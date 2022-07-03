О попытке захвата органов госуправления заявили в Узбекистане

Фото: АО НК Казакстан темiр жолы

КИЕВ. 2 ИЮЛЯ - Украина попросила Турцию применить меры к судну с зерном из Бердянска. Оно зафрахтовано российской компанией у казахстанского владельца. Он утверждает, что услуги по перевозке зерна оказывает компания из Эстонии по просьбе Киева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Украина попросила Турцию задержать и арестовать судно под российским флагом, которое вышло с зерном из порта Бердянска (Запорожская область). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ и неназванного украинского чиновника. Посол Украины в Турции Василий Боднар подтвердил, что Киев обратился к Турции с просьбой "принять меры" в отношении судна, информирует rbc.ru

На основании письма Генпрокуратуры обратились к турецкой стороне с призывом принять срочные меры", - написал посол в Facebook.

Как заявил собеседник Reuters, судно "Жибек Жолы" было загружено 4,5 тысячи т пшеницы в Бердянске. В письме в Минюст Турции, которое изучил Reuters, украинская Генпрокуратура заявила, что судно причастно к "нелегальному экспорту украинского зерна" из Бердянска в турецкий Карасу. В обращении называлось другое количество пшеницы - 7 тысяч тонн.

Между тем в АО "НК "Казакстан темір жолы" прокомментировали, что достоверность информации о том, что Генпрокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно, проверяется с уполномоченными государственными органами Украины. Проходят активные консультации с послами обеих стран.

Сделка продажи зерна была между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки", - говорится в сообщении пресс-службы КТЖ.

В целях прояснения ситуации и исключения нарушений норм международного права КТЖ было направлено письмо в адрес арендатора судна с требованием предоставления в срочном порядке подробного пояснения сложившейся ситуации с приложением всех подтверждающих документов (контракты, сертификаты и т.д).

КТЖ заверяет о своей приверженности соблюдению норм международного права", - добавили в нацкомпании.