ООН: В 2022 году с проблемой голода могут столкнуться 45 млн человек

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БИШКЕК. 28 НОЯБРЯ - Голосование на выборах депутатов парламента Кыргызстана завершилось, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Все расположенные в стране избирательные участки работали сегодня в течение 12 часов.

Как пишет ТАСС , исключение составляют несколько заграничных участков, которые находятся в Европе и США.

Согласно сведениям ЦИК, за 10 часов в голосовании приняли участие 28,36% избирателей, что в полтора раза меньше, чем на прошлогодних выборах, результаты которого пришлось отменить из-за протестов.

За ходом голосования в Кыргызстане следили 736 международных наблюдателей, включая российских. Самыми многочисленными по составу стали миссии от структур СНГ и ОБСЕ. Большинство наблюдателей уже отметили хорошую организацию подготовки и проведения нынешнего голосования.

Депутатов жогорку кенеша (парламента) седьмого созыва избирают по смешанной системе : 54 человека пройдут по партийным спискам, 36 - по одномандатным округам. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотировались по одномандатным округам.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.