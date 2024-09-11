10.09.2024, 11:17 1656
В Восточном Казахстане готовятся к весенним паводкам
На сегодняшний день уже начались противопаводковые мероприятия в районе Алтай, Зайсанском и Катон-Карагайском районах
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области уже начали принимать превентивные мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, сообщает акимат региона.
В этом году в рамках подготовки к паводковому периоду 2025 года планируется реализовать 55 мероприятий в 13 районах области. Из областного бюджета предусмотрено финансирование 24 мероприятий, из районных бюджетов - 31 мероприятие. На сегодняшний день уже начались противопаводковые мероприятия в районе Алтай, Зайсанском и Катон-Карагайском районах.
В частности, в Зайсанском районе восстановлено 1200 метров защитной дамбы в селе Шалкар, а также отремонтирована противоразливная дамба в селе Сатбай Карабулакского сельского округа.
В Катон-Карагайском районе завершены работы по углублению и очистке русла реки Бухтарма в селе Берел.
В районе Алтай очищен водоотводный канал длиной 800 метров на улице Центральная в селе Маяк Соловьевского сельского округа.
Кроме того, в Глубоковском районе, в селе Новоульбинка, проводятся работы по регулированию русла реки Малая Ульбинка. Сейчас в районе подвесного моста русло реки уже очищено и углублено. В селе Тарханка, на улице Мехнина, укреплена береговая линия, что позволит защитить улицу от размыва в период повышения уровня воды.
В районе Алтай ведется расчистка русла рек Вторушка и Маслянская общей протяженностью 5000 метров, а также вырубка кустарников. В селе Богатырево на 100 метров ремонтируется дамба, очищено русло реки Березовка и построена дамба длиной 1000 метров в районе села Соловьево.
Все эти меры направлены на предотвращение негативных последствий паводков и обеспечение безопасности жителей области.
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09.09.2024, 20:39 3436
Бронзу Всемирных игр кочевников завоевала девушка из ВКО
Фото: акимат ВКО
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Финалисткой и бронзовой призеркой соревнований по мас-рестлингу (таяк тарту) на V Всемирных играх кочевников стала Тахмина Кожамбердиева из Восточно-Казахстанской области. Она пробилась в полуфинал и сумела вырвать третье место из рук соперницы из Венгрии, сообщает перс-служба акимата ВКО.
Несмотря на свой юный возраст, Тахмина Кожамбердиева родилась в 2001 году, девушка уже является именитым и титулованным атлетом. Она призер и чемпионка Казахстана, Азии и мира по армрестлингу, мастер спорта международного класса по этому виду спорта и член национальной сборной нашей страны, но сегодня она выступала в новом для подавляющего большинства атлетов планеты виде спорта - мас-рестлинге.
Традиционные этнические состязания народов севера Российской Федерации на ловкость, силу и выносливость таяк-тарту или мас-рестлинг стал спортом в международном и привычном спортивном смысле слова всего 12 лет назад - в 2012 году Международной федерацией мас-рестлинга были утверждены правила.
Соперники садятся друг напротив друга, упираются ногами в положенную на ребро доску и оба или обе хватаются за палку, которую нужно перетянуть на свою сторону или вырвать из рук соперника.
Поединок длится до двух побед одного из борцов.
Изменения и уточнения в правила вносились после утверждения уже 7 раз, спорт развивается, ширится число спортсменов и география охвата. Сегодня на помост противостояния таяк-тарту на V Всемирных игр кочевников в Астане выходили спортсмены и спортсменки Евразии, Южной и Северной Америк, Африки, Австралии.
В полуфинале Тахмине Кожамбердиевой противостояла спортсменка из Венгрии, поединок был очень не простым, однако девушке из Восточного Казахстана удалось одолеть мощную соперницу.
По словам Тахмины, в мас-рестлинг она пришла всего полгода назад и вот сегодня она сумела стать медалисткой, взойти на пьедестал победителей V Всемирных игр кочевников.
