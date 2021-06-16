На 94 году жизни скончался уроженец Петропавловска, летчик-космонавт Шаталов

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МОСКВА. 15 ИЮНЯ - Как сообщили в " Роскосмосе ", 15 июня на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Владимир Шаталов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Владимир Шаталов родился 7 декабря 1927 года в Петропавловске Акмолинской губернии (ныне Северо-Казахстанская область) в семье железнодорожника. Детские и школьные годы будущего космонавта прошли в Ленинграде. Во время учебы в школе Владимир Шаталов занимался в авиамодельном кружке ленинградского Дворца пионеров. Перед началом Великой Отечественной войны окончил шесть классов средней школы в Ленинграде. В июле - сентябре 1941 года участвовал в строительстве оборонительных укреплений в Гатчине под Ленинградом, затем был зачислен сыном полка, в котором военным связистом служил его отец.

На фронте Владимир Шаталов пробыл полтора месяца, а затем отправился в родной Петропавловск, куда уехала в эвакуацию семья. В июне 1943 года он окончил восьмилетку в Петропавловске и поступил в Воронежскую спецшколу Военно-воздушных сил (ВВС), которую окончил в 1945 году, получив среднее образование. Окончил Качинское военное авиационное училище летчиков в 1949 году, Военно-воздушную академию в 1956 году. В 1949-1956 годах Шаталов служил летчиком-инструктором в Качинском училище, затем с 1956 года по 1961 год - заместителем командира эскадрильи, командиром эскадрильи, заместителем командира авиационного полка.

Свой первый космический полёт Владимир Шаталов совершил 14 января 1969 года на космическом корабле "Союз-4". Владимир Александрович впервые осуществил ручное сближение и стыковку с "Союзом-5" (командир корабля - Борис Волынов). При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлён переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля "Союз-5" в "Союз-4".

Второй полёт в космос Владимир Шаталов совершил с 13 по 18 октября 1969 года в качестве командира корабля "Союз-8" совместно с Алексеем Елисеевым. Это был групповой полёт трёх советских космических кораблей. С интервалом в сутки были запущены корабли "Союз-6" (командир - Георгий Шонин), "Союз-7" (командир - Анатолий Филипченко) и "Союз-8". В ходе полёта космонавты Владимир Шаталов и Алексей Елисеев осуществили экспериментальный сеанс связи с ЦУП и корабельным измерительным пунктом "Космонавт Владимир Комаров" через спутник "Молния-1". Полёт "великолепной семёрки" занял своё достойное место в истории пилотируемой космонавтики. Экипажи в полном объёме выполнили запланированные эксперименты и исследования.

Свой третий космический полёт Владимир Александрович совершил с 23 по 25 апреля 1971 года в качестве командира корабля "Союз-10". 24 апреля была осуществлена первая в мире стыковка КК с орбитальной станцией "Салют", после чего был запланирован переход экипажа на борт станции. Однако из-за поломки стыковочного агрегата корабля не удалось выполнить полное стягивание корабля и станции и обеспечить герметичность стыка. Переход на орбитальную станцию "Салют" был отменён.

С января 1987 года по сентябрь 1991 года Владимир Александрович Шаталов занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Владимир Александрович награжден тремя орденами Ленина (1969, 1971, 1976 годы), орденом Октябрьской Революции (1982 год), орденом "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени (1989 год), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000 год), орденом "Дружбы" (2011 год), медалями, а также иностранными орденами и медалями.

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