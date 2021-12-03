ООН: В 2022 году с проблемой голода могут столкнуться 45 млн человек

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Как сообщает "Хабар 24", гуманитарный кризис, связанный с изменением климата в первую очередь затронул уязвимые группы населения в Афганистане, Мьянме, Эфиопии. Причиной роста бедности стала и пандемия COVID-19, говорят эксперты. В странах не хватает вакцин. От гуманитарной помощи и поддержки зависит каждый 29-й житель планеты. Особенно тяжелая ситуация в Йемене, Мьянме и Южном Судане.
По нашим оценкам, к 2022 году в гуманитарной помощи будет нуждаться около 274 миллиона человек. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Одна из основных причин роста бедности - это затяжные военные конфликты. Из-за этого растёт число беженцев", - сообщает заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Ранее сообщалось, что Токаев выступил на Саммите ООН по продовольственным системам.