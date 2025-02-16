В ВКО в 2024 году реализовано 12 проектов водоснабжения

В торговых павильонах СПК стоимость значительно ниже рыночной - 125 тенге за килограмм, тогда как на оптовых рынках цена варьируется от 250 до 350 тенге за килограмм

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Усть-Каменогорск. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде СМИ и социальных сетей продолжаются публикации на тему стоимости картофеля, где активно комментируются наличие или отсутствие, цена или качество продукта. Однако официальные данные свидетельствуют: никаких проблем с запасами нет. Ажиотаж вызван исключительно разницей в цене между рыночной стоимостью и ценой в рамках стабилизационной программы, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.





По информации ведомства, АО "СПК "Ертіс" гарантированно реализует в регионе программу стабилизации цен, обеспечивая снабжение социально значимой плодоовощной продукцией торговые павильоны, в том числе и картофелем. На сегодня стоимость плодоовощной продукции из числа социально значимых стабильна: картофель, морковь и капуста - по 125 тенге за килограмм, лук - по 130 тенге за килограмм.





В рамках действующего контракта с ТОО ОРЦ "Алтай" с 1 ноября 2024 года по 1 мая 2025 года законтрактовано 5500 тонн картофеля. На сегодняшний день остаток составляет 2544 тонны - более чем достаточно до завершения контракта. На межсезонье (июнь, июль) традиционно заключается новый контракт на раннюю плодоовощную продукцию.





Кроме картофеля, по программе стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) были заложены морковь, лук, капуста. Законтрактованные объемы: морковь - 1300 тонн, лук - 900 тонн, капуста - 1350 тонн", - отметили в пресс-службе.





Программа стабилизации цен продолжает работать в штатном режиме. Продукция ежедневно поступает во все 17 торговых павильонов СПК в соответствии с заявками продавцов.





Однако важно понимать, что данные точки розничной торговли изначально не рассчитаны на оптовые объемы. Картофель продается в розницу, чтобы избежать спекуляций - мешками его не отпускают. В каждый павильон ежедневно поступает заявленный продавцами объем картофели. Кроме того, около 30 магазинов по городу, в рамках меморандума, заключенного с АО "СПК "Ертіс", продают данные четыре наименования социально значимой плодоовощной продукции по такой же стоимости, как и в павильонах корпорации. Во избежание спекуляции в торговых павильонах и в магазинах-партнерах продукция не отпускается мешками в одни руки", - пояснили в акимате.





Как отмечают специалисты, основная причина ажиотажа именно на Востоке страны - не дефицит картофеля, а большой ценовой разрыв. В торговых павильонах СПК стоимость значительно ниже рыночной - 125 тенге за килограмм, тогда как на оптовых рынках цена варьируется от 250 до 350 тенге за килограмм, что и вызывает повышенный спрос. Однако, подчеркнули в акимате, как показывает практика, это временное явление, связанное с сезонными колебаниями цен на рынке. Подобные ситуации уже наблюдались в разные годы с сахаром, гречкой, яйцами и другими товарами.





Отмечается, что при заключении контракта специалисты ориентировались на опыт прошлых лет, и решением "Восточно-Казахстанской областной комиссии по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары" был оставлен тот же объем и стоимость продукции, что и в предыдущие годы, несмотря на рост цен и инфляцию. Сегодня разрыв в цене между социальным картофелем и рыночным порождает ажиотаж. Картофель по 125 тенге за килограмм - самая привлекательная цена в регионе, в связи с чем поставляемый объем распродается быстрее обычного. Когда закупочная цена и себестоимость картофеля возросли во всех регионах, продукт по социальной цене понадобился всем, вплоть до крупных оптовых коммерческих рынков.





АО "СПК "Ертіс" по решению комиссии запрещает делать большую наценку на социально значимые продовольственные товары. Для магазинов, сотрудничающих в рамках меморандума, картофель служит не источником прибыли, а элементом ассортимента, привлекающим покупателей. Специалисты СПК подчеркивают, что "миссия программы стабилизации цен - не создавать конкуренцию действующим предпринимателям, не монополизировать рынок, а стабилизировать цены в периоды колебаний и обеспечивать наличие социально значимых продуктов в собственных торговых павильонах".





В акимате отметили важность обеспечения доступности картофеля для простых жителей и донесения информации о стабильности цен в рамках программы реализуемой госкорпорацией. Доставка осуществляется на основе договоров СПК с ОРЦ "Алтай". В свою очередь, ОРЦ заключил на 2024-2025 годы договор с ТОО "Агрофирма "Приречное". Таким образом, картофель доставляется из Абайской области. Учитывая расстояние и погодные условия, во избежание перемерзания в зимний период доставка большегрузным открытым транспортом не производится. В город Усть-Каменогорск ежедневно прибывают 1-2 компактные грузовые машины с терморегуляцией и вентиляцией, вместимостью 5-10 тонн. Павильоны площадью 18 м², где помимо картофеля представлены и другие наименования продукции, не позволяют "набить" их только картофелем. Гарантированная составляющая программы стабилизации цен - наличие картофеля на весь сезон контрактации (до середины мая текущего года) и стабильность фиксированной стоимости, что и обеспечивается ответственным ведомством.





Специалисты АО "СПК "Ертіс" заверили, что срыва исполнения обязательств по срокам контрактов в рамках реализации программы стабилизации цен не будет, так как поставки осуществляются ежедневно, а запасы по текущим контрактам достаточны.