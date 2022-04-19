Российская комиссия обратится к парламентам стран, где находятся биолаборатории США

МОСКВА. 18 АПРЕЛЯ - Как сообщает РИА Новости, парламентская комиссия намерена обратиться к национальным парламентам стран, где находятся биолаборатории США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы обратимся к национальным парламентам тех государств, где, по российским сведениям, развернуты соответствующие биолаборатории по заказу и под руководством США", - сообщил вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев.
Он также напомнил, что 6 апреля состоялось неформальное заседание Совбеза ООН, организованное постпредством РФ при международной организации, по основной тематике парламентской комиссии. По словам Косачева, США и Великобритания мероприятие проигнорировали.
Ранее в Минобороны РФ назвали имена западных кураторов украинских биолабораторий.
Напомним, 19 марта постпред Китая при организации Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Вашингтон и Киев должны ответить на вопросы Москвы по поводу военной биологической деятельности на территории Украины.
В ходе заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине.
18 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий.
24 марта стало известно, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена - сына президента США Джо Байдена - финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине.