На вес золота: в Киргизии национализируют крупнейший рудник Кумтор

Власти Киргизии вступили в конфликт с владельцами крупнейшего в Центральной Азии месторождения золота Кумтор. Суд признал канадских старателей виновными в таянии ледников и оштрафовал компанию на $3 млрд, в офисах прошли обыски. Парламент страны пошел еще дальше и ввел на предприятии внешнее управление. В ответ инвесторы обратились в международный арбитраж, чтобы взыскать с Бишкека нанесенный ущерб, сообщает издание " Известия ".

Ледниковый период

Проблемы у золотодобытчиков начались в апреле. Тогда четыре экоактивиста подали в суд на канадскую компанию Centerra Gold Inc. ("Центерра"), которая разрабатывает месторождение Кумтор. Истцы указали, что старатели складируют отходы, пустую породу на ледниках Давыдова и Лысый. По оценкам специалистов, ледники за время разработки рудника уменьшились в три раза, было разрушено 183 млн кубометров льда. В "Центерре" при этом приводят данные международных экспертов, которые называют причиной таяния глобальное потепление.

7 мая Октябрьский райсуд Бишкека удовлетворил иск и обязал "Центерру" выплатить государству гигантский штраф — 261,7 млрд сомов ($3 млрд). Позже в Киргизии заявили, что и эта сумма не является окончательной. Депутат, глава госкомиссии по проверке рудника Акылбек Жапаров заявил, что вместе с налоговыми претензиями, штрафами и пени компания должна заплатить $4,9 млрд (для сравнения: весь внешний долг Киргизии составляет $4,2 млрд). "Мы считаем, что эта сумма доказуема... Дальше компания должна работать в соответствии с нашим Налоговым кодексом, не нарушать наши законы, в первую очередь касающиеся экологии и безопасности граждан", — подчеркнул Жапаров.

На этом, впрочем, проблемы у золотодобытчиков не закончились. В начале мая киргизские депутаты сразу в трех чтениях изменили законодательство, касающееся введения внешнего управления в компаниях. 17 мая парламент ввел внешнее управление на Кумторе, контроль за предприятием перешел к правительству страны. Внешним управляющим стал советник президента страны Тенгиз Болтурук. При этом в госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) сообщили, что расследуют четыре уголовных дела, связанных с работой рудника. В офисах "Центерры" прошли обыски, счета канадской фирмы заблокировали.

В ответ канадские золотодобытчики подали иск в международный арбитражный суд. "С начала этого года власти Кыргызстана действовали с поразительной скоростью, чтобы подорвать основы, на которых эксплуатируется рудник Кумтор, и отказались сотрудничать с нами по любым вопросам, которые они считают предметом спора", — заявил президент Centerra Gold Inc. Скотт Перри. Со специальным заявлением выступило правительство Канады. В обращении говорится, что решения киргизских властей будут иметь "далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций" в республику. Европейский банк реконструкции и развития также предупредил, что действия правительства угрожают репутации республики.

Воспоминания президента

Кумтор — крупнейшее месторождение золота в Центральной Азии. В 2020 году здесь произвели 17,3 т золота. Доля Кумтора в ВВП Киргизии в 2020 году составила 12%, в общем объеме промышленного производства — 23%. В бюджет Киргизии иностранный инвестор перечислил $181 млн налогов и обязательных отчислений. Общие платежи на территории республики — налоги, плата за аффинаж, выплаты по инфраструктуре, благотворительность и прочее — составили $344 млн.

Месторождение в 1978 году открыли советские геологи, но до распада СССР оно не эксплуатировалось. Судьбу рудника решили уже после обретения Киргизией независимости. В 1992 году Бишкек отдал Кумтор канадской компании. При этом тендера на разработку месторождения не проводилось. Сообщалось также о том, что в генеральное соглашение вписали пункт, согласно которому законы Киргизии применяются к добывающей компании лишь в той части, в которой они не противоречат генеральному соглашению. Всё это сразу дало оппозиции повод обвинять действовавшие власти в коррупции.

В дальнейшем традиционными стали и обвинения в нарушении экологического законодательства. Ключевым в этом смысле стал произошедший в 1998 году инцидент. Тогда перевернулся и упал в реку Барскоон грузовик, перевозивший крайне опасный для человека цианид натрия, который используют для отделения золота от породы. При этом компания пыталась скрыть информацию о происшествии. В результате отравления получили несколько сотен жителей окрестных сел, один человек погиб, отмечался падеж скота и птицы. Судебные разбирательства по тем событиям продолжаются до сих пор.

Периодически в Киргизии вспыхивали акции протеста с требованием национализировать рудник. Самыми крупными стали выступления в 2013 году. Тогда жители Иссык-Кульской области блокировали дорогу к руднику, а потом обесточили единственную в округе подстанцию. Без электричества остался не только Кумтор, но и несколько погранзастав на границе с Китаем. Власти пытались восстановить порядок, последовали аресты, произошли столкновения протестующих с силовиками. В результате многодневного противостояния пострадали 63 человека, в том числе 18 силовиков.

Активным сторонником национализации Кумтора был и нынешний президент Киргизии Садыр Жапаров. В 2012 году он вместе с соратниками Камчибеком Ташиевым и Талантом Мамытовым (сейчас занимают должности главы ГКНБ и спикера парламента соответственно) организовали в Бишкеке многотысячный митинг. В ходе акции протестующие предприняли неудачную попытку захвата киргизского Белого дома. Активисты перелезли через ограждение здания и атаковали милицию и омоновцев. Позже Жапарова обвинили в попытке насильственного захвата власти и приговорили к лишению свободы на 1 год и 5 месяцев.

Прелюдия к торгу

Эксперты говорят, что причин нынешнего разбирательства несколько. "Президент Жапаров долго боролся за национализацию Кумтора. Всегда говорил, что приватизация месторождения сопровождалась коррупцией. Ядро его сторонников сформировалось в ходе борьбы с золотодобытчиками. Теперь он, по сути, выполняет свои обязательства перед сторонниками и избирателями", — объясняет "Известиям" профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев. Он добавляет, что результатом выдавливания канадцев станет ухудшение инвестиционного климата. "Иностранные инвесторы могут вообще перестать вкладываться в страну. Уйдут не только западные, но и китайские, исламские и российские деньги", — предрекает Казанцев.

Заведующий отделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин говорит, что причиной разбирательства может быть бедственное положение Киргизии. "Страна переживает тяжелый экономический кризис. Причины — локдаун, возвращение на родину многих трудовых мигрантов, произошедший осенью госпереворот. Сам Жапаров в начале мая заявил о сложнейшей ситуации в экономике. Руководству страны нужны деньги", — говорит эксперт.

Грозин добавляет, что проблемы у канадских золотодобытчиков в Киргизии возникают регулярно. "Уступок требует каждый новый президент. Сценарий всегда одинаковый: власти требуют пересмотреть соглашение, канадцы грозят расторжением договоренностей, потом стороны приходят к временному компромиссу. Конфликт утихает до нового обострения", — подчеркивает аналитик. Он добавляет, что нынешнее противостояние отличается масштабом разногласий. "Сумма претензий колоссальная. Канадцы скорее бросят рудник, чем заплатят $3 млрд. Киргизские чиновники, видимо, специально завышают требования, чтобы канадцы заплатили хотя бы десятую часть указанной суммы", — говорит Грозин.

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