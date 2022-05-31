Вандал измазал тортом картину "Мона Лиза"

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Акт вандализма устроил молодой активист-эколог в минувшее воскресенье.
Согласно видеозаписям, опубликованным в Twitter, молодой человек бросил кусок торта и размазал его по бронестеклу, которым защищена одна из самых известных в мире работ. Подобраться на максимально близкую дистанцию он смог, замаскировавшись под женщину-инвалида - для колясочников перед картиной сделан специальный проход, который расположен ближе, чем коридор для обычных посетителей", - сообщает ТАСС.
Во время задержания экоактивист сделал заявление на видео.
Подумайте о Земле. Есть люди, которые разрушают Землю. Подумайте об этом. Художники говорят вам: "Подумайте о Земле". Все художники, думайте о Земле. Вот почему я сделал это. Подумайте о планете", - заявил мужчина.
В Лувре инцидент пока не прокомментировали. Его сотрудники отмыли бронестекло, картина не пострадала.
Бронестекло было установлено ввиду многочисленных покушений на "Джоконду", совершенных в прошлом: в 2009 году турист бросил в картину чашку чая, разбив тогда еще обычное стекло. В 1974 году, когда работа да Винчи выставлялась в Токийском национальном музее, ее обрызгали из баллончика с краской, однако работу удалось восстановить. До этого в 1956 году было совершено еще два нападения: в одном случае мужчина облил ее кислотой, повредив нижнюю часть полотна, а во втором художник из Боливии бросил в нее камень, нанеся легкий ущерб", - напоминает ТАСС.
Картину также пытались украсть. В 1911 году ее похитил итальянский музейный работник Винченцо Перуджа. Он спрятал ее в своей квартире. "Мона Лиза" была найдена два года спустя, когда Перуджа попытался продать работу знаменитой художественной галерее Уффици во Флоренции.