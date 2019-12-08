В отношении Гульнары Каримовой возбудили новое уголовное дело по вновь открывшимся обстоятельствам

Ташкент. 7 декабря. Kazakhstan Today - В отношении Гульнары Каримовой, дочери прежнего президента Узбекистана, возбудили новое уголовное дело по вновь открывшимся обстоятельствам, передает Kazakhstan Today.

Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции Узбекистана проводится совместная работа с зарубежными странами, такими как США, Швейцария, Франция, Российская Федерация и Латвия, по вопросу возврата преступно нажитых доходов Каримовой Г. на сумму более $1,3 млрд, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах. Как ранее сообщалось, в рамках данной работы от международных структур и граждан поступили сообщения о новых, не охваченных прежними расследованиями преступлениях Каримовой Г. Это послужило основанием для возбуждения нового уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам", - говорится в официальном заявлении Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По информации ведомства, следствие установило, что Каримова руководила преступным сообществом, создав для этого несколько организованных преступных групп, состоящих из числа приближенных ей лиц. Каримова и ее сообщники уже отбывают назначенное судом наказание за преступления, совершенные в составе организованных групп.

В настоящее время следствием установлено, что Каримова располагала еще одной ОПГ, действовавшей на промышленных предприятиях республики, предоставлявшая ей долю от преступных доходов. Кроме этого, Каримова путем давления и запугивания принуждала граждан и владельцев различных компаний переоформить свои имущества на подконтрольные ей компании. В рамках расследуемого уголовного дела сумма нанесенного ущерба составила свыше $165 млн и 85 млрд сумов", - уточнили в ведомстве.

Каримовой предъявлено предусмотренное соответствующими статьями Уголовного кодекса новое обвинение по преступлениям, связанным с вымогательством, хищением путем присвоения или растраты, заключением сделки вопреки интересам Республики Узбекистана и организацией преступного сообщества.

Определением Яшнабадского районного суда по уголовным делам Ташкента в отношении Каримовой применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия по делу защиту прав и законных интересов Каримовой осуществляют 7 адвокатов, привлеченных ею и её близкими родственниками. Кроме этого, обеспечено участие адвокатов во всех следственных действиях и возможность свиданий с ней наедине без каких-либо ограничений.

В настоящее время следствие по делу окончено, Каримова Г. знакомится с материалами уголовного дела с участием адвокатов", - резюмировали в Генпрокуратуре Узбекистана.

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