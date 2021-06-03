Экс-премьер-министра Кыргызстана водворили в СИЗО

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БИШКЕК. 2 июня - Экс-премьер-министра Омурбека Бабанова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решение 2 июня принял Первомайский районный суд Бишкека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под стражей он будет до 31 июля. Ранее адвокат заявил ходатайство о мере пресечения, не связанной с арестом, однако суд отказал в его удовлетворении, сообщает 24.kg

Суд признал законным задержание бывшего главы кабмина.

Напомним, по делу "Кумтора" задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

15 мая в офисах ЗАО "Кумтор Голд Компани" были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником "Кумтор".

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.

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