05.02.2025, 19:18 29106
Аким ВКО встретился с жителями самого отдаленного приграничного села Шанагатты
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 5 февраля, в ходе рабочей поездки в район Маркаколь глава региона Ермек Кошербаев посетил самый отдавленный приграничный населенный пункт - село Шанагатты. Примечательно, что до этого здесь ни разу не был ни один аким области или руководитель управления, сообщает пресс-служба акимата региона.
Ермек Кошербаев встретился с жителями села и обсудил важнейшие темы.
Первоочередными вопросами были, конечно, обеспечение водой, интернетом и ремонт дорог. Проблему водоснабжения глава региона поручил решить до середины лета, около двух месяцев понадобится на процедуры по подготовке документов. Что касается дороги, то на ремонт 25 километров трассы между Маркаколем и Шанагатты необходимо выделить 300 миллионов, этот вопрос рассмотрят в управлениях пассажирского транспорта и автомобильных дорог и экономики и бюджетного планирования.
Помимо этого, аким поручил построить в селе медицинский пункт, а жители в свою очередь поставили вопрос о приобретении машины скорой помощи.
Для развития села сегодня, по словам акима области, нужно выделять людям земельные участки. В 2025 году в районе Маркаколь планируется вернуть в госсобственность 12 тысяч гектаров земель, и жителям необходимо объяснить перспективы их освоения, проектов, которые можно реализовать. В трудодефицитный регион можно привлекать переселенцев с юга.
Для того, чтобы предотвратить отток населения, глава региона поручил создать в Шанагатты комьюнити-центр, чтобы обеспечить досуг разным поколениям.
04.02.2025, 16:31 34206
Трехслойные трубы для энергетики будут выпускать в Усть-Каменогорске
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Предприятие ТОО "УКа Трубтех" начало свою работу в октябре прошлого года и продолжает расширяться. Сегодня на производственной площадке, специализирующейся на выпуске полиэтиленовых труб, запущен еще один цех, рассказали в областном акимате.
Изначально предприятие планировало выпускать только трубы для водоснабжения и отопления. Однако со временем руководство пришло к выводу, что можно освоить производство продукции и для других сфер.
Как сообщили на заводе, в новом цехе будут выпускать трехслойные трубы для защиты кабельных систем в энергетической отрасли.
Мы производим трубы диаметром до 400 миллиметров. Например, если говорить о водопроводных трубах, то наша мощность позволяет изготавливать до 3 500 метров продукции в сутки. Сегодня мы запускаем еще одно направление - производство труб для энергетики. Их главное преимущество - огнестойкость. Такие трубы не горят, поскольку изготовлены из специальных материалов. Кроме того, их внешний слой устойчив к физическим воздействиям и выдерживает высокое давление. В день мы можем выпускать до 1100 метров таких труб", - рассказал заместитель генерального директора ТОО "УКа Трубтех" Турсынбек Мусаханов.
Также, по его словам, завод способен удовлетворить спрос не только в Восточном Казахстане, но и в соседних регионах. На производстве используются современные технологии, а продукция отличается высоким качеством.
Стоит отметить, что в области почти нет других предприятий, работающих в данном направлении. Более того, во всей республике заводов, выпускающих полиэтиленовые трубы, считанное количество.
На новом предприятии ежегодно планируют выпускать около 3600 тонн продукции, а в будущем этот показатель намерены увеличить до 5000 тонн.
У нас достаточно мощностей, чтобы полностью обеспечить область необходимой продукцией. В перспективе мы планируем выходить на рынки других регионов страны. Для этого потребуется расширение производства, и мы к этому готовы. В дальнейшем намерены открывать дополнительные цеха и увеличивать количество рабочих мест", - добавил Турсынбек Мусаханов.
В настоящее время на предприятии работают 25 человек, добавили в акимате.
03.02.2025, 16:59 37616
Психологическая поддержка школьников ВКО: новые шаги для безопасности детей
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев провел встречу с представителями управления образования, ювенальной полиции, психологами, уполномоченным по правам детей по ВКО, сообщает пресс-служба акимата региона.
В ходе встречи поднимались вопросы, как уберечь детей от буллинга, научить выходить из конфликтных ситуаций и фильтровать контент, который сегодня предлагают социальные сети.
Как отметил глава региона, важно пересмотреть работу школьных психологов, усилить их роль в нравственном воспитании молодого поколения. Также необходимо выработать инструменты для родителей, с помощью которых они смогут вовремя обнаружить, что с ребенком что-то происходит, и обратиться за помощью. Кроме того, важно информировать школьников о доступности психологической поддержки и помогать им формировать позитивный взгляд на жизнь.
