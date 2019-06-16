Спецдокладчик ООН: экстремисты активно используют видеоигры для вербовки новобранцев

Нью-Йорк. 15 июня. Kazakhstan Today - В последние годы нацистские, неонацистские и другие экстремистские группы активно используют Интернет для вербовки и радикализации молодежи, они "охотятся" на потенциальных новобранцев в чатах и на других сайтах и все чаще используют в своих целях видеоигры, передает Kazakhstan Today.

Об этом говорится в новом докладе cпециального докладчика по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Тендайи Ачиуме, пишет портал " Новости ООН ".

Спецдокладчик решительно осудила недавние террористические акты и убийства, совершенные против расовых, этнических и религиозных меньшинств, преступления во имя "расовой чистоты" и превосходства, в том числе исламофобское нападение на прихожан мечети в Крайстчерче в Новой Зеландии.

Эксперт ООН сообщила, что после трагедии в Крайстчерче "Фейсбук" и "Инстаграм" ввели запрет "на восхваление и поддержку белого национализма и сепаратизма". Но, несмотря на такие преграды, радикальные группы, в том числе неонацистские, по-прежнему активно действуют во Всемирной паутине. К тому же они все чаще используют игры, привлекая, таким образом, в свои ряды подростков - вплоть до 13-летних.

Видеоигры и связанные с играми форумы, чаты и сайты, где можно общаться в реальном времени, а также каналы прямого вещания, в частности "Ютуб", являются самыми популярными средствами вербовки и радикализации молодежи. По словам эксперта, экстремистские группы все чаще используют также сайты микроблогов, такие как "Твиттер", - говорится в сообщении.

Радикалы ведут работу с подростками, обучающимися в колледжах. В Соединенных Штатах было зарегистрировано около 300 случаев распространения расистских листовок более чем в 200 университетских городках. После президентских выборов в этой стране лидеры белых националистов все активнее привлекают в свои ряды студентов.

Ачиуме с тревогой сообщает о росте числа преступлений на почве ксенофобии и антисемитизма во всем мире, а также об инцидентах, связанных с прославлением бывших нацистских и фашистских режимов в Австрии, Бельгии, Болгарии, Литве, Украине, Хорватии и Швейцарии. Специальный докладчик отмечает, что в странах Европы и Северной Америки до сих пор сохраняется этнонационалистическая идеология и идеология расового превосходства.

По данным портала, ее доклад будет обсуждаться на предстоящей сессии Совета ООН по правам человека.

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