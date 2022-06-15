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Папа римский надеется встретиться с патриархом Кириллом осенью в Казахстане

14.06.2022, 21:09 3866
ВАТИКАН. 14 ИЮНЯ - Папа римский Франциск выразил надежду на встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, чтобы поговорить о наших делах", - цитирует понтифика газета La Stampa.

 
Папа римский напомнил, что должен был встретиться с патриархом в июне в Иерусалиме, но встречу было решено перенести. Он понадеялся, что встретится с главой РПЦ в Казахстане и поговорит с ним "как с пастырем".
 
В апреле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видео-конференц-связи провел переговоры с папой римским Франциском.
 
31 мая заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди встретился в папой римским Франциском.
 

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Россия предлагает отменить трансграничный механизм помощи Сирии

15.06.2022, 10:25 1221
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Россия считает, что пора сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев в начале переговоров в астанинском формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пока подвижек со стороны Запада в ослаблении санкционного режима мы не видим. Этот механизм действительно создавался как временная мера. Наверное, настало время, чтобы вся помощь, которая предоставляется международным сообществом, шла на законных основаниях через Дамаск", - сказал Лаврентьев.

 

Все обязательства по реализации проектов раннего восстановления, которые были обещаны еще год назад, со стороны Запада выполнены не были, поэтому в этих условиях мы, наверное, будем рассматривать вопрос о сворачивании трансграничного механизма", - цитирует спецпредставителя РИА Новости.

 
При этом спецпредставитель президента РФ по Сирии подчеркнул, что возможна и выработка новых механизмов.
 

Председатель КНР подписал директиву о невоенных операциях

14.06.2022, 19:26 5306
ПЕКИН. 14 ИЮНЯ - Председатель КНР Си Цзиньпин подписал свод положений, разрешающий невоенное использование вооруженных сил для защиты и безопасности страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Свод положений для армейских действий невоенного характера вступает в силу с 15 июня, сообщает "Синьхуа".
 
Свод положений состоит из шести глав и 59 статей. Он станет правовой базой для армейских действий невоенного характера. Положения нацелены на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе.
 
Свод положений вступает в действие с 15 июня 2022 года.
 

Беларусь подготовила заявку на членство в ШОС

14.06.2022, 12:31 7336
ТАШКЕНТ. 14 ИЮНЯ - Беларусь подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), это предложение уже одобрено совмином этой страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Ташкенте во вторник проходит заседание Совета национальных координаторов ШОС.
 

Белорусская сторона обратилась с просьбой их оперативно принять, и дали понять, что подготовлено предложение президента Белоруссии о подаче заявки на членство в ШОС", - сказал специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

 
Он уточнил, что это предложение проработано в межведомственном формате и одобрено советом министров Республики Беларусь, информирует РИА Новости.
 
В настоящий момент Беларусь имеет статус наблюдателя в ШОС.
 

За неделю выявлено 505 новых случаев оспы обезьян у человека в неэндемичных странах

11.06.2022, 21:16 16326
ЖЕНЕВА. 11 ИЮНЯ - Всемирная организация здравоохранения располагает сведениями о 1285 подтвержденных случаях заболевания человека оспой обезьян в 28 странах, не являющихся эндемичными для этого заболевания. За неделю число подтвержденных заражений в них выросло на 505, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на 8 июня из 28 стран в ВОЗ поступили сообщения о 1285 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян и одном предполагаемом случае", - отметили в ВОЗ, пояснив, что число подтвержденных случаев сейчас на 505 больше, чем было зафиксировано в предыдущем информационном бюллетене неделю назад.

 
В ВОЗ обратили внимание, что "во время нынешней вспышки многие случаи не представляют при их описании классической клинической картины для оспы обезьян", для которой характерны жар и увеличение лимфатических узлов "с последующим появлением сыпи, сконцентрированной на лице и конечностях". Среди нетипичных проявлений фиксируемых сейчас случаев болезни - наличие небольшого числа пораженных участков кожи, а также появление поражений до того, как увеличились лимфатические узлы, информирует ТАСС.
 
Больше всего заразившихся выявлено в Великобритании - 321. Далее следуют Испания (259), Португалия (191), Германия (113), Канада (110), Франция (66), Нидерланды (54), США (40), Италия (29) и Бельгия (24). В остальных 18 странах число случаев не превышает 20. По мнению экспертов, внезапное появление болезни в нескольких неэндемичных странах говорит о том, что "могла происходить скрытая передача [вируса], продолжавшаяся неопределенное время, прежде чем произошел рост заражений".
 
ВОЗ расценивает риск распространения оспы обезьян в глобальном масштабе как "умеренный".
 
Что касается эндемичных для вируса оспы обезьян стран, то с начала 2022 года в ВОЗ поступили сведения в общей сложности о 1536, предположительно, заразившихся этим вирусом. Лабораторным путем подтверждены только 59 случаев заражения. В 72 случаях болезнь закончилась летальным исходом. Больше всего случаев заражения и смерти за этот период зафиксировано в Демократической Республике Конго (ДРК) - 1356 и 64 соответственно.

Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек.

Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.

Российский доктор биологических наук Анча Баранова считает, что оспа обезьян перешла к людям из-за ослабленного ковидом иммунитета.
 

В Сахаре обнаружили останки хищных динозавров нового вида

10.06.2022, 18:31 20326
КАИР. 10 ИЮНЯ - Около 100 млн лет назад на месте современной пустыни Сахара существовал густонаселенный болотистый регион, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Недавно ученые обнаружили в пустыне останки хищного динозавра нового для науки вида, сообщает planet-today.ru со ссылкой на издание Royal Society Open Science.
 
Место, богатое костями динозавров, называется Формация Бахария (Bahariya Formation) и расположено в западной части Египта. В прошлом здесь находили окаменелости рыбоядного спинозавра с "парусом" на спине, а также останки других, не менее интересных динозавров. Новая находка не такая впечатляющая, как спинозавр, но тоже заслуживает внимания.
 
Речь идет о представителе абелизаврид - это плотоядные ящеры, которые были распространены в Южном полушарии во времена мела. От своих северных сородичей тираннозаврид такие динозавры отличались менее длинным черепом, а также особенностями строения лап.
 
Динозавр, который жил на месте современной Сахары 98 млн лет назад, сохранился до наших дней в виде единственного шейного позвонка, который был обнаружен еще в 2016 году, однако изучить его как следует удалось только недавно. Строение позвонка не дает усомниться в том, что это представитель абелизаврид, длина которого составляла примерно шесть метров, а масса доходила до тонны.
 

Открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем

10.06.2022, 10:01 21956
ВЛАДИВОСТОК. 10 ИЮНЯ - Грузовое движение открыли по международному автомобильному мосту через реку Амур, который связывает Благовещенск с городом Хэйхэ в Китае, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Церемония прошла посредством телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, с площадок Благовещенска и Хэйхэ. В ней удаленно приняли участие вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, министр транспорта России Виталий Савельев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает РИА Новости.
 

Поехали", - сказал по-русски Хуа Чаншэн, дав старт движению.

 
По словам Трутнева, в сегодняшнем разобщенном мире мост Благовещенск - Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое значение. "Он станет еще одной нитью, которая связывает народы России и Китая", - отметил он.
 
Полпред напомнил, что в строительстве моста участвовали тысячи человек как с российской, так и с китайской стороны. "Уникальность такого мостового перехода состоит в том, что проект удалось реализовать без бюджетных средств. Хочу поблагодарить всех, благодаря кому этот мост состоялся", - сказал Трутнев.
 
Савельев отметил, что открытие моста позволит нарастить объем грузооборота до миллиона тонн грузов в год. "Уверен, что открытие моста позволит сократить затраты и сроки транспортировки грузов во внешней торговле", - добавил министр.
 
По словам Ху Чуньхуа, открытие моста свидетельствует о готовности и уверенности в углублении комплекса взаимодействия. "Китайская сторона готова использовать возможности запуска перехода, предоставлять более качественные логистические услуги. Общими усилиями мы превратим мост в мост дружбы, сотрудничества", - сказал заместитель премьера.
 
По мосту через пункт пропуска "Кани-Курган - Хэйхэ" пошли первые грузовые автомобили - в Китай отправились восемь российских тягачей автопарка ООО "Газпром гелий сервис", работающие на экологически чистом топливе - сжиженном природном газе.
 
С китайской стороны также выехали восемь грузовиков. Они везут в Россию автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.
 
Строительство трансграничного перехода Благовещенск - Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
 
Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Длина моста - 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части - 11 метров. Сам мост от пролета до пролета - 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода - около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров - это мост через протоку Каникурганскую.
 
Согласно техническому заданию по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.
 

В Екатеринбурге подросток лишился пяти зубов и порвал губы из-за взрыва вейпа

08.06.2022, 16:10 27491
ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 ИЮНЯ - Подросток в Екатеринбурге лишился передних зубов и порвал губы после взрыва вейпа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным полиции, 15-летний подросток взял вейп у своего друга и, когда никого не было дома, включил устройство. Практически сразу раздался хлопок, и подросток ощутил сильную боль в области рта, началось кровотечение. Оправившись от шока, несовершеннолетний обнаружил, что у него отсутствуют пять передних зубов, сообщает РИА Новости.
 
Сначала подросток пытался скрыть, что остался из-за вейпа без зубов, "испугавшись наказания родителей". Однако вскоре все-таки рассказал о случившемся матери. 
 
В результате курения вейпа подросток получил рваную рану обеих губ, перелом верхних и нижних резцов и ожог предплечья. По данному факту УМВД начало проверку.
 
Напомним, реализацию и курение вейпов планируют полностью запретить в Казахстане. О новых поправках в Кодекс о здравоохранении сообщил мажилисмен Аманжан Жамалов в кулуарах нижней палаты парламента.
 
Также, по его словам, будет введен акциз на курительные стики в размере 70% от акциза на сигареты.
 

При сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране погибли по меньшей мере 13 человек

08.06.2022, 12:05 28256
ТЕГЕРАН. 8 ИЮНЯ - В иранской провинции Южный Хорасан с рельсов сошел пассажирский поезд, известно о 13 погибших, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По последним данным, 13 человек погибли, около 50 пострадали", - информирует РИА Новости со ссылкой на местное агентство Tasnim

 
Сообщается, что поезд следовал из Мешхеда, второго по населению города Ирана, в город Йезд в центральной части страны. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое. 
 

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