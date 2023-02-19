В Турции завершаются аварийно-спасательные работы Дополнено
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Анкара. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в Турции выросло до 39 672 человек, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. В стране завершаются спасательные работы.
Несмотря на то что надежды найти выживших почти не осталось, чудесные спасения все еще происходят. Так, в провинции Хатай удалось спасти из-под завалов мужчину на 11-е сутки после землетрясения, сообщает турецкое агентство "Анадолу".
45-летний Хакан Ясиноглу был извлечен из-под руин обрушившегося здания в провинции Хатай. Он провел под завалами 278 часов", - пишет агентство.
По его данным, поисково-спасательные работы проведены на месте более 20 тысяч обрушенных строений. Всего на расчистку завалов и восстановление городов в Турции может уйти от полугода до нескольких лет, сообщает НТВ.
Никто не берется сказать, сколько времени уйдет на то, чтобы города вернулись к привычной жизни. Только на расчистку завалов и восстановление инфраструктуры может уйти от полугода до нескольких лет. В руинах лежат целые регионы. 200-тысячный город Нурдагы, оказавшийся в эпицентре землетрясения, разрушен настолько, что власти решили его не восстанавливать, а полностью снести и отстроить заново", - сообщается в репортаже телеканала.
Объем завалов, который предстоит расчистить в зоне землетрясения в Турции, может достигать 100 миллионов тонн, это может заполнить 660 стадионов", - передает "Aнадолу" со ссылкой на данные экспертов.
Между тем в Минздраве Сирии подсчитали число погибших и пострадавших после землетрясения, оно достигло 1414 человек. Такие цифры озвучил министр здравоохранения Сирии Хасан Мухаммед аль-Габаш, сообщают "Известия".
Окончательное число погибших при землетрясении - 1414 человек, пострадали 2357", - приводит его слова сирийский минздрав.
Отмечается, что данная статистика не содержит информации о территориях, неподконтрольных официальному Дамаску.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала выделить 84,5 млн долларов на оказание поддержки пострадавшим во время землетрясений в Турции и Сирии. Об этом организация сообщила в своем Twitter.
Дополнено, 18.02.2023, 16.16
В Турции спустя 12 суток после землетрясения под завалами нашли живых людей.
В провинции Хатай на юге Турции на 13-й день после разрушительного землетрясения из-под завалов спасены три человека, в том числе ребенок, сообщает агентство "Анадолу".
Мужчину, женщину и ребенка, чьи личности пока не установлены, спасли на 296-й час после подземных толчков в городе Антакья, где спасатели разбирали завалы одного из домов в квартале Генерала Шукрю Канатлы по улице Туркменбаши.
После оказания первой медицинской помощи людей отправили в больницу.
Дополнено 18.02.2023, 20.27
Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 642, сообщает РИА Новости.
Напомним, произошедшее 6 февраля в Турции и Сирии землетрясение унесло жизни более 46 тысяч человек. Оно оказалось сильнейшим за последние 80 лет.
В спасательных работах в Турции задействованы 100 казахстанских спасателей. Всего в разборе завалов в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Группы специалистов из 23 стран завершили свои миссии и вернулись на родину. Остальные продолжают работу в Турции", - рассказал Чавушоглу.
В Казахстане в период с 6 по 10 февраля было зафиксировано 6 землетрясений. Всего за 6 и 7 февраля в мире произошло 241 землетрясение. В одном из самых сейсмоопасных городов Казахстана - Алматы во второй половине текущего года проведут новый сейсмоаудит. Также в Казахстане появится Национальный центр сейсмологических наблюдений.
В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY ученые рассказали о сейсмической активности Алматинского региона. По данным института сейсмологии, за последние 5 лет на территории Казахстана зарегистрировано 66 сейсмических событий.