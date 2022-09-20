Минобороны РФ: США наращивают военно-биологический потенциал

МОСКВА. 19 СЕНТЯБРЯ - США наращивают военно-биологический потенциал, строя лаборатории у чужих границ и собирая штаммы особо опасны микроорганизмов, прикрываясь статьей X Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) о международном сотрудничестве и обмене информацией в мирных целях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как заявил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Россия неоднократно озвучивала истинный характер военно-биологических программ Пентагона, сообщает РИА Новости.
Пока целями американской военно-биологической деятельности за пределами США заявляются мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, в реальности происходит наращивание военно-биологического потенциала США в обход обязательств по КБТО.
Это проявляется в строительстве военных лабораторий вдоль границ геополитических противников; сборе штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий; проведении испытаний на людях токсичных препаратов", - заявил Кириллов по итогам совещания участников КБТО, созванного Россией из-за нарушений Киевом и Вашингтоном статей I и IV Конвенции.
Он отметил, что на примере Украины видно, что заявленный характер американской деятельности лишь внешне соответствует статье Х КБТО о международном сотрудничестве и обмене информацией в мирных целях.
В результате реализации проектов DTRA улучшения ситуации с заболеваемостью не было достигнуто, а ситуация в приграничных с Украиной странах ухудшалась по многим показателям. Другие признаки "мирного сотрудничества" также отсутствовали", - подчеркнул Кириллов.
Ранее стало известно, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.