Также в ходе встречи было отмечено, что сегодня в регионе много примеров того, как молодежь добивается успехов в различных сферах, такие победы должны стать источником вдохновения и мотивации для школьников. Что же касается конфликтных ситуации, участники отметили, что из любого подобного случая есть выход, важно дать детям алгоритмы решения конфликтов и научить применять их в жизни.
30.01.2025, 20:13 46316
Сельское хозяйство ВКО занимает лидирующие позиции
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году сфера сельского хозяйства ВКО продемонстрировала высокую динамику развития. Регион занимает первое место в стране по производству растительного масла, колбасных изделий, кумыса и меда, второе место - по производству мяса птицы, плавленого сыра и жирного творога и третье место - по производству рыбных продуктов, гречневой крупы и консервов, сообщает пресс-служба акимата области.
По урожайности сельскохозяйственных культур область также находится на передовых позициях, в частности по урожайности ячменя, рапса, подсолнечника и пшеницы.
Особое внимание уделяется орошаемому земледелию. ТОО "ЕRTIS BEREKE OSKEMEN" начало производство отечественных дождевальных установок.
А обновленные правила позволили впервые возместить хозяйствам области 80% затрат на приобретение дождевальных машин.
В Зайсанском районе на 522 гектарах впервые было введено капельное орошение, урожайность подсолнечника достигла 20 центнеров с гектара", - сказал первый заместитель акима ВКО Нурымбет Сактаганов.
Хорошие результаты достигнуты и в экспорте продукции АПК. Благодаря развитию перерабатывающих мощностей доля экспорта переработанной продукции выросла до 65,2%.
Фермерские хозяйства области активно выходят и на международный рынок. На выставках и форумах в Китае и Узбекистане были заключены крупные контракты по поставкам растительного масла.
По итогам 2024 года валовой выпуск продукции сельского хозяйства составил 458,5 млрд тенге. Рост в натуральном выражении составил 108,7%, в том числе растениеводства - 112%, животноводства - 105%", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Инвестиции в основной капитал АПК составили 48,8 млрд тенге, в том числе в сельское хозяйство- 37,1 млрд тенге, в производство продуктов питания - 11,7 млрд тенге.
Произведено 161,4 тыс. тонн мяса домашнего скота и птицы, производство молока достигло 239 тыс. тонн с ростом на 5,8%.
Своевременно обновляется техника фермеров, в 2024 году крестьяне получили 545 единиц новой техники на 11 миллиардов тенге.
Реализовано 14 крупных инвестиционных проектов на сумму 20,6 млрд тенге.
Завершается строительство маслоэкстракционного завода в Усть-Каменогорске, за счет которого экспорт продукции за пределы региона возрастет в разы.
По сравнению с прошлым годом средняя урожайность зерновых культур выросла на 47%, масличных - на 2%. Это результат системной работы в сфере сельского хозяйства области", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
В этом году в сфере сельского хозяйства будут реализованы и другие значимые проекты, которые помимо насыщения собственного рынка, откроют дополнительные возможности для экспорта продукции.
Увеличится площадь орошаемых земель, а крестьяне смогут обновить технику, в том числе и за счет лизинга.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
16.02.2025, 09:52В Костанае эвакуировали 25 человек из-за пожара в магазине у дома 11.02.2025, 18:35194836В Астане проходит первый масштабный фестиваль "Город рабочих профессий" 12.02.2025, 15:25175176Блокировка нелегальных смартфонов: в Минцифры дали разъяснения 12.02.2025, 16:30172026Праздник фонарей встречают в рамках Китайского Нового года 12.02.2025, 17:38Хватит кормить подрядчиков - депутат призвал навести порядок в расходовании средств налогоплательщиков168526Хватит кормить подрядчиков - депутат призвал навести порядок в расходовании средств налогоплательщиков 12.02.2025, 19:29Депутат анонсировал закон по психологическим службам после нападения на ребенка в лифте столичного ЖК164116Депутат анонсировал закон по психологическим службам после нападения на ребенка в лифте столичного ЖК 31.01.2025, 11:14257881В Казахстане 78 должностных лиц привлекли к ответственности после проверок Минпросвещения 25.01.2025, 16:17254276В ледовом дворце Almaty Arena произошел пожар 30.01.2025, 19:03248721Казахскому национальному университету искусств присвоено имя Куляш Байсеитовой 31.01.2025, 21:16242596Антифрод-центр Нацбанка РК заблокировал подозрительные операции на более 1,4 млрд тенге 01.02.2025, 08:00228881Что ждет казахстанцев в феврале
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?