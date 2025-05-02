В Восточном Казахстане отметили 30-летие АНК
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В День единства народа Казахстана в областном центре прошла XXXI сессия Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области. В этом году встреча приобрела особое значение - АНК исполняется 30 лет, сообщили в пресс-службе регионального акимата.
На сессии собрались представители разных сфер - этнокультурных объединений, науки, искусства, госструктур, Совета матерей, молодежных организаций. Каждый из выступающих по-своему подчеркнул, насколько важна Ассамблея и какие задачи стоят перед обществом сегодня.
Аким области Нурымбет Сактаганов отметил роль АНК, как прочного фундамента стабильности и доверия.
Ассамблея - это неформальный, но очень сильный стержень, на котором держится наше общество. Здесь объединены интересы всех этносов, живущих в Казахстане. Благодаря единству и взаимопониманию мы сохраняем стабильность, развиваемся и строим уверенное будущее", - сказал глава региона.
Председатель азербайджанского этнокультурного объединения Элвин Демирчиев обратился к личному опыту, показывая, как Ассамблея влияет на судьбы отдельных людей.
Моя мама больше 20 лет преподает азербайджанский язык в Доме дружбы. Это огромный труд и пример для меня. А я сам - строитель, и для меня каждая стройка - это не только здание, но и судьбы людей, которых мы поддерживаем работой. Мы видим, как представители разных национальностей могут работать вместе, помогать друг другу и строить сильную страну. Уверен, в этом и есть суть Ассамблеи - в единстве людей, несмотря на их различия", - поделился Элвин Демирчиев.
Директор областного филиала академии государственного управления при президенте РК Жанар Буканова акцентировала внимание на важность подготовки госслужащих в вопросах межэтнического согласия.
Сегодня особенно важно, чтобы те, кто принимает решения в сфере общественного согласия, обладали нужными знаниями. Мы совместно с АНК и научно-экспертной группой АНК ВКО разработали образовательную программу для госслужащих. Она поможет строить диалог и создавать атмосферу принятия и солидарности. Если проект поддержат, мы готовы запустить его сначала в области, а затем и на республиканском уровне", - подчеркнула эксперт.
Важной частью сессии стало вручение государственных наград.
Орденом "Парасат" награжден Геннадий Николаевич Пуссеп - за вклад в развитие духовного и интеллектуального потенциала страны.
Юбилейными медалями "30 лет Ассамблеи народа Казахстана" были отмечены ветераны Ассамблеи:
- Александр Николаевич Алексеенко - член научно-экспертной группы АНК ВКО;
- Мария Баймухановна Бейсеканова - председатель Совета матерей АНК ВКО;
- Александр Андреевич Яковлев - председатель славянского культурного общества;
- Ярослава Владимировна Волкович - председатель украинского культурного центра;
- Владимир Викторович Лебедев - председатель еврейского культурного центра "Сион";
- Жұлдыз Сейткумаровна Актанжанова - зампред Совета матерей, руководитель ОО "Үйлесім";
- Павлина Михайловна Пшимбаева - зампред Ассоциации корейцев ВКО;
- Лидия Генриховна Роот - член немецкого культурного центра "Видергебурт";
- Валентина Васильевна Фрышко - зампред польского культурного центра;
- Габдулхай Мухаметгалиевич Ишмуратов - председатель татарского культурного центра;
- Алдияр Ақылбекұлы Әубәкіров - зампред Совета аксакалов АНК ВКО;
- Татьяна Абдуловна Кагерманова - председатель ОО "Ассоциация "Вайнах" чеченов и ингушей ВКО";
- Борисович Галина Августиновна - председатель ОО "Восточно-Казахстанский белорусский культурный центр".
Аким области лично поздравил всех участников и поблагодарил за вклад в сохранение общественного согласия и развитие культурного многообразия региона.