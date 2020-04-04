В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам COVID-19

Пекин. 3 апреля. Kazakhstan Today - 4 апреля, в традиционный китайский День поминовения усопших, в Китае будет проведена национальная церемония в память погибших от новой коронавирусной инфекции COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей будут приспущены в знак траура, а общественная развлекательная деятельность будет приостановлена, сообщает " Синьхуа ".

4 апреля, ровно в 10 часов, китайцы по всей стране почтут память жертв заболевания трехминутным молчанием, в то время как сирены воздушного налета, гудки автомобилей, поездов и судов прозвучат в знак скорби.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано более 1 млн инфицированных, более 53 тыс. человек погибли , выздоровело - более 212 тыс. человек.





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