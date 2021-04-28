Шойгу рассказал о вмешательстве Запада в постсоветское пространство

ДУШАНБЕ. 27 АПРЕЛЯ - По словам министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, запад активно противодействует интеграционным процессам на постсоветском пространстве, накапливается конфликтный потенциал по периметру Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил Шойгу на заседании глав военных ведомств стран ОДКБ в Душанбе, "в регионах коллективной безопасности значительно расширился спектр вызовов и угроз нашим государствам. Накапливается конфликтный потенциал по периметру границ ОДКБ".

Причем это происходит на фоне активного противодействия Запада интеграционным процессам на постсоветском пространстве и вовлечения стран региона в сферу своих интересов", - цитирует министра издание РИА "Новости".

Шойгу отметил, что "наблюдаются постоянные попытки вбить клин между нашими государствами, вмешаться во внутренние дела и спровоцировать "цветные" революции. При этом настойчиво под любыми предлогами навязываются разные программы и соглашения членам ОДКБ".

Такие проекты, сказал министр обороны, вряд ли способны оказать существенное влияние на укрепление региональной безопасности. Они, как правило, имеют скрытые цели", - заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.





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