06.09.2024, 22:24 7701
Мед, панты и кумыс: Катон-Карагайская продукция становится брендом Восточного Казахстана
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из ключевых моментов в послании президента народу Казахстана стало поручение об увеличении количества авиамаршрутов внутри страны. В частности, это касается Катон-Карагайского района, который является туристической жемчужиной Восточного Казахстана и с каждым годом привлекает все больше туриста, сообщает акимат ВКО.
Именно поэтому глава государства поручил проработать вопрос строительства аэропорта в Катон-Карагае", - подчеркнули в пресс-службе.
Как отметил аким области Ермек Кошербаев, воздушная гавань будет построена, и взлетно-посадочная полоса будет длиной не менее 2500 метров. Данный объект, несомненно, даст толчок развитию экономики района.
Необходимо подготовить необходимую документацию по ремонту подъездных путей к аэропорту. Кроме того, нужно в срок до 20 ноября завершить ремонт всех административных и социальных объектов", - подчеркнул Ермек Кошербаев.
Для развития туризма в районе также необходимо улучшить гостиницы, придорожный сервис, санитарно-гигиенические узлы, инфраструктуру. Важно строить круглогодичные, комфортабельные туристические объекты, в течение ближайших пяти лет будет реализовано 25 проектов, в том числе и строительство отеля международного уровня.
Еще одна перспективная отрасль для района - это сельское хозяйство. Катонский мед, кумыс и пантовая продукция не нуждаются в представлении, они уже давно стали брендами, необходимо выводить их на новый уровень, развивая экспортный потенциал. Важно перейти к высокорентабельному производству с дальнейшим увеличением переработки сырья, рациональному использованию природных и земельных ресурсов. Для последнего нужно эффективно возвращать неиспользуемые сельхозземли и предоставлять их тем, кто действительно собирается на них работать.
Что касается социальной сферы, то в районе планомерно решается вопрос с жильем для многодетных семей и молодых специалистов. Все села района обеспечены водоснабжением, работа по обеспечению интернетом ведется поэтапно.
Глава региона поручил акиму района принять комплекс мер по восполнению дефицита медицинских кадров, а также обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию всех социальных и инфраструктурных объектов.
05.09.2024, 18:48 9791
Студенты из движения Jastar ENERGY рассказали о перспективах развития энергетики
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В областном молодежном ресурсном центре состоялась встреча движения Jastar ENERGY с другими молодежными организациями региона, передает Altainews.kz.
Участниками и инициаторами движения Jastar ENERGY стали студенты физики-ядерщики из вузов региона ВКТУ имени Д. Серикбаева и ВКУ им. С. Аманжолова.
Мы хотим донести как до молодого, так и до старшего поколения, что атомный зеленый путь действительно является таковым. О том, что это безопасно для граждан и выгодно для страны. Конечно, у всех на слуху Чернобыльская катастрофа, никто не хочет новой Припяти. Но зачастую люди просто не знают, что на данный момент в разных странах мира существуют около 500 АЭС и их эксплуатация проходит без эксцессов еще с 90-х годов", - поделился целями движения его руководитель Леонид Измаилов.
На встрече были подняты вопросы о перспективах развития зеленой энергетики, использовании мирного атома, эффективного использования природных ресурсов, развитии страны благодаря строительству АЭС и ее кадровый потенциал.
Из плюсов строительства АЭС я могу выделить организацию новых рабочих мест. Снижение тарифов на электроэнергию для граждан, а крупные предприятия смогут не использовать угольные печи, что положительно скажется на экологии. Главной проблемой для строительства на данный момент является острая нехватка наших специалистов, из-за чего приходится привлекать зарубежных", - рассказал о перспективах атомной энергетики Леонид Измаилов.
После встречи на городском Арбате были организованы викторины, онлайн-опросы и развлекательные мероприятия, позволяющие устькаменогорцам узнать больше об атомной энергетике.
03.09.2024, 14:39 13181
Жителей ВКО обрадовала новость о строительстве новых аэропортов
Появление аэропортов станет огромным шагом к дальнейшему развитию экономики и логистики региона
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Усть-Каменогорск. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Зайсанского и Катон-Карагайского районов записали видео, в котором выразили свою радость в ответ на новость о предстоящем строительстве аэропортов в регионе. Они подчеркнули, что реализация этих проектов станет поворотным моментом в развитии туризма Восточного Казахстана.
Упоминание в послании названия нашего района и намерений построить аэропорт стало полной неожиданностью для нас. Это действительно долгожданное событие, которое изменит жизнь всего населения к лучшему. Мы благодарны главе государства за такое своевременное решение", - отметили жители Катон-Карагайского района в видеообращении.
Они подчеркнули, что в регионе уже сейчас активно развивается туризм, открывая новые возможности для заработка местному населению, а появление аэропортов станет огромным шагом к дальнейшему развитию экономики и логистики региона.
Теперь мы сможем привлекать еще больше туристов, развивать сферу услуг, создавать новые рабочие места. Это реально изменит жизнь наших регионов", - заявили жители в видеообращении.
После объявления президентом РК Года туризма Казахстана в Китае в Восточно-Казахстанской области значительно вырос поток туристов из Китая. Основной задачей, по мнению местных властей, станет дальнейшее увеличение туристов из соседнего государства за счет развития инфраструктуры приграничных территорий.
01.09.2024, 12:45 17051
Глава ВКО: Семьям погибших в шахте будет оказана необходимая помощь
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Семьям рабочих, погибших в Иртышской шахте, будет оказана необходимая помощь, сообщил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.
Глава региона посетил семьи рабочих, которые погибли в шахте Иртышской. Двое из них - работники ТОО "Востокцветмет", двое - работники подрядных организаций, еще один человек пострадал и был госпитализирован.
По словам Ермека Кошербаева, семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, для этого в Восточно-Казахстанской области создан оперативный штаб. Сейчас специальная комиссия устанавливает причины трагедии.
30.08.2024, 13:49 20056
День Конституции празднуют в Усть-Каменогорске
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Тысячи горожан и гостей города собрались сегодня на площади Республики в Усть-Каменогорске, чтобы вместе отпраздновать День Конституции. Главному закону страны исполняется 29 лет, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
С раннего утра на главной площади города металлургов многолюдно.
Поздравляю всех жителей города с праздником! Конституция - это залог стабильности, мира и согласия! Процветания и благополучия нашей стране!" - сказал житель города Усть-Каменогорска Мир Мажиренов.
С праздником, дорогие устькаменогорцы! Благополучия, добра, хорошего настроения!" - поздравила гостья города Юлия Артамонова.
На площади развернулись несколько локаций: зона караоке, спортивных игр, гастрономический фестиваль "Вкус Востока", выставка-продажа ремесленников "Сувенир Востока", праздничная торговля, сельскохозяйственные ярмарки, ярмарка меда, "Дары осени".
Главное торжество в честь Дня Конституции началось с парада духовых оркестров.
Далее на сцене состоялось награждение орденами "Құрмет", "Еңбек даңқы", медалями "Ерен еңбегі үшін" жителей региона, внесших вклад в развитие строительной отрасли, угольной промышленности и шахтного строительства страны. Награды вручил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.
Алип Арыххан получил сегодня орден "Еңбек Даңқы" ІІІ степени.
Я с 1995 года работаю в шахте. 29 лет на электровозе. Работать на этой технике мечтал с детства. Профессия, конечно, не простая, каждую смену спускаемся под землю. Но это уже призвание. Когда пригласили для получения государственной награды, очень обрадовался. Сегодня вся семья, родные, друзья, коллеги и знакомые поздравляют, звонят", - поделился машинист электровоза ТОО "Востокцветмет" Алип Арыххан.
Орденом "Құрмет" были награждены электрослесарь ТОО "Востокцветмет" Жанат Бектемиров и начальник рудника ТОО "Казцинк" Амирхан Жангутинов. Восемь восточноказахстанцев удостоились ордена "Еңбек Даңқы" ІІІ степени. Еще восемь представителей отраслей получили медали "Ерен еңбегі үшін". В их числе машинисты, прорабы, слесари-ремонтники, инженеры, монтажники и другие.
После горожане насладились пением одного из ведущих казахстанских оперных певцов Сундета Байгожина и выступлениями творческих коллективов области.
В 18.00 устькаменогорцев ждет вечерняя программа с участием артистов казахстанской эстрады и непременным атрибутом хорошего настроения - праздничным салютом.
27.08.2024, 11:37 22576
Теплообеспечение в ВКО. Курс - на опережение
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - К вопросу обеспечения населения тепловой энергией в Восточно-Казахстанской области подошли комплексно, сообщает пресс-служба акимата региона.
В отечественной отрасли теплоснабжения существуют серьезные проблемы. Многие из них не решались годами. Это привело в 2022 году к серьезным авариям на теплоцентралях Риддера и Экибастуза. Вопрос стал настолько острым, что привлек внимание главы государства.
Плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ - результат многолетнего бездействия, - резюмировал Касым-Жомарт Токаев. - Износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах достигает восьмидесяти процентов. При этом инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям. Результатом стало поэтапное обследование всех теплоисточников в республике и выделение огромных средств на их ремонт и модернизацию", - сообщили в пресс-службе.
Старым жиром жив не будешь
В ВКО к вопросу обеспечения населения тепловой энергией подошли комплексно. Не достаточно просто залатать старые дыры, необходимо обновить системы настолько, чтобы повторение событий двухлетней давности стало попросту невозможным.
Ремонтные работы, проведенные в 2023 году, показали грамотность и эффективность расходования бюджетных средств: зимний сезон 2023-2024 годов область, и прежде всего Риддер, прошли без каких-либо серьезных эксцессов. В этом году темп и объемы работ в сфере теплообеспечения увеличили. Так на реконструкцию теплоцентралей и тепловых сетей выделили 24,1 миллиарда тенге, что на 5,1 миллиард больше, чем в прошлом году. План подготовки к отопительному сезону автономных котельных и многоквартирных жилых домов и также бюджетных организаций не нарушен.
По области готовность ТЭЦ, в том числе котлов и турбоагрегатов, составляет более 75, социальных объектов более чем на 85 процентов. Все бюджетные организации будут подготовлены полностью до 1 сентября текущего года", - сообщили в управлении энергетики ВКО.
Слабое звено?
В Риддере, где вопрос подготовки к отопительному сезону особенно актуален. Здесь ведется масштабное обновление местной ТЭЦ и тепловых сетей. Вдумайтесь, здесь проходят работы по капитальному ремонту 19 километров тепловых сетей.
К ремонтно-восстановительным работам привлечены более 600 человек из 17 подрядных организаций. На сегодняшний день ремонт котлоагрегатов ТЭЦ выполнен на 75, тепловых сетей - на 90 процентов", - сообщил глава управления Нурлан Рамазанов.
По его информации, все котлоагрегаты многострадальной ТЭЦ будут готовы в сроки, обозначенные в договорах. Это осень 2024 года. А значит, риддерцы могут рассчитывать на бесперебойное тепло в холодный период.
Тепло в каждый уголок
Районы не забыли. Так в поселке Глубокое идет реконструкция 10,3 километров изношенных внутриквартальных тепловых сетей. Работы выполнены на 90 процентов, полное завершение запланировано до 1 октября текущего года.
В Таврии и Катон-Карагае будут построены новые котельные, чтобы полностью восстановить утраченное централизованное теплоснабжение. В последнем вообще возводят современную блочно-модульную котельную мощностью 4,6 Гкал/час. Стоимость проекта составляет 2,2 миллиарда тенге.
Работы ведутся в селах Улкен Нарын и Курчум, поселках имени К. Кайсенова и Новая Бухтарма, городах Алтай, Зайсан и Серебрянск. Проектные организации готовят документы по строительству систем теплоснабжения в селах Самарском, Акжар и Опытное поле. По словам Нурлана Рамазанова, разработка ПСД котельных и тепловых сетей в перечисленных населенных пунктах будет завершена до конца этого года. Реализация этих проектов позволит восстановить централизованное теплоснабжение более чем для 16 тысяч человек.
Взгляд в будущее
Но самые масштабные работы проводятся в областном центре ВКО. Так только на ремонт ТЭЦ Усть-Каменогорска потратят более 11 миллиардов. Все работы проводятся строго по графику и жестко контролируются акимами области и города. Но котлы ТЭЦ вводились в эксплуатацию, начиная с 1953 года до 1991 года - иными словами, они являются наследством еще советской эпохи. Поэтому в планах строительство нового котла №16 на Усть-Каменогорской ТЭЦ.
Город растет, его население приближается к 400 тысячам человек. Уже сейчас в областном центре складывается дефицит теплоэнергии 246,8 Гкал в час. Эту проблему можно решить только строительством новой ТЭЦ. Новый мощный источник тепловой энергии станет результатом международной кооперации Республики Казахстан с Российской Федерацией. Понятно, что такая большая стройка - дело не быстрое. В 2024 году планируется завершить проектирование будущего теплоисточника.
Кроме того, на Согринской ТЭЦ реализуется проект, в рамках которого теплоцентраль должна превратиться из локальной, обслуживающей только один район, в полноценное звено теплоэнергетической цепи Усть-Каменогорска. Сегодня на ТЭЦ имеется профицит мощности в 30 Гкал в час. В связи с чем началась проработка вопроса подключению ТЭЦ к городской сети. До конца года подготовка проектно-сметной документации будет завершена. Также имеются планы по установке на ТЭЦ нового котла и турбины.
А пока на сумму 219 миллионов тенге реконструируется насосная станция на левом берегу. Установка двух дополнительных сетевых насосов позволит увеличить пропускную способность станции и предоставить тепло в нужном объеме для объектов развивающей части областного центра.
Иными словами, в Восточном Казахстане к вопросу отопления подошли предельно ответственно, с дальним прицелом на будущее. Периодическое появлении в информационном поле сообщений о посещении акимом ВКО модернизирующихся объектов теплоснабжения вселяет в людей надежду. Надежду на то, что вне зависимости от суровости зимы в домах жителей Восточного Казахстана будет тепло.
07.08.2024, 12:17 27666
Стройка века: мост через Бухтарминское водохранилище объединил два берега
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Самая масштабная стройка Восточного Казахстана и один из самых грандиозных объектов дорожной инфраструктуры страны близятся к завершению, рассказали в пресс-службе акимата ВКО.
Мост через Бухтарминское водохранилище объединил два берега крупнейшего искусственного водоема, а это означает, что уже совсем скоро расстояние, которое раньше приходилось преодолевать часами, можно будет проехать ровно за четыре минуты. И это поистине историческое событие для жителей сразу шести районов ВКО, ставшее возможным благодаря инициативе главы государства и поддержке правительства РК", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В акимате отметили, что мостовую переправу жители ждали более 50 лет. Это несколько поколений людей, для которых было только три способа добраться от берега до берега Бухтарминского водохранилища - паром, переезд по льду и объезд длиной в 570 километров для легковых автомобилей и 750 - для грузовых.
Мост стал символом сбывшейся мечты для всех тех, кто зависел от паромной переправы. Очевидно, что это уникальное для Казахстана инженерное сооружение даст максимально возможный мультипликативный эффект. И в первую очередь это касается социально-экономического развития региона. Не нужно быть экономистом или математиком, чтобы понимать, что мост напрямую повлияет на вопрос ценообразования, ведь раньше в стоимость всех товаров закладывались расходы на перевозку паромом. Теперь в этом не будет необходимости. В одном только Курчумском районе неоднократно фиксировались перебои с поставками угля, бензина, пищевой и хозяйственной продукции, поскольку паромы ломались, вставали на ремонт, а в период становления льда и вовсе закрывалось движение через Бухтарминское водохранилище. Мост решает все эти проблемы и, кроме того, сокращает бюджетные расходы на содержание паромной переправы", - поделились в ведомстве.
Также отмечается, что запуск движения через мостовой переход положительно отразится на товарообороте между Китаем и Российской Федерацией, поскольку самая короткая граница проходит именно через Восточно-Казахстанскую область. Параллельно с возведением сооружения ведутся работы по строительству подъездов к мосту. В районе Самар протяженность дорожного участка к путепроводу составляет свыше 17 километров, на 10 километрах уже уложен первый слой асфальта. В Курчумском районе протяженность участка более километра.
В пресс-службе обратили внимание, что Бухтарминское водохранилище входит в пятерку самых крупных в мире. В Казахстане это самый крупный искусственный водоем. Для региона это большой туристический кластер, который необходимо развивать и далее. По последним данным, побережье в сезон посещает более 15 тысяч туристов, с открытием моста их станет в разы больше, поскольку люди будут открывать для себя другой берег, а это в свою очередь откроет перспективы для развития малого и среднего бизнеса. Для туристической инфраструктуры будут необходимы базы отдыха, кафе и АЗС и многое другое. Путепровод свяжет в логистическую цепочку несколько районов.
Мост через Бухтарминское водохранилище стал самым длинным в Казахстане, его протяженность составляет 1316 метров. Весь цикл строительства осуществляется восточноказахстанскими мостостроителями.
Специалисты преодолели сложности рельефа, погодные и климатические условия, глубину и твердость скального грунта. Для того чтобы сделать переправу безопасной, приходилось бурить на глубину до 40 метров, из которых 14 - это камень. Чтобы строительство не останавливалось фактически ни днем не ночью, на площадке был развернут вахтовый городок и построены бетонные заводы. Для возведения моста использовались сверхпрочные современные материалы, которым не страшны условия резко континентального климата Восточного Казахстана. Дополнительно, учитывая суровые зимы, на каждой из опор будут установлены ледорубы. К слову, мост никак не повлияет на судоходство на водохранилище", - подчеркнули в акимате.
Во время недавней рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область с ходом строительства моста ознакомился премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Глава правительства отметил, что обеспечение транспортной связности районов для удобства жителей - на сегодня одна из приоритетных задач. Учитывая это, важно в кратчайшие сроки завершить проект. Запуск движения через мостовой переход намечен на октябрь. После завершения всех работ по обустройству состоится его официальное открытие.
Стройка находится на постоянном контроле акима области.
Ермек Кошербаев в курсе всех этапов строительства и проблемных вопросов - мост включили в список республиканских проектов, выделили недостающее финансирование, и он не превратился в долгострой. А это могло произойти в связи со стремительным удорожанием металла и других материалов. Но все без исключения понимали ответственность за масштабный проект, который изменит жизнь Тарбагатайского, Курчумского, Зайсанского районов и вновь созданного района Маркаколь, ведь добраться до одноименного озера станет в разы проще. После завершения проекта жители этих районов больше не будут отрезаны от остальной части региона и смогут налаживать экономические отношения", - заверили в пресс-службе.
Пропускная способность моста через Бухтарминское водохранилище - 20 тысяч автомобилей в сутки.
Но гораздо важнее его эффективность и влияние на экономику, логистику и уровень социального благополучия населения. 1316 метров - это простая цифра, но за ней стоит огромный шаг в развитии сразу нескольких районов, а значит, и Восточного Казахстана в целом. И поэтому то, что сегодня мост соединил два берега, без колебаний можно назвать историческим событием", - добавили в акимате ВКО.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?