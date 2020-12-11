Иск Техаса о пересмотре итогов выборов поддержали 17 штатов

Вашингтон. 10 декабря. Kazakhstan Today - Семнадцать американских штатов, где у власти находятся республиканцы, направили в Верховный суд документ с поддержкой иска Техаса о пересмотре президентских выборов, передает Kazakhstan Today.

Текст обращения опубликовали на сайте суда, сообщает РИА "Новости"

Ранее власти Техаса потребовали объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех "колеблющихся штатах", которые помогли выиграть демократу Джо Байдену. В иске генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявляет, что голосование в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане прошло с нарушениями Конституции, поскольку власти там незаконно изменили электоральное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.

Техас поддержали Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния.

Эти штаты не присоединились к иску, а выразили мнение в поддержку истца.

Они заявили, что заинтересованы в роли местных законодательных собраний при определении выборщиков, которые должны проголосовать за кандидатов в президенты 14 декабря. Кроме того, штаты заинтересованы в том, чтобы голоса в конкретных штатах не были "размыты" с помощью "неконституционного проведения выборов в других штатах". Также 17 штатов отмечают, что хотят избежать мошенничества на выборах.

По предварительным результатам, выборы президента выиграл демократ Байден, но президент Дональд Трамп не признает результаты и оспаривает их в судах.

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