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Анкара. 15 июня. Kazakhstan Today - В провинции Бингёль на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла, передает Kazakhstan Today.

Согласно информации управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 17.24 по местному времени, пишет портал "Анадолу" .

Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Карлыова.

Толчки ощущались в прилегающих к Бингёлю провинциях Эрзурум, Трабзон, Эрзинджан, Карс, Батман, Диярбакыр, Сиирт, Мардин, Элязыг и Малатья.

По словам представителей власти, в результате землетрясения один человек погиб и 18 получили ранения.

Как сообщил губернатор провинции Бингёль Кадира Экинджи, в деревне Кайнарпынар во время землетрясения повреждены две наблюдательные вышки управления полиции, в результате чего ранения получили три сотрудника службы безопасности.

Экинджи добавил, что из-под обломков строения были извлечены семь человек. Позже в администрации сообщили, что один из них погиб.

По его словам, в населенных пунктах Эльмали и Динарбей уезда Йедису были повреждены около 10 домов.

По данным AFAD, после землетрясения было зафиксировано не менее 33 афтершоков.

Министерство внутренних дел Турции сообщило, что в регион было отправлено 26 транспортных средств, а также группа медиков и спасателей численностью 109 человек.

В ведомстве добавили, что два военных самолета находятся в состоянии готовности на случай. если потребуется дополнительная помощь.

В МВД также сообщили, что в регион доставлено 550 палаток. Кроме того, в район ЧС прибыли сотрудники Красного Полумесяца Турции из соседних провинций.

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