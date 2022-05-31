Вандал измазал тортом картину "Мона Лиза"

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ЖЕНЕВА. 30 МАЯ - Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ей известны 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отмечается в распространенном в Женеве в воскресенье вечером информационном бюллетене ВОЗ, неожиданное появление этой болезни одновременно в целом ряде государств, не являющихся для нее эндемичными, указывает на возможное существование в течение какого-то времени невыявленной передачи вируса, информирует ТАСС

По состоянию на 26 мая в ВОЗ поступили сведения о 257 подтвержденных случаях и около 120 предполагаемых. Информации о смертях не поступало", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основная часть заболевших - это "мужчины, имевшие секс с мужчинами".

Подчеркивается, что с 13 мая оспа обезьян обнаружена в 23 странах, не являющихся эндемичными. ВОЗ ожидает, что будут выявлены новые случаи заболевания, "поскольку в неэндемичных странах расширяется наблюдение".

В значительном большинстве случаев, о которых поступили сообщения, не была выявлена связь между заболеванием и поездкой в эндемичный район.

Неожиданное появление оспы обезьян в нескольких неэндемичных странах предполагает, что могла существовать необнаруженная передача, а также события, вызывающиеся рост ", - констатировали в ВОЗ.





Ранее сообщалось, что американцы предсказали пандемию обезьяньей оспы год назад. По этим прогнозам за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек.



