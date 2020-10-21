Совбез РФ обеспокоен деятельностью США в биолабораториях в СНГ

Москва. 20 октября. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что деятельность США в биолабораториях на территории СНГ вызывает серьезную озабоченность. Он отметил, что она непрозрачна и ведется в отрыве от подходов, которые использует мировое сообщество, передает Kazakhstan Today.

Дмитрий Медведев сделал это заявление в ходе заседания межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций, сообщает РИА Новости

Серьезную озабоченность вызывает исследовательская деятельность ряда стран, прежде всего Соединенных Штатов Америки, в биологических лабораториях, которые они разместили на постсоветском пространстве, ну и стараются продвигать вообще по всему миру. Почему вызывает такого рода деятельность вопросы? Она непрозрачная, она ведется в отрыве от тех подходов, которые используются мировым сообществом, международными организациями, поэтому вызывает вопросы", - сказал Медведев.

Он отметил, что такие вопросы возникали и раньше, "но особенно такие вопросы формируются часто сейчас, имея ввиду все, что человечество получило в этом году с пандемией нового коронавируса".

И это, безусловно, чревато самыми различными проблемами. Включая вспышки инфекционных заболеваний, не говоря уже о более серьезной проекции, связанной с использованием новых инфекций. О чем я говорю, вы сами прекрасно понимаете", - заявил Медведев.

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