В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Фото: pixabay

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Власти Таджикистана объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 18 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Республиканский штаб по предотвращению распространения COVID-19 в стране уточнил, что лица, еще не сделавшие прививки, должны обратиться к семейному врачу или в местное медицинское учреждение. Вакцинация для граждан страны бесплатная.

Жителей Таджикистана призвали соблюдать правила личной и общественной гигиены, использовать средства индивидуальной защиты, а также не собираться большими группами.

Гражданам, въезжающим на территорию страны, рекомендуется пройти диагностику на коронавирус и самоизолироваться от родных и знакомых на десять суток вне зависимости от результата теста, пишет РИА Новости

Всего в стране зарегистрировали 13 569 случаев COVID-19, выздоровели 13 346 человек, скончались 92 пациента.

К концу июня в Таджикистане вакцинировали более 200 тыс. жителей. Республика получила почти полмиллиона доз вакцин AstraZeneca и CoronaVac. Кроме поликлиник и больниц, прививку можно сделать в мобильных пунктах на рынках и в других местах массового скопления людей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства