В Восточный Казахстан прибыла молодежная делегация стран ШОС  

Основной целью их визита стало укрепление межкультурного диалога, развитие молодежного партнерства и продвижение совместных инициатив

Фото: акимат ВКО

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанскую область с официальным визитом прибыла делегация молодых лидеров из стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба акимата региона.





Визит проходит в рамках реализации договоренностей, достигнутых на саммите ШОС в формате "ШОС плюс", состоявшемся 4 июля 2024 года в Астане. Тогда президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев особо отметил важность единства и совместных усилий стран-участниц в условиях глобальных вызовов", - отметили в пресс-службе.





По данным акимата, в состав делегации вошли представители Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан - молодые лидеры, волонтеры и общественные деятели. Основной целью их визита стало укрепление межкультурного диалога, развитие молодежного партнерства и продвижение совместных инициатив.





Фото: акимат ВКО





Программа пребывания включала посещение знаковых объектов культурного наследия региона: левобережного комплекса Усть-Каменогорска, Дома-музея Абая, этнодеревни и традиционной казахской юрты. Особый интерес у гостей вызвала выставка "Золото Великой степи", где были представлены уникальные артефакты скифо-сакской эпохи - ювелирные изделия, элементы вооружения и конской упряжи", - уточнили в ведомстве.





Подчеркивается, что одним из центральных событий стал этнофестиваль в Уланском районе. Делегаты познакомились с казахскими ремеслами, обрядами, кухней и фольклором, получив возможность глубже понять национальные традиции. Также участники совершили речную прогулку по Иртышу, открыв для себя Усть-Каменогорск с новой, живописной стороны.





Фото: акимат ВКО





Также важной частью программы стали как формальные, так и неформальные встречи. В ходе диалоговых площадок обсуждались темы волонтерства, устойчивого развития, экологии и усиления связей между молодежью стран ШОС.





Мероприятия продолжатся в ближайшие дни, включая дискуссионные сессии, культурные события и встречи с общественным активом региона. Восточный Казахстан вновь подтвердил свой статус территории открытого диалога, международного сотрудничества и взаимопонимания.