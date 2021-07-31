Народно-освободительной армии Китая исполняется 94 года

Фото посольства КНР в РК

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - 1 августа исполняется 94 года со дня основания Народно-освободительной армии Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо, в столетней истории Коммунистической партии Китая народная армия, придерживаясь принципа партийного командования оружием, совершила бессмертные подвиги в победе китайского народа под руководством КПК в революции и установлении нового Китая, в защите национального суверенитета и территориальной целостности, а также достоинства китайской нации. Она сыграла важную роль в поддержании мира в регионе и во всем мире.

1 августа 1927 года в городе-герое Наньчане родилась предшественница НОАК - Рабоче-крестьянская красная армия Китая. С тех пор Коммунистическая партия Китая имеет собственные вооруженные силы, а у китайского народа есть свои "дети-солдаты". За 22 года народная армия победила гоминьдановские реакционные силы, угнетавшие народ, разгромила вторгшуюся армию японских империалистов, таким образом сыграла решающую роль в свержении "трех гор" (империализм, феодализм и бюрократический капитализм) и создании Китайской Народной Республики", - рассказал Чжан Сяо.

Посол добавил, что с 1949 года Народно-освободительная армия Китая постоянно развивалась.

По вопросам, связанным с Тайванем, Гонконгом, Синьцзяном, Тибетом, Южно-Китайским морем и другими, китайские военные никогда не пойдут на компромисс и не отступят. Они, безусловно, выдержат все внешнее давление, преодолеют все риски и вызовы и будут решительно защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, смело продвигаясь к реализации китайской мечты о великом возрождении китайской нации", - подчеркнул Чжан Сяо.

Он добавил, что Народно-освободительная армия Китая глубоко любима народом и на протяжении 94 лет народная армия всегда придерживалась изначальной миссии "найти для людей счастье, а для нации - возрождение".

Когда в Китай вторглись иностранные враги, народная армия храбро сражалась; когда экономическое строительство нуждалось в военной поддержке, народная армия без колебаний помогала местному населению; во время стихийных бедствий народная армия, несмотря на опасность, стремилась оказать помощь. С момента начала эпидемии коронавируса НОАК активно участвовала в борьбе с эпидемией, организовала силы для разработки вакцин, лечения болезней и спасения людей и внесла большой вклад в победу Китая в борьбе с эпидемией. Независимо от обстоятельств, НОАК завоевывает искреннюю поддержку китайского народа", - рассказал посол КНР в РК.

Чжан Сяо подчеркнул, что Китай неуклонно идет по пути мирного развития, придерживаясь оборонительной политики, активно взяв на себя ответственность крупной державы, продолжает вкладывать силы в поддержание мира в регионе и во всем мире.

По словам посла, Китай является страной с наибольшим количеством миротворцев среди пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. С 1990 года он направил более 50 000 миротворцев и участвовал в более чем 30 миротворческих операциях ООН. С 2008 года Китай направил 38 формирований и более 100 военных кораблей для сопровождения в Аденском заливе. Что касается противоэпидемического сотрудничества, китайские военные предоставили вооруженным силам десятков стран противоэпидемические средства, направили группы экспертов и вакцины.

Смотря в будущее, китайские военные будут продолжать осуществлять международные военные обмены и сотрудничество, активно выполнять свои обязанности, соизмеримые с международным статусом Китая, и активно способствовать построению сообщества с единой судьбы человечества", - рассказал посол КНР в РК.

Он также напомнил состоявшейся недавно в столице Таджикистана встрече министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества, на которой присутствовал министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, который провел переговоры с министрами обороны стран ШОС, в том числе и с министром обороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым. Вэй Фэнхэ отметил, что, в настоящее время пандемия переплетается с веком перемен, и мир при этом не стабилен. Во время кризиса международное сообщество должно тесно сплотиться и поддержать друг друга, чтобы вместе противостоять гегемонизму, одностороннему подходу и интервенционизму, поддерживать и практиковать истинную многосторонность, разделять ответственность, решать проблемы и вместе преодолевать трудности. Нынешняя ситуация в Афганистане претерпела серьезные изменения, и риски региональной безопасности возросли.

Мы должны укреплять координацию и сотрудничество для совместного предотвращения и борьбы с "тремя злыми силами", а также создания региональных барьеров безопасности. Мы верим, что независимо от того, как изменится региональная и мировая ситуация, НОАК внесет свой должный вклад в обеспечение безопасности и мира в регионе и во всем мире", - сказал Чжан Сяо.

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