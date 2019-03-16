40 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии

Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - 40 человек погибли в результате вооруженного нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Более 20 человек тяжело ранены, передает Kazakhstan Today.

Четверо подозреваемых, три мужчины и женщина, арестованы. Пока не ясно, сколько человек приняли участие в нападении. Полицейская операция продолжается, пишет Би-Би-Си .

В ходе полицейской операции конфискованы самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Судя по количеству обнаруженного оружия, говорят эксперты, нападение на мечети было тщательно подготовлено.

Полиция пока не может с уверенностью сказать, что задержаны все возможные участники нападения.

Это один из самых черных дней в истории Новой Зеландии", - заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Она подтвердила, что в результате нападения, которое она назвала актом терроризма, погибли 40 человек.

РБК сообщает, что стрельба произошла в двух центральных мечетях города - Аль-Нур и Линвуд Масджид. Звуки выстрелов, по словам очевидцев, слышались на протяжении 10-15 минут. Известно, что в одной из мечетей в момент происшествия находилось около 300 человек.

При этом нападавшие пришли в мечети в самые посещаемые часы - в пятницу, около 13.40 по местному времени, когда мусульмане собираются на пятничную молитву, для чего часто отпрашиваются с работы.

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