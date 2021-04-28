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Шойгу рассказал о вмешательстве Запада в постсоветское пространство

27.04.2021 8884
Шойгу рассказал о вмешательстве Запада в постсоветское пространство
ДУШАНБЕ. 27 АПРЕЛЯ - По словам министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, запад активно противодействует интеграционным процессам на постсоветском пространстве, накапливается конфликтный потенциал по периметру Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил Шойгу на заседании глав военных ведомств стран ОДКБ в Душанбе, "в регионах коллективной безопасности значительно расширился спектр вызовов и угроз нашим государствам. Накапливается конфликтный потенциал по периметру границ ОДКБ".
 

Причем это происходит на фоне активного противодействия Запада интеграционным процессам на постсоветском пространстве и вовлечения стран региона в сферу своих интересов", - цитирует министра издание РИА "Новости".

Шойгу отметил, что "наблюдаются постоянные попытки вбить клин между нашими государствами, вмешаться во внутренние дела и спровоцировать "цветные" революции. При этом настойчиво под любыми предлогами навязываются разные программы и соглашения членам ОДКБ".
 

Такие проекты, сказал министр обороны, вряд ли способны оказать существенное влияние на укрепление региональной безопасности. Они, как правило, имеют скрытые цели", - заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.


Напомним, в Душанбе состоялась встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и сотрудничества в рамках работы Совета министров обороны ОДКБ.
 

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