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В Китае состоялся форум "Молодежное инновационное сотрудничество"

03.06.2022, 13:56 3746
В Китае состоялся форум "Молодежное инновационное сотрудничество"
Фото: Оргкомитет Молодежного Научно-технологического и Инновационного форума ШОС
ШЭНЬЧЖЭНЬ. 3 ИЮНЯ - В городе Шэньчжэнь в рамках Молодежного научно-технического и инновационного форума ШОС состоялся параллельный форум "Молодежное инновационное сотрудничество" на тему "Продвижение молодежных инноваций и активизация научно-технического сотрудничества", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Участники мероприятия обменялись мнениями по трем темам: инновационное образование, сотрудничество в области научно-технических инноваций и воспитание молодых талантов в научно-технической сфере, - сообщили в оргкомитете Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС. 

 
В конференции приняли участие более 120 человек, в том числе Гао Давэй, почетный председатель Федерации молодежи Шэньчжэня, Ли Хэчжан, ректор Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, государственные служащие из стран - членов ШОС, стран - наблюдателей и партнеров по диалогу, послы стран ШОС в Китае, представители соответствующих университетов, учреждений и предприятий, а также молодые ученые, молодые предприниматели, представители молодежных организаций, представители отечественных и зарубежных СМИ. 
 
Также на форуме онлайн выступили почетные гости: заместитель председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цуй Ли, президент Китайской ассоциации молодых ученых и технологов У Ган, заместитель генерального секретаря ШОС Шухрат Гулмахмад Собирзода, представитель регионального бюро ЮНЕСКО в Пекине Ся Цзэхань и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов. 
 

Молодежный научно-технический и инновационный форум ШОС 2022 года был организован Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Всекитайской федерацией молодежи и народным правительством провинции Гуандун и проведен народным правительством города Шэньчжэня. При этом параллельно прошло шесть форумов", - подчеркнули организаторы. 

 
Также отмечается, что параллельный форум открыл новые горизонты для молодых людей из разных стран. 
 

Он способствовал дальнейшему созданию устойчивой и регулярной платформы для международного молодежного диалога, основанной на "семье ШОС" и открытой для всего мира. Форум был полезен для организации двустороннего и многостороннего практического сотрудничества и исследования новых возможностей сотрудничества и развития на пространстве ШОС", - заявили в оргкомитете Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС. 

 
Кроме того, отмечается, что форум также способствовал развитию дружбы и сотрудничества между молодыми людьми из стран ШОС и созданию платформы для предпринимательских организаций и молодых предпринимателей из разных стран для более эффективного участия в реализации инициативы "Один пояс, один путь".
 

новости по теме

На таджикско-кыргызской границе произошла перестрелка

03.06.2022, 17:56 2416
На таджикско-кыргызской границе произошла перестрелка
Фото: Depositphotos
ДУШАНБЕ. 3 ИЮНЯ - На таджикско-кыргызской границе произошла стрельба между пограничниками обеих республик, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инцидент произошел в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области, сообщает "Sputnik Таджикистан".
 
Сообщение о стрельбе подтвердила глава джамоата Ворух Мехринисо Рахматова. 
 
По информации "Sputnik Кыргызстан", в результате инцидента ранены двое кыргызских военнослужащих. Ранее появилась информация, что ранен один пограничник КР. По сведениям Министерства здравоохранения, бригада скорой помощи везет пострадавших в Баткенскую областную объединенную больницу.
 

По предварительным данным, один пострадавший в тяжелом состоянии, у второго ранение средней тяжести. Информация о диагнозах поступит позже", - отметили в Минздраве.

 
На месте работают две бригады медиков. Все сотрудники Баткенской областной объединенной больницы переведены на усиленный режим работы, имеется необходимый запас крови, лекарств и медицинских изделий.
 
Первый заместитель директора Погранслужбы Марат Маралбаев опроверг информацию Минздрава о ранении второго пограничника. Со слов замглавы Погранслужбы, военнослужащий получил травму спины и головы при подъеме военного груза. Его состояние оценивают как удовлетворительное, сообщает 24.kg.
 

В Индии произошел крупный пожар на химзаводе

03.06.2022, 09:39 5241
НЬЮ-ДЕЛИ. 3 ИЮНЯ - Крупный пожар и взрывы произошли на территории химического завода компании Deepak Nitrite в западном штате Индии Гуджарат, пострадали семь человек, сообщает издание Press Trust of India со ссылкой на местные власти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пожар охватил часть химического завода компании Deepak Nitrite в промышленной зоне на окраине Вадодары в штате Гуджарат, семь работников госпитализированы, живущие поблизости 700 человек перемещены в безопасные места", - сообщает РИА Новости.


 
Издание Times of India пишет, что взрывы с места происшествия были слышны за несколько километров.
 
Компания Deepak Nitrite производит широкий спектр химических продуктов, включая агрохимикаты, красители, каучук, фармацевтические препараты, специальные и тонкие химикаты.
 

Задержан министр здравоохранения Кыргызстана

02.06.2022, 20:19 8191
Задержан министр здравоохранения Кыргызстана
Фото: пресс-служба Генпрокуратуры Кыргызстана
БИШКЕК. 2 ИЮНЯ - Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев подозревается в коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С декабря 2020 года по сентябрь 2021 года Кыргызстан получил 451 тысячу 560 доз вакцин в виде безвозмездной гуманитарной помощи от международных организаций России, Китая, Азербайджана и Казахстана, сообщает 24.kg.
 

В рамках договоренности с главами Китая и России стране было выделено 6 миллионов доз вакцины в качестве гумпомощи. По личному указанию министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева в апреле, июне, июле и сентябре 2021 года от иностранных частных компаний поступило 1 миллиард 581 миллион 474 тысячи 315 сомов. Безосновательно было куплено 2 миллиона 460 тысяч доз вакцины. Деньги были перечислены на офшорные счета. Из-за того что больше 3 миллионов доз вакцины были лишними, у оставшихся препаратов заканчивается срок годности", - сообщили в Генпрокуратуре Кыргызстана.

 
Государству причинен ущерб на сумму 1 миллиард 581 миллион 474 тысячи 315 сомов.
 
По факту коррупции возбуждено уголовное дело. Расследуется пять уголовных дел в отношении министра и других сотрудников ведомства.
 

ООН сменила название Турции

02.06.2022, 10:35 10666
ООН сменила название Турции
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. - Организация Объединенных Наций одобрила изменение названия Турции в официальных документах с Turkey на Türkiye, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye", - сообщил РИА Новости официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

 
По его словам, изменение вступило в силу сразу же после обращения турецких властей.
 
Короткий вариант названия страны теперь будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey. Место Турции в алфавитном порядке при этом не изменится, добавил Дюжаррик.
 
Как пояснял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, изменение в написании названия Турции принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на "повышение престижа страны на международной арене".
 
Ранее власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока для записи на иностранных языках латинским шрифтом с Bangkok на Krung Thep Maha Nakhon. Решения о приведении названий столиц на иностранных языках в большее соответствие со звучанием оригинальных местных уже принял ряд государств, в том числе Китай, сменивший Пекин на Beijing, и Мьянма, переименовавшая Rangoon на Yangon.
 

Пять человек погибли в результате стрельбы в штате Оклахома

02.06.2022, 09:42 11271
ВАШИНГТОН. 2 ИЮНЯ - Число погибших при стрельбе в американском городе Талса, штат Оклахома, возросло до пяти человек, включая подозреваемого преступника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил журналистам представитель местной полиции, чернокожий мужчина 35-40 лет открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медицинского центра, а затем покончил жизнь самоубийством, информирует РИА Новости.
 
О случившемся поставлен в известность президент США Джо Байден. Белый дом предложил местным властям свою помощь.
 
Стрельба в Талсе продолжила череду резонансных преступлений подобного рода, бороться с которыми администрация США планирует ужесточением контроля за оборотом оружия.
 

В мае в Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете, жертвами стрельбы в техасском городке Ювальде в том же месяце стали 19 школьников и двое учителей. Талса в среду отмечает 101-ю годовщину погромов, в которых погибли 300 афроамериканцев, около 10 тысяч остались без жилья и имущества, уничтоженных поджигателями-расистами", - напоминает издание.

 

Первая в мире киберведущая успешно ведет новостные программы в Китае

31.05.2022, 22:01 16986
Первая в мире киберведущая успешно ведет новостные программы в Китае
Фото: Кадр с видео
ПЕКИН. 31 МАЯ - В Китае уже более двух лет успешно ведет новостные программы первая в мире киберведущая Синь Сяомэн, сообщила в рамках онлайн-семинара "Новые медиа: Китай - ШОС 2022" исполнительный президент и директор-журналист информационного агентства "Синьхуа" онлайн, старший научный сотрудник Китайской ассоциации по реформированию и развитию предприятий, доктор финансовых наук и независимый директор китайского производителя строительной техники Sany Heavy Industry Си Цинь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Голографический диктор, который разработан с помощью различных технологий (AI, MR, H5 и прочие технологии). Она выглядит очень похожей на настоящего человека. Она сможет озвучить новости как настоящий ведущий. Можно выбрать различный язык, голос и даже диалект", - сообщила Си Цинь.

 
Также она отметила, что главным преимуществом "искусственного диктора" является работоспособность. 
 

Она может работать 24 часа подряд, не отдыхая (...) У нее не только функция освещения новостей, но она также может ответить на вопросы аудитории", - подчеркнула исполнительный президент и директор-журналист информационного агентства "Синьхуа" онлайн. 

 
По данным старшего научного сотрудника Китайской ассоциации по реформированию и развитию предприятий, информационное агентство «Синьхуа» и китайская поисковая система Sogou совместно запустили данный проект. 
 
 

В городе Шэньчжэнь прошел молодежный велопробег

31.05.2022, 17:44 18241
В городе Шэньчжэнь прошел молодежный велопробег
Фото: оргкомитет Молодежного Научно-технологического и инновационного форума ШОС
ШЭНЬЧЖЭНЬ. 31 МАЯ - В акции "Зеленый велопробег в наукограде", которая прошла городе Шэньчжэнь провинции Гуандун, приняли участие около 30 представителей поколения Z, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в оргкомитете Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС, в число участников акции также вошли интернет-знаменитости из Китая, России и Венесуэлы, участники Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС, а также представители молодежи из разных кругов Шэньчжэня. 
 
Сообщается, что маршрут велопробега начался в парке Ляньхуашань и финишировал у колеса обозрения в культурно-туристическом комплексе "Веселая гавань", включив в себя приморские небоскребы-близнецы компании Tencent, площадь Времени в промышленном районе Шэкоу, а также парк Шэньчжэньвань. 
 
Мероприятие "Зеленый велопробег в наукограде" является предварительной частью Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС, который пройдет с 31 мая по 2 июня в Шэньчжэне. 
 
Форум под лозунгом "Инновации молодых - технологии будущего" направлен на содействие молодежному обмену в таких сферах, как инновационное сотрудничество и образование, сельскохозяйственное развитие, сокращение бедности в сельской местности, международное здравоохранительное сотрудничество, строительство информационной инфраструктуры и устойчивое развитие.
 

Вандал измазал тортом картину "Мона Лиза"

30.05.2022, 14:01 23851
Вандал измазал тортом картину "Мона Лиза"
Фото: Depositphotos
ПАРИЖ. 30 МАЯ - Посетитель Лувра измазал тортом знаменитую картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Акт вандализма устроил молодой активист-эколог в минувшее воскресенье. 
 

Согласно видеозаписям, опубликованным в Twitter, молодой человек бросил кусок торта и размазал его по бронестеклу, которым защищена одна из самых известных в мире работ. Подобраться на максимально близкую дистанцию он смог, замаскировавшись под женщину-инвалида - для колясочников перед картиной сделан специальный проход, который расположен ближе, чем коридор для обычных посетителей", - сообщает ТАСС

 
 Во время задержания экоактивист сделал заявление на видео. 

 

Подумайте о Земле. Есть люди, которые разрушают Землю. Подумайте об этом. Художники говорят вам: "Подумайте о Земле". Все художники, думайте о Земле. Вот почему я сделал это. Подумайте о планете", - заявил мужчина.

 
В Лувре инцидент пока не прокомментировали. Его сотрудники отмыли бронестекло, картина не пострадала. 
 

Бронестекло было установлено ввиду многочисленных покушений на "Джоконду", совершенных в прошлом: в 2009 году турист бросил в картину чашку чая, разбив тогда еще обычное стекло. В 1974 году, когда работа да Винчи выставлялась в Токийском национальном музее, ее обрызгали из баллончика с краской, однако работу удалось восстановить. До этого в 1956 году было совершено еще два нападения: в одном случае мужчина облил ее кислотой, повредив нижнюю часть полотна, а во втором художник из Боливии бросил в нее камень, нанеся легкий ущерб", - напоминает ТАСС.

 
Картину также пытались украсть. В 1911 году ее похитил итальянский музейный работник Винченцо Перуджа. Он спрятал ее в своей квартире. "Мона Лиза" была найдена два года спустя, когда Перуджа попытался продать работу знаменитой художественной галерее Уффици во Флоренции.
 

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