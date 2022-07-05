Беспорядки в Нукусе: погибли 18 человек

НУКУС. 4 ИЮЛЯ - Во время беспорядков в столице Каракалпакстана Нукусе погибли 18 человек, заявил сегодня прокурор отдела Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Sputnik

Ранее президент страны Шавкат Мирзиёев заявлял, что жертвы есть как среди мирных жителей, так и среди силовиков, однако точное их количество не сообщалось.

По информации агентства, с различными травмами в больницы обратились 243 человека, сейчас в лечебных учреждениях находятся 94 человека, некоторые из них - в критическом состоянии. Среди пострадавших - 38 сотрудников правоохранительных органов.

Задержаны в ходе протестов 516 человек.

Напомним, 1 июля в Нукусе начались массовые демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана. Власти заявили о попытке захвата органов госуправления.

В связи с беспорядками в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение.

Сегодня парламент Узбекистана проголосовал за продление срока всенародного обсуждения проекта скандальных поправок в Конституцию до 15 июля, сообщает Sputnik Узбекистан