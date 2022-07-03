О попытке захвата органов госуправления заявили в Узбекистане

НУКУС. 2 ИЮЛЯ - В Жокаргы кенесе Республики Каракалпакстан сообщили, что преступная группа попыталась захватить органы госуправления республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
1 июля 2022 года в Нукусе преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан, сообщает Жокаргы кенес.
Прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан, организаторы беспорядков, не подчиняясь законным требованиям представителей власти, собрали граждан республики на площади перед комплексом административных зданий Республики Каракалпакстан", - сообщают власти.
По информации пресс-службы, провокаторы, "опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане".
Правоохранительные органы пресекли противозаконные действия зачинщиков, попытки массовых беспорядков локализованы.
Ответственно заявляем, что наше государство обладает необходимым потенциалом для недопущения дальнейшего расшатывания ситуации. Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия. Все провокаторы будут идентифицированы и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В этих условиях вызывают обеспокоенность попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в том числе путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий", - сказано в сообщении.
В сложившейся ситуации власти призывают совместно действовать в обеспечении общественной стабильности и безопасности, упреждении граждан от необдуманных и противоправных действий, решении возникших вопросов в рамках правового поля.
Напомним, КПП на казахстанско-узбекской границе временно не работают.