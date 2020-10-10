В ООН назвали число погибших в конфликте в Нагорном Карабахе

Женева. 9 октября. Kazakhstan Today - Как минимум 53 мирных жителя, в том числе дети, погибли в результате эскалации насилия в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 8 октября, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис Верховного комиссара ООН по правам человека.

Согласно не подтвержденной информации УВКПЧ ООН, полученной из различных источников, большое количество зданий, включая дома, школы и другие гражданские объекты, было разрушено - подавляющее большинство из них находилось в Нагорном Карабахе.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в пятницу выразила озабоченность в связи с безопасностью гражданского населения в регионе и тем, что возобновление военных действий создает прямую угрозу здоровью людей в условиях пандемии COVID-19. Верховный комиссар ООН подчеркнула, что все государства, особенно те, которые имеют влияние на стороны в конфликте, "в соответствии с международным правом должны делать все, что в их силах, для обеспечения соблюдения норм международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц".

Верховный комиссар также обратила внимание на вызывающие глубокую тревогу сообщения о том, что в районе конфликта применялись кассетные боеприпасы.

1 октября президент Российской Федерации Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон, представляющие страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осудили эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

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