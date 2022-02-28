В ДНР заявили об уничтожении пяти ракет комплекса "Точка-У" ВСУ

КИЕВ. 27 ФЕВРАЛЯ - Средствами ПВО ДНР уничтожены пять ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У" украинских войск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом сообщает народная милиция ДНР в Telegram-канале.
Средствами ПВО НМ ДНР уничтожены пять ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У", остатки которых падали в жилых массивах населенных пунктов Илловайск, Амвросиевка и Донецк", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что артиллерийские подразделения украинских войск продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам населенных пунктов ДНР.
Точка-У" - это высокоточный тактический ракетный комплекс разработки Коломенского КБ машиностроения. Комплекс был официально принят на вооружение Советской Армии в 1976 году, хотя серийное производство ракет началось в 1973 году. Модернизированный ракетный комплекс получил наименование "Точка-У" (обозначение НАТО - Scarab B) и стал поступать в войска в 1989 году.
Ракетный комплекс "Точка-У" предназначен для поражения точечных малоразмерных целей (наземных средств разведывательно ударных комплексов, пунктов управления, стоянок самолетов и вертолетов, резервов, хранилищ боеприпасов, топлива и др.) в глубине обороны противника.
Организационно комплекс может входить в состав мотострелковой (танковой) дивизии, а также отдельных бригад (по 2-3 дивизиона). Каждый ракетный дивизион имеет 2-3 стартовые батареи по 2-3 пусковые установки.
Дальность стрельбы минимальная - 15 километров; максимальная -120 километров. Масса ракеты составляет 482 килограмма.