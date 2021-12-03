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ООН: В 2022 году с проблемой голода могут столкнуться 45 млн человек

02.12.2021, 18:16 30106
ООН: В 2022 году с проблемой голода могут столкнуться 45 млн человек
Фото: ukrinform.ru
НЬЮ-ЙОРК. 2 ДЕКАБРЯ - В 2022 году с проблемой голода могут столкнуться 45 млн человек в 43 странах мира. Об этом сообщили в Организации Объединённых наций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Хабар 24", гуманитарный кризис, связанный с изменением климата в первую очередь затронул уязвимые группы населения в Афганистане, Мьянме, Эфиопии. Причиной роста бедности стала и пандемия COVID-19, говорят эксперты. В странах не хватает вакцин. От гуманитарной помощи и поддержки зависит каждый 29-й житель планеты. Особенно тяжелая ситуация в Йемене, Мьянме и Южном Судане.
 

По нашим оценкам, к 2022 году в гуманитарной помощи будет нуждаться около 274 миллиона человек. Это на 17% больше, чем в прошлом году. Одна из основных причин роста бедности - это затяжные военные конфликты. Из-за этого растёт число беженцев", - сообщает заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

 
 

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Первое в мире государство готовится к переезду из-за климата

02.12.2021, 09:52 45091
Первое в мире государство готовится к переезду из-за климата
Фото: airinme.com
МОСКВА. 2 ДЕКАБРЯ - Министр иностранных дел островного государства Тувалу (в Океании) Саймон Кофе рассказал, что в случае затопления государства жители будут вынуждены переехать, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Власти Тувалу рассматривают наихудший вариант развития событий из-за глобального потепления - территория острова будет затоплена мировым океаном и окажется непригодной для жизни. По словам Кофе, если это произойдет, Тувалу станет первым в мире государством, которое переедет из-за климатических катаклизмов, пишет Lenta.ru.
 
Около пяти тысяч жителей Тувалу уже переехали в Новую Зеландию. 
 

На данный момент это примерно 50 процентов от всего населения нашего государства", - заявил Кофе.

 
В стране уже начали подготовку к подобной ситуации - власти стремятся урегулировать вопрос с позиции международного права. 
 

Мы пытаемся придумать, чтобы страны признавали Тувалу, даже если мы потеряем нашу территорию. Также обсуждаются технологии, с помощью которых мы сможем создать цифровую нацию, чтобы продолжать действовать сообща, даже находясь в другом месте", - отметил министр. 

 
В качестве одной из мер в Тувалу планируют оцифровать все процессы, чтобы жители могли получать услуги онлайн.
 
Министр Тувалу прославился после своего выступления для конференции и появления в Сети фотографии, на которой он, одетый в деловой костюм, стоит по колено в воде. Кадры были сделаны на острове Фонгафале, где располагается столица государства. Таким образом власти Тувалу хотели привлечь внимание к проблеме изменения уровня мирового океана из-за климата.
 

РФ объявила о высылке дипломатов США, находящихся в командировке свыше трех лет

01.12.2021, 19:06 62830
МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ - Россия рассматривает отъезд российских дипломатов из США как высылку. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольств США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет", - цитирует Захарову ТАСС.

 
Захарова подчеркнула, что США не имеют полномочий диктовать параметры отъезда и прекращения командировок российских дипломатов. 
 

Туда их направляла РФ, выстраивая кадровую политику внутри нашего ведомства, дипломатической службы. Американские партнеры за нас придумали, как и кому из российских дипломатов уезжать из США, прекращая свою деятельность. Это, конечно, никак не вписывается в дипломатические нормы", - добавила она.

 
Официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона характеризует действия США как "неприкрытое посягательство на суверенное право государства, которое командирует своих представителей, дипломатов и само определяет сроки его нахождения в стране пребывания, причем делает это по тем законам и правилам, которые были написаны принимающей стороной".
 

Подчеркну, что выбор не наш. Нам подобную игру навязали американские партнеры. Мы долго и упорно пытались их вразумить и все-таки направить на какое-то конструктивное решение вопроса, но они сделали свой выбор", - сказала Захарова.

 
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января, еще столько же работников диппредставительства РФ уедут из страны 30 июня следующего года. Он добавил, что проблема с визами для российских дипломатов в США до сих пор не решена, их семьи намеренно разделяют.
 

Голосование на выборах депутатов в парламент завершилось в Кыргызстане

28.11.2021, 20:30 152551
Голосование на выборах депутатов в парламент завершилось в Кыргызстане
Фото: kenesh.kg
БИШКЕК. 28 НОЯБРЯ - Голосование на выборах депутатов парламента Кыргызстана завершилось, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Все расположенные в стране избирательные участки работали сегодня в течение 12 часов.
 
Как пишет ТАСС, исключение составляют несколько заграничных участков, которые находятся в Европе и США.
 
Согласно сведениям ЦИК, за 10 часов в голосовании приняли участие 28,36% избирателей, что в полтора раза меньше, чем на прошлогодних выборах, результаты которого пришлось отменить из-за протестов.
 
За ходом голосования в Кыргызстане следили 736 международных наблюдателей, включая российских. Самыми многочисленными по составу стали миссии от структур СНГ и ОБСЕ. Большинство наблюдателей уже отметили хорошую организацию подготовки и проведения нынешнего голосования.
 
Депутатов жогорку кенеша (парламента) седьмого созыва избирают по смешанной системе: 54 человека пройдут по партийным спискам, 36 - по одномандатным округам. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и почти 300 кандидатов, которые баллотировались по одномандатным округам.
 
Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.
 

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