СВР России: США отобрали 60 боевиков для терактов в СНГ

Боевики должны будут совершить теракты против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих

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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американские спецслужбы завербовали в январе этого года 60 боевиков в Сирии, которых планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов, сообщили в Службе внешней разведки (СВР).





По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством" и "Аль-Каидой", для совершения терактов на территории России и в странах СНГ", - приводит сообщение ведомства РИА Новости .





По информации СВР, американцы уделяют особое внимание привлечению к сотрудничеству выходцев из стран Центральной Азии и северокавказских регионов России. 60 боевиков для терактов в России и СНГ, их готовят на базе в Сирии.





Террористов, уже имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, сейчас ускоренно готовят на американской базе Эт-Танф в Сирии.





Там их обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности. Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии", - уточнили в ведомстве.





В ближайшее время США планируют забросить их в Россию и другие страны СНГ в составе малых групп. После этого боевики должны будут совершить теракты против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.





При этом, согласно замыслу американских военных, они будут организовывать нападения совместно с подпольными ячейками международных террористических группировок, в том числе "Хизб ут-Тахрир", "Джамаат Ансарулла" и "Исламское движение Узбекистана".





Мы видим окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов. Будучи одержимыми безумной идеей "обескровливания" России, вашингтонские стратеги считают допустимым прямое использование террористов в своих грязных целях", - указали в ведомстве.





В СВР подчеркнули, что такими действиями Штаты ставят себя в один ряд с крупнейшими международными террористическими группировками.