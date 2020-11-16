Жапаров сложил полномочия и. о. президента Кыргызстана

Бишкек. 15 ноября. Kazakhstan Today - Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров сложил полномочия и обратился к соотечественникам, передает Kazakhstan Today.

Обращение опубликовано на сайте президента Кыргызстана.

Дорогие соотечественники! Как вы знаете, в нашей стране идет процесс подготовки к президентским выборам. Я тоже сегодня подал заявление для участия в выборах на пост президента, в связи с чем и обращаюсь к вам", - говорится в сообщении.

Массовые нарушения законодательства во время парламентских выборов стали причиной народных волнений 5-6 октября. В акциях протеста в Бишкеке и других регионах участвовали тысячи людей. Они потребовали проведения повторных выборов и отставки президента. В результате Центральная избирательная комиссия была вынуждена отменить результаты выборов 4 октября. По требованию народа прежнее правительство ушло в отставку, и в порядке, определенном в Конституции, было сформировано новое правительство. Сооронбай Жээнбеков добровольно сложил с себя полномочия президента.

Несомненно, это было одним из судьбоносных событий в Кыргызстане в начале XXI века. Эта победа стала победой всего народа Кыргызстана. Народная власть за короткое время восстановила стабильность в общественно-политической жизни страны", - отметил Жапаров.





Он подчеркнул, что все международные обязательства, а также подписанные к настоящему времени двусторонние и многосторонние соглашения и договоры выполняются в полном объеме.

В то же время, дорогие соотечественники, у нас есть очень важные и сложные задачи, которые нам нужно решить не откладывая", - отметил бывший исполняющий обязанности президента.

Во-первых, идет подготовка к конституционной реформе. В ближайшие дни проект новой Конституции будет подготовлен, его внесут на рассмотрение жогорку кенеша. Если проект новой конституции будет поддержан народом, в стране будет создана новая система правления.

Во-вторых, как известно, жогорку кенеш принял соответствующий закон, и я его подписал. Согласно ему, следующие парламентские выборы планируется провести весной 2021 года, после завершения конституционных реформ", - напомнил Жапаров.

В-третьих, центральная избирательная комиссия назначила досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года.

В связи с этим, как ранее заявлял, я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики и как рядовой гражданин буду участвовать на предстоящих президентских выборах", - заявил Жапаров.

Далее обязанности президента Кыргызстана согласно основному закону будет исполнять торага жогорку кенеша.

Садыр Жапаров поблагодарил все политические силы, общественных деятелей, представителей гражданского общества, медиасферы, научной и творческой интеллигенции, поддержавших его кандидатуру, а также выразил большую благодарность депутатам жогорку кенеша, которые учитывая сложившуюся политическую ситуацию, несмотря на давление различных политических сил, трижды оказали ему доверие.

Помимо этого, благодарю руководителей всех ветвей государственной власти, государственных и местных органов за совместную работу. Ко всем своим будущим оппонентам отношусь с уважением и желаю им успеха. В то же время призываю не допустить разделения страны на север и юг, на регионы или родственников", - добавил Жапаров.

Напомним, 14 октября Садыр Жапаров был назначен премьер-министром Кыргызстана. 15 октября он объявил себя исполняющим обязанности президента республики.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства