В Мариуполе из ракетного комплекса "Точка-У" обстрелян штаб спецотряда "Азов"

МАРИУПОЛЬ. 4 МАРТА - Украинские войска обстреляли в Мариуполе штаб спецотряда "Азов", более 20 боевиков уничтожены, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения "Азов" на юго-западе Мариуполя Вооруженными силами Украины был нанесен удар ОТР "Точка-У". В результате удара были уничтожены более 20 боевиков и десять единиц техники", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал народной милиции ДНР.

Причиной обстрела стали противоречия между командованием ВСУ и нацбатальонами. В группе "Азов" полностью отказались подчиняться армейскому руководству и согласовывать с ним свои действия.

Ранее в результате столкновения между украинскими военными и батальоном "Азов" смертельное ранение получил командующий ОТГ "Восток" генерал-лейтенант Юрий Содоль. По его машине открыли огонь на одном из украинских блокпостов.