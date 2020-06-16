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На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла

15.06.2020, 08:47 8398
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла
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Анкара. 15 июня. Kazakhstan Today - В провинции Бингёль на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно информации управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 17.24 по местному времени, пишет портал "Анадолу".
 
Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Карлыова.
 
Толчки ощущались в прилегающих к Бингёлю провинциях Эрзурум, Трабзон, Эрзинджан, Карс, Батман, Диярбакыр, Сиирт, Мардин, Элязыг и Малатья.
 
По словам представителей власти, в результате землетрясения один человек погиб и 18 получили ранения.
 
Как сообщил губернатор провинции Бингёль Кадира Экинджи, в деревне Кайнарпынар во время землетрясения повреждены две наблюдательные вышки управления полиции, в результате чего ранения получили три сотрудника службы безопасности.
 
Экинджи добавил, что из-под обломков строения были извлечены семь человек. Позже в администрации сообщили, что один из них погиб.
 
По его словам, в населенных пунктах Эльмали и Динарбей уезда Йедису были повреждены около 10 домов.
 
По данным AFAD, после землетрясения было зафиксировано не менее 33 афтершоков.
 
Министерство внутренних дел Турции сообщило, что в регион было отправлено 26 транспортных средств, а также группа медиков и спасателей численностью 109 человек.
 
В ведомстве добавили, что два военных самолета находятся в состоянии готовности на случай. если потребуется дополнительная помощь.
 
В МВД также сообщили, что в регион доставлено 550 палаток. Кроме того, в район ЧС прибыли сотрудники Красного Полумесяца Турции из соседних провинций.
 

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