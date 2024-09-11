В Восточном Казахстане готовятся к весенним паводкам   

На сегодняшний день уже начались противопаводковые мероприятия в районе Алтай, Зайсанском и Катон-Карагайском районах

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области уже начали принимать превентивные мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, сообщает акимат региона.





В этом году в рамках подготовки к паводковому периоду 2025 года планируется реализовать 55 мероприятий в 13 районах области. Из областного бюджета предусмотрено финансирование 24 мероприятий, из районных бюджетов - 31 мероприятие. На сегодняшний день уже начались противопаводковые мероприятия в районе Алтай, Зайсанском и Катон-Карагайском районах.





В частности, в Зайсанском районе восстановлено 1200 метров защитной дамбы в селе Шалкар, а также отремонтирована противоразливная дамба в селе Сатбай Карабулакского сельского округа.





В Катон-Карагайском районе завершены работы по углублению и очистке русла реки Бухтарма в селе Берел.





Фото: акимат ВКО





В районе Алтай очищен водоотводный канал длиной 800 метров на улице Центральная в селе Маяк Соловьевского сельского округа.





Кроме того, в Глубоковском районе, в селе Новоульбинка, проводятся работы по регулированию русла реки Малая Ульбинка. Сейчас в районе подвесного моста русло реки уже очищено и углублено. В селе Тарханка, на улице Мехнина, укреплена береговая линия, что позволит защитить улицу от размыва в период повышения уровня воды.





В районе Алтай ведется расчистка русла рек Вторушка и Маслянская общей протяженностью 5000 метров, а также вырубка кустарников. В селе Богатырево на 100 метров ремонтируется дамба, очищено русло реки Березовка и построена дамба длиной 1000 метров в районе села Соловьево.





Все эти меры направлены на предотвращение негативных последствий паводков и обеспечение безопасности жителей